Любите ли вы Булгакова так, как люблю его я? Если да, то добро пожаловать на нашу волнующую экскурсию заветными коридорами, соединяющими нынешнюю Москву с неповторимым параллельным пространством, созданным Михаилом Афанасьевичем.

Мы окунемся в удивительные события…

«На закате солнца, высоко над городом, на террасе одного из самых красивых домов… находились двое… » (Дом Пашкова)

«Ну хорошо, ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно. » (Дом Маргариты)

«– Прошу опять вернуть нас в подвал в переулок на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было» (Дом Мастера)

«Разве Карл Маркс запрещает держать на лестницах ковры. » (Калабуховский дом)

«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас» (Спасо-Хаус)

«Колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уже его ничем не остановишь» («нехорошая квартира»)

И узнаем о перипетиях судьбы Мастера

Что помешало ему отправиться в эмиграцию с отступающей Белой армией?

Кто из жен был его ангелом-хранителем, а кто ведьмой?

Что общего у Михаила Афанасьевича с его английским тезкой Миком Джаггером?

Отчего Сталин любил смотреть пьесу «Дни Турбиных. »

Какие невероятные были и легенды хранит мистический «тучерез» – Дом Нирнзее?

Как Маяковский перешел Булгакову дорогу… в мир иной?

Как мистически сбылась просьба, обращенная писателем к Гоголю: «Учитель, укрой меня своей шинелью»?

Как уверяет симпатяга Бегемот, нарисованный на стене булгаковского парадного: «Загадки ждут вас. » Бросим немного монет в бутыль на масло для Аннушки, чтобы заручиться поддержкой тонкого мира… А теперь – «За мной, читатель… и только за мной. »