Именно с Кремля началась история 📖 Москвы. Поэтому логично знакомство со столицей ⭐️ начинать с изучения именно этого района. Впрочем, даже если вы уже знаете многое о Москве или даже живёте здесь, ручаюсь: вы услышите новые, интересные и, что важно, применимые факты, которыми можно будет блеснуть на прогулке 👣 с друзьями.

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация: