Это экскурсия-знакомство с балетом.
Лёгким доступным языком и яркими штрихами я расскажу об истории балета в России и его развитии, приоткрою завесу тайны профессии, процесса подготовки и творческой жизни звёзд. Мы поговорим о Майе Плисецкой, Марисе Лиепа и других знаменитостях.
Лёгким доступным языком и яркими штрихами я расскажу об истории балета в России и его развитии, приоткрою завесу тайны профессии, процесса подготовки и творческой жизни звёзд. Мы поговорим о Майе Плисецкой, Марисе Лиепа и других знаменитостях.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
В Москве можно найти много мест, связанных с балетом. Мы пройдём по самым основным в центре города. Вы увидите:
- Большой театр — старейший и крупнейший театр оперы и балета в России
- Сквер Майи Плисецкой — уютный уголок, который расскажет об одной из ярчайших звезд русского балета
- Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко — значимое место в культурной жизни Москвы
А ещё:
- Я расскажу, как зародился балет, когда он появился в России и как развивался со временем
- Вы узнаете интересные факты из сценической жизни значимых театров Москвы, связанных с балетным искусством
- Взглянете на образец современного искусства, посвящённый русскому балету
- Побываете в атмосферном месте, где жили многие деятели балетного искусства
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Москве
Привет, меня зовут Ася. Я аккредитованный экскурсовод по Москве и культуролог по образованию. Восхищаюсь Москвой и не перестаю ею удивляться! Воспеваю искусство и делюсь этим с людьми. Исследую новые маршруты, приглашаю и вас!Задать вопрос
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