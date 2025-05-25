Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях
По ту сторону знаменитых кирпичных стен вы прикоснетесь к истокам московской истории.
Древние соборы и дворцы, уютный Тайницкий сад, Царь-пушка и Царь-колокол — за полтора часа вы не только узнаете главное о символах Кремля, но и сделаете неожиданные открытия. А в качестве вашего личного гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.
Через Троицкую башню вы пройдете на территорию комплекса. Аудиоэкскурсия познакомит вас с сохранившимися храмами, образовавшими Соборную площадь. Вы увидите Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольню Ивана Великого и другие шедевры Средневековой Москвы. Осознаете их историческую и архитектурную ценность, поразитесь мастерству зодчих и услышите о реликвиях, которые хранятся в обителях.
История и другие памятники крепости
Вы проследите основные вехи в жизни Кремля. Узнаете, кем, как и когда он был построен — общеизвестно, что итальянцами, но все несколько сложнее и интереснее. Поймете, чем уникально само место основания крепости, и откроете любопытные детали, на которые редко обращают внимание посетители. Также вы исследуете дворцы (да-да, в Кремле он далеко не один!). Увидите рабочую и парадную резиденции президента. Выясните, для чего создали знаменитых гигантов — Царь-пушку и Царь-колокол. Прогуляетесь по Тайницкому саду и насладитесь тишиной и спокойствием в самом сердце Москвы.
Продолжительность — 1,5 часа.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и ваучер на входной билет в музей
Ваучер нужно обменять на входные билеты в кассах Александровского сада. Обмен в порядке общей очереди. Рекомендуем приезжать за 45 мин до начала сеанса
Для получения билета потребуется паспорт, данные в нем должны совпадать с указанными в заказе
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Приобрести льготные билеты можно только в кассе Кремля
В стоимость экскурсии включен входной билет в Кремль с посещением ансамбля Соборной площади
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Основная категория
2200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Кутафьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19071 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Антонина
Были на экскурсии в Кремле, очень структурированный материал, интересная подача, сопровождение практически от входа и до выхода- все очень просто в использовании. Самое главное- камерность экскурсии, нет зависимости от группы- возможность самостоятельного ритма и изучения по всему маршруту. Обязательно в следующий раз возьмем детей, думаю им тоже понравится. Большое спасибо за предложенный формат!!!
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Т
Татьяна
Все понравилось! Первый раз на такой экскурсии. Материал очень интересный и доступный. Немного не повезло с погодой. Рекомендую!
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О
Олег
Функциональное приложение, хороший текст гид написал, познавательно и без лишней воды.
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Ольга
Я покупала аудиогид и мне очень понравилось как был преподнесен материал.
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И
Инна
Всё отлично! Спасибо!
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Алла
🤟🤟🤟🤟
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