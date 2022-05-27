Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия

Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях

По ту сторону знаменитых кирпичных стен вы прикоснетесь к истокам московской истории.

Древние соборы и дворцы, уютный Тайницкий сад, Царь-пушка и Царь-колокол — за полтора часа вы не только узнаете главное о символах Кремля, но и сделаете неожиданные открытия. А в качестве вашего личного гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Святыни Кремля

Через Троицкую башню вы пройдете на территорию комплекса. Аудиоэкскурсия познакомит вас с сохранившимися храмами, образовавшими Соборную площадь. Вы увидите Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольню Ивана Великого и другие шедевры Средневековой Москвы. Осознаете их историческую и архитектурную ценность, поразитесь мастерству зодчих и услышите о реликвиях, которые хранятся в обителях.

История и другие памятники крепости

Вы проследите основные вехи в жизни Кремля. Узнаете, кем, как и когда он был построен — общеизвестно, что итальянцами, но все несколько сложнее и интереснее. Поймете, чем уникально само место основания крепости, и откроете любопытные детали, на которые редко обращают внимание посетители. Также вы исследуете дворцы (да-да, в Кремле он далеко не один!). Увидите рабочую и парадную резиденции президента. Выясните, для чего создали знаменитых гигантов — Царь-пушку и Царь-колокол. Прогуляетесь по Тайницкому саду и насладитесь тишиной и спокойствием в самом сердце Москвы.

Продолжительность — 1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Кремль с посещением ансамбля Соборной площади
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Кутафьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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