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Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 990 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа

Что вы увидите

  • Московский Кремль это треугольник, так что мы прогуляемся вдоль трёх его стен: по Красной площади, Александровскому саду и со стороны Москвы-реки, это ровно 3 километра. Уже через два часа вы будете знать:
  • какие соборы есть в Кремле, как они называются, чем различаются и что у них внутри
  • то же самое касаемо дворцов (да-да, в Кремле он далеко не один)
  • кем, как и когда был построен Кремль. Многие знают, что итальянцами, но дьявол кроется в деталях
  • в чём уникальность именно этого места для крепости
  • когда Кремль был белым, когда красным, когда серо-буро-пошкарябанным
  • кто в Кремле сейчас живёт и кто его охраняет
  • как понять, что в Кремле президент и где он обычно там бывает
  • какие здесь есть малоизвестные места и детали, на которые не обращает внимания большая часть туристов
  • и многое другое, само собой.
Именно с Кремля началась история 📖 Москвы. Поэтому логично знакомство со столицей ⭐️ начинать с изучения именно этого района. Впрочем, даже если вы уже знаете многое о Москве или даже живёте здесь, ручаюсь: вы услышите новые, интересные и, что важно, применимые факты, которыми можно будет блеснуть на прогулке 👣 с друзьями.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Аудио экскурсия от Георгия Макеева — победителя в конкурсе «Лучший гид Москвы» и финалиста конкурса «Лучший гид России».
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Место завершения
🏁 Московский Кремль
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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