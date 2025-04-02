«Моё новое владение я назвала Царицыным, и, по общему мнению, это сущий рай» - именно так писала Екатерина II в 1775 году барону Гримму.По её велению Василий Баженов строит в

бывшем имении Кантемиров императорскую резиденцию, но строительство завершено не было. Архитектор был отстранен от работы, а его дело продолжает Матвей Казаков. Сегодня Царицыно – одно из самых любимых мест отдыха. Мы прогуляемся про парку, поговорим о «театре архитектуры» архитектуре Баженова, насладимся красотами этих мест, познакомимся с обитателями парка.

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Описание экскурсии

Царицыно: История и Современность

Царицыно — это не просто живописное место для отдыха, но и уникальный исторический объект, который привлекает внимание многих. За его красотой скрывается увлекательная история, полная разочарований и несбывшихся мечт. Давайте вместе прогуляемся по территории музея-заповедника и откроем для себя его тайны.

Архитектурный ансамбль Баженова

Во время нашей прогулки мы поговорим о «театре архитектуры», созданном выдающимся архитектором Баженовым. Его творения в Царицыно поражают воображение и вдохновляют на размышления о прошлом. Вы сможете насладиться красотой архитектурных форм и гармонией природы.

Природа и обитатели парка

Царицыно — это не только архитектура, но и великолепные природные ландшафты. Мы познакомимся с обитателями парка, которые делают это место поистине живым. Прогулка по аллеям и вдоль прудов подарит вам моменты спокойствия и умиротворения.

Важная информация для посетителей

В ходе программы вы осмотрите архитектурный ансамбль, но не будете посещать музейные площадки.

По предварительной договоренности возможно посещение Большого дворца, в зависимости от графика работы музея.

Обратите внимание, что билеты во дворец оплачиваются отдельно.

Царицыно — это место, где история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя все красоты и тайны этого удивительного уголка!