Что вас ждет:

Мы отправимся по булгаковской Москве из переулка Мастера и Маргариты, где началась великая История Любви.

Узнаем, что за невиданный «зверь» МАССОЛИТ и чем угощали в ресторане Дома Грибоедова.

Проходя мимо нового здания театра МХАТ, поговорим о драматической судьбе Булгакова-сценариста и его необычных пьес.

Посмеемся чудачествам Бегемота, пожелавшего сесть в трамвай на Никитских воротах.

Познакомимся с кумиром и «учителем» Булгакова — грустным мистиком Гоголем.

Полюбуемся на чудесный Дом Маргариты, откуда прекрасная ведьма отправилась в первый полет.

Вдохнем полный колдовства воздух у мистических Патриарших прудов.

Заглянем в сад Аквариум у театра Сатиры — преемника театра Варьете, где проходил невероятный сеанс чёрной магии.

Поднимемся по лестнице парадного дома Булгакова, где даже стены дышат живой любовью к Мастеру.

Вы сможете (по желанию) побывать в «нехорошей квартире», где и сегодня явственно ощущается присутствие тонкого мира. Кто же управляет жизнью человеческой и другие вопросы: ▪ Почему ранний вариант романа назывался «Копыто инженера» ▪ Зачем таинственный «историк» появился в Москве ▪ Кто «диктовал» Мастеру «Роман о Понтии Пилате» ▪ Булгаковская нечисть: кто есть кто в свите Воланда ▪ Почему все-таки Бегемот украл голову Берлиоза ▪ О личном: какое чувство Михаил Афанасьевич считал унизительным ▪ Что за место Булгаков называл «Лучший трактир в Москве» ▪ Кому писатель завидовал в 1920-е годы в Москве ▪ Чем схожи симпатяга Бегемот и живший у Булгакова кот Флюшка и многое другое Опционально: расширенный вариант экскурсии: По желанию гостей возможно проведение экскурсии на автомобиле организатора (доплата по согласованию) либо на личном транспорте заказчика (подробности уточняйте!), с выходом возле всех основных объектов для подробного осмотра и фотосъемки. Мы дополнительно увидим:.

Вы сможете (по желанию) побывать в «нехорошей квартире», где и сегодня явственно ощущается присутствие тонкого мира. Кто же управляет жизнью человеческой и другие вопросы: ▪ Почему ранний вариант романа назывался «Копыто инженера» ▪ Зачем таинственный «историк» появился в Москве ▪ Кто «диктовал» Мастеру «Роман о Понтии Пилате» ▪ Булгаковская нечисть: кто есть кто в свите Воланда ▪ Почему все-таки Бегемот украл голову Берлиоза ▪ О личном: какое чувство Михаил Афанасьевич считал унизительным ▪ Что за место Булгаков называл «Лучший трактир в Москве» ▪ Кому писатель завидовал в 1920-е годы в Москве ▪ Чем схожи симпатяга Бегемот и живший у Булгакова кот Флюшка и многое другое Опционально: расширенный вариант экскурсии: По желанию гостей возможно проведение экскурсии на автомобиле организатора (доплата по согласованию) либо на личном транспорте заказчика (подробности уточняйте!), с выходом возле всех основных объектов для подробного осмотра и фотосъемки. Мы дополнительно увидим:.

• Вы сможете (по желанию) побывать в «нехорошей квартире», где и сегодня явственно ощущается присутствие тонкого мира. Кто же управляет жизнью человеческой и другие вопросы: ▪ Почему ранний вариант романа назывался «Копыто инженера» ▪ Зачем таинственный «историк» появился в Москве ▪ Кто «диктовал» Мастеру «Роман о Понтии Пилате» ▪ Булгаковская нечисть: кто есть кто в свите Воланда ▪ Почему все-таки Бегемот украл голову Берлиоза ▪ О личном: какое чувство Михаил Афанасьевич считал унизительным ▪ Что за место Булгаков называл «Лучший трактир в Москве» ▪ Кому писатель завидовал в 1920-е годы в Москве ▪ Чем схожи симпатяга Бегемот и живший у Булгакова кот Флюшка и многое другое Опционально: расширенный вариант экскурсии: По желанию гостей возможно проведение экскурсии на автомобиле организатора (доплата по согласованию) либо на личном транспорте заказчика (подробности уточняйте!), с выходом возле всех основных объектов для подробного осмотра и фотосъемки. Мы дополнительно увидим: