Всесилен! Всесилен. (путешествие по страницам романов Михаила Булгакова)

Всесилен! Всесилен

5
2 отзыва
Всесилен! Всесилен.

(путешествие по страницам романов Михаила Булгакова)
Всесилен! Всесилен. (путешествие по страницам романов Михаила Булгакова)
Всесилен! Всесилен. (путешествие по страницам романов Михаила Булгакова)
Всесилен! Всесилен. (путешествие по страницам романов Михаила Булгакова)
Всесилен! Всесилен. (путешествие по страницам романов Михаила Булгакова)
Всесилен! Всесилен. (путешествие по страницам романов Михаила Булгакова)
Всесилен! Всесилен. (путешествие по страницам романов Михаила Булгакова)
Всесилен! Всесилен. (путешествие по страницам романов Михаила Булгакова)

Что вы увидите 🤩

  • Александровский Сад.
  • Боровицкая площадь, Дом Пашкова.
  • ул. Остоженка, Дом Кекушевой (Дом Маргариты).
  • пер. Мансуровский, 9 (Дом Мастера)
  • ул. Пречистенка, «Калабуховский дом».
  • "Театр Варьете" с садом
  • Сквер на Патриарших прудах.
  • "Нехорошая квартира" на Большой Садовой 302-бис.
  • При проведении экскурсии на машине, дополнительно мы увидим памятник "Парящий Булгаков", дом на Б. Пироговской, где писатель прожил 8 лет, "переулок Мастера и Маргариты" (Б. Гнездниковский), посетим могилу Мастера на Новодевичьем кладбище.
Любите ли вы Булгакова так, как люблю его я? Если да, то добро пожаловать на нашу волнующую экскурсию заветными коридорами, соединяющими нынешнюю Москву с неповторимым параллельным пространством, созданным Михаилом Афанасьевичем.
Мы окунемся в удивительные события…
«На закате солнца, высоко над городом, на террасе одного из самых красивых домов… находились двое… » (Дом Пашкова)
«Ну хорошо, ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно. » (Дом Маргариты)
«– Прошу опять вернуть нас в подвал в переулок на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было» (Дом Мастера)
«Разве Карл Маркс запрещает держать на лестницах ковры. » (Калабуховский дом)
«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас» (Спасо-Хаус)
«Колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уже его ничем не остановишь» («нехорошая квартира»)
И узнаем о перипетиях судьбы Мастера
Что помешало ему отправиться в эмиграцию с отступающей Белой армией?
Кто из жен был его ангелом-хранителем, а кто ведьмой?
Что общего у Михаила Афанасьевича с его английским тезкой Миком Джаггером?
Отчего Сталин любил смотреть пьесу «Дни Турбиных. »
Какие невероятные были и легенды хранит мистический «тучерез» – Дом Нирнзее?
Как Маяковский перешел Булгакову дорогу… в мир иной?
Как мистически сбылась просьба, обращенная писателем к Гоголю: «Учитель, укрой меня своей шинелью»?
Как уверяет симпатяга Бегемот, нарисованный на стене булгаковского парадного: «Загадки ждут вас. » Бросим немного монет в бутыль на масло для Аннушки, чтобы заручиться поддержкой тонкого мира… А теперь – «За мной, читатель… и только за мной. »
🚩 Начало: Возле касс Кремлевского Дворца м. Библиотека Ленина
🏁 Место завершения: Музей Булгакова, ул. Большая Садовая, 10
 Что входит
  • Великолепные атмосферные фото с наилучших ракурсов, сделанные на профессиональную камеру и Ваши смартфоны.
 Что не входит
  • Посещение платных объектов
Важная информация
  • экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
  • бонус к программе – замечательные фотографии на профессиональную камеру и Ваш смартфон.
Время проведения: по субботам в 15:30, по четвергам в 18:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Светлана Л.
Светлана Л.
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