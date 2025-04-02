«Сущий рай!». Царицыно

«Моё новое владение я назвала Царицыным, и, по общему мнению, это сущий рай» - именно так писала Екатерина II в 1775 году барону Гримму.

По её велению Василий Баженов строит в
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бывшем имении Кантемиров императорскую резиденцию, но строительство завершено не было.

Архитектор был отстранен от работы, а его дело продолжает Матвей Казаков. Сегодня Царицыно – одно из самых любимых мест отдыха.

Мы прогуляемся про парку, поговорим о «театре архитектуры» архитектуре Баженова, насладимся красотами этих мест, познакомимся с обитателями парка.

«Сущий рай!». Царицыно
«Сущий рай!». Царицыно
«Сущий рай!». Царицыно
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Царицыно: История и Современность

Царицыно — это не просто живописное место для отдыха, но и уникальный исторический объект, который привлекает внимание многих. За его красотой скрывается увлекательная история, полная разочарований и несбывшихся мечт. Давайте вместе прогуляемся по территории музея-заповедника и откроем для себя его тайны.

Архитектурный ансамбль Баженова

Во время нашей прогулки мы поговорим о «театре архитектуры», созданном выдающимся архитектором Баженовым. Его творения в Царицыно поражают воображение и вдохновляют на размышления о прошлом. Вы сможете насладиться красотой архитектурных форм и гармонией природы.

Природа и обитатели парка

Царицыно — это не только архитектура, но и великолепные природные ландшафты. Мы познакомимся с обитателями парка, которые делают это место поистине живым. Прогулка по аллеям и вдоль прудов подарит вам моменты спокойствия и умиротворения.

Важная информация для посетителей

  • В ходе программы вы осмотрите архитектурный ансамбль, но не будете посещать музейные площадки.
  • По предварительной договоренности возможно посещение Большого дворца, в зависимости от графика работы музея.
  • Обратите внимание, что билеты во дворец оплачиваются отдельно.

Царицыно — это место, где история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя все красоты и тайны этого удивительного уголка!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы осмотрим Дворец
  • Построенный для императрицы Екатерины II
  • Дворцовые и хозяйственные здания
  • Мосты
  • Парковые ворота и беседки
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Большой дворец
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Завершение: Парк Царицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Добрый день. Спасибо, что выбрали мою экскурсионную программу
  • Так как экскурсия проходит на улице, прошу ознакомиться с прогнозом погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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