Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Святыни Кремля
Через Троицкую башню вы пройдете на территорию комплекса. Аудиоэкскурсия познакомит вас с сохранившимися храмами, образовавшими Соборную площадь. Вы увидите Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольню Ивана Великого и другие шедевры Средневековой Москвы. Осознаете их историческую и архитектурную ценность, поразитесь мастерству зодчих и услышите о реликвиях, которые хранятся в обителях.
История и другие памятники крепости
Вы проследите основные вехи в жизни Кремля. Узнаете, кем, как и когда он был построен — общеизвестно, что итальянцами, но все несколько сложнее и интереснее. Поймете, чем уникально само место основания крепости, и откроете любопытные детали, на которые редко обращают внимание посетители. Также вы исследуете дворцы (да-да, в Кремле он далеко не один!). Увидите рабочую и парадную резиденции президента. Выясните, для чего создали знаменитых гигантов — Царь-пушку и Царь-колокол. Прогуляетесь по Тайницкому саду и насладитесь тишиной и спокойствием в самом сердце Москвы.
Продолжительность — 1,5 часа.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет в Кремль с посещением ансамбля Соборной площади
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около Кутафьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл 236 экскурсий для 196 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.