Любите ли вы Булгакова так, как любим его мы? Если да, то добро пожаловать на прогулку заветными коридорами, соединяющими нынешнюю Москву с неповторимым миром, созданным «трижды романтичным Мастером».
Секрет его магии — филигранное соединение реальных мест и фантастических явлений, комичного и сокровенного, обыденного и таинственного…
Секрет его магии — филигранное соединение реальных мест и фантастических явлений, комичного и сокровенного, обыденного и таинственного…
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Мы отправимся по булгаковской Москве из переулка Мастера и Маргариты, где началась великая История Любви.
- Узнаем, что за невиданный «зверь» МАССОЛИТ и чем угощали в ресторане Дома Грибоедова.
- Проходя мимо нового здания театра МХАТ, поговорим о драматической судьбе Булгакова-сценариста и его необычных пьес.
- Посмеемся чудачествам Бегемота, пожелавшего сесть в трамвай на Никитских воротах.
- Познакомимся с кумиром и «учителем» Булгакова — грустным мистиком Гоголем.
- Полюбуемся на чудесный Дом Маргариты, откуда прекрасная ведьма отправилась в первый полет.
- Вдохнем полный колдовства воздух у мистических Патриарших прудов.
- Заглянем в сад Аквариум у театра Сатиры — преемника театра Варьете, где проходил невероятный сеанс чёрной магии.
- Поднимемся по лестнице парадного дома Булгакова, где даже стены дышат живой любовью к Мастеру.
Вы сможете (по желанию) побывать в «нехорошей квартире», где и сегодня явственно ощущается присутствие тонкого мира. Кто же управляет жизнью человеческой и другие вопросы: ▪ Почему ранний вариант романа назывался «Копыто инженера» ▪ Зачем таинственный «историк» появился в Москве ▪ Кто «диктовал» Мастеру «Роман о Понтии Пилате» ▪ Булгаковская нечисть: кто есть кто в свите Воланда ▪ Почему все-таки Бегемот украл голову Берлиоза ▪ О личном: какое чувство Михаил Афанасьевич считал унизительным ▪ Что за место Булгаков называл «Лучший трактир в Москве» ▪ Кому писатель завидовал в 1920-е годы в Москве ▪ Чем схожи симпатяга Бегемот и живший у Булгакова кот Флюшка и многое другое Опционально: расширенный вариант экскурсии: По желанию гостей возможно проведение экскурсии на автомобиле организатора (доплата по согласованию) либо на личном транспорте заказчика (подробности уточняйте!), с выходом возле всех основных объектов для подробного осмотра и фотосъемки. Мы дополнительно увидим:.
Вы сможете (по желанию) побывать в «нехорошей квартире», где и сегодня явственно ощущается присутствие тонкого мира. Кто же управляет жизнью человеческой и другие вопросы: ▪ Почему ранний вариант романа назывался «Копыто инженера» ▪ Зачем таинственный «историк» появился в Москве ▪ Кто «диктовал» Мастеру «Роман о Понтии Пилате» ▪ Булгаковская нечисть: кто есть кто в свите Воланда ▪ Почему все-таки Бегемот украл голову Берлиоза ▪ О личном: какое чувство Михаил Афанасьевич считал унизительным ▪ Что за место Булгаков называл «Лучший трактир в Москве» ▪ Кому писатель завидовал в 1920-е годы в Москве ▪ Чем схожи симпатяга Бегемот и живший у Булгакова кот Флюшка и многое другое Опционально: расширенный вариант экскурсии: По желанию гостей возможно проведение экскурсии на автомобиле организатора (доплата по согласованию) либо на личном транспорте заказчика (подробности уточняйте!), с выходом возле всех основных объектов для подробного осмотра и фотосъемки. Мы дополнительно увидим:.
• Вы сможете (по желанию) побывать в «нехорошей квартире», где и сегодня явственно ощущается присутствие тонкого мира. Кто же управляет жизнью человеческой и другие вопросы: ▪ Почему ранний вариант романа назывался «Копыто инженера» ▪ Зачем таинственный «историк» появился в Москве ▪ Кто «диктовал» Мастеру «Роман о Понтии Пилате» ▪ Булгаковская нечисть: кто есть кто в свите Воланда ▪ Почему все-таки Бегемот украл голову Берлиоза ▪ О личном: какое чувство Михаил Афанасьевич считал унизительным ▪ Что за место Булгаков называл «Лучший трактир в Москве» ▪ Кому писатель завидовал в 1920-е годы в Москве ▪ Чем схожи симпатяга Бегемот и живший у Булгакова кот Флюшка и многое другое Опционально: расширенный вариант экскурсии: По желанию гостей возможно проведение экскурсии на автомобиле организатора (доплата по согласованию) либо на личном транспорте заказчика (подробности уточняйте!), с выходом возле всех основных объектов для подробного осмотра и фотосъемки. Мы дополнительно увидим:
- Особняк Пашкова с «крышей Воланда» • Дом Маргариты на Остоженке • Дом Мастера • Голгофу (могилу) Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище • Памятник «Парящий Булгаков» • Торгсин, роскошный магазин, где веселились Коровьев с Бегемотом • Спасо Хаус, резиденцию посла США, прообраз места Бала у Сатаны • Дом в Рыцарем на Арбате Важная информация:.
- Возможно провести экскурсию для вашей группы больше 6 участников • Программу для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- По договоренности с организатором возможно посетить «Нехорошую квартиру».
ежедневно, в интервале от 11:00 до 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Переулок Мастера и Маргариты
- Дом Грибоедова/МАССОЛИТ
- Театр МХАТ на Тверском бульваре
- Дом Маргариты на Спиридоновке
- Патриаршие пруды
- Театр Сатиры и сад Аквариум
- Дом Булгакова на Большой Садовой
- Булгаковский подъезд, ведущий к «нехорошей квартире»
Что включено
- Услуги гида
- Атмосферные фото с наилучших ракурсов на ваши смартфоны
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В начале Тверского бульвара, на Пушкинской площади
Завершение: Сад Аквариум, ул. Большая Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, в интервале от 11:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возможно провести экскурсию для вашей группы больше 6 участников
- Программу для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По договоренности с организатором возможно посетить «Нехорошую квартиру»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Огромное спасибо Светлане! Такого восторга давно не испытывали! Вместо 2 часов ходили буквально с открытыми ртами почти 4 часа. Ходили бы и дольше, но уже боялись на поезд опоздать:)). Светлана
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Е
Добрый вечер. Мы в восторге. . Сергею большая благодарность за интересную экскурсию. Время пролетело не заметно. Хотелось ходить по улочкам и слушать ещё и еще. Спасибо вам за вашу удивительную, познавательную работу!!!!
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Н
Спасибо большое Светлане, все очень интересно, информативно, приятно когда человеку нравится то чем он занимается, от этого и нам слушателям еще интереснее.
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О
Здравствуйте, огромное спасибо за эту чудесную экскурсию! Майя - просто супер! Это было просто замечательно, живо, познавательно и весело! Погрузились в атомосферу романа, узнали много нового и просто насладились этим временем! Берите экскурсию, не пожалеете))
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А
Великолепно провели время!
Светлана увлекла нас на всё время экскурсии.
Живу в Москве всю жизнь, но во время экскурсии узнала много нового о родном городе!
Светлана увлекла нас на всё время экскурсии.
Живу в Москве всю жизнь, но во время экскурсии узнала много нового о родном городе!
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Ю
Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в мистический мир Булгакова — вам однозначно сюда! Экскурсия «Всесилен! Всесилен!» от гида Светланы — это даже не прогулка, это магический
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