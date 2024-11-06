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Это экскурсия-знакомство с балетом.



Лёгким доступным языком и яркими штрихами я расскажу об истории балета в России и его развитии, приоткрою завесу тайны профессии, процесса подготовки и творческой жизни звёзд. Мы поговорим о Майе Плисецкой, Марисе Лиепа и других знаменитостях.