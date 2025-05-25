По ту сторону знаменитых кирпичных стен вы прикоснетесь к истокам московской истории. Древние соборы и дворцы, уютный Тайницкий сад, Царь-пушка и Царь-колокол — за полтора часа вы не только узнаете главное о символах Кремля, но и сделаете неожиданные открытия. А в качестве вашего личного гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.

Описание экскурсии

Святыни Кремля

Через Троицкую башню вы пройдете на территорию комплекса. Аудиоэкскурсия познакомит вас с сохранившимися храмами, образовавшими Соборную площадь. Вы увидите Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольню Ивана Великого и другие шедевры Средневековой Москвы. Осознаете их историческую и архитектурную ценность, поразитесь мастерству зодчих и услышите о реликвиях, которые хранятся в обителях.

История и другие памятники крепости

Вы проследите основные вехи в жизни Кремля. Узнаете, кем, как и когда он был построен — общеизвестно, что итальянцами, но все несколько сложнее и интереснее. Поймете, чем уникально само место основания крепости, и откроете любопытные детали, на которые редко обращают внимание посетители. Также вы исследуете дворцы (да-да, в Кремле он далеко не один!). Увидите рабочую и парадную резиденции президента. Выясните, для чего создали знаменитых гигантов — Царь-пушку и Царь-колокол. Прогуляетесь по Тайницкому саду и насладитесь тишиной и спокойствием в самом сердце Москвы.

Продолжительность — 1,5 часа.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и ваучер на входной билет в музей

Ваучер нужно обменять на входные билеты в кассах Александровского сада. Обмен в порядке общей очереди. Рекомендуем приезжать за 45 мин до начала сеанса

Для получения билета потребуется паспорт, данные в нем должны совпадать с указанными в заказе

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения

Приобрести льготные билеты можно только в кассе Кремля