«Первое, что встречается при въезде в село, — красивая готическая церковь ⛪. Стрельчатые окна, пилястры, устремленные в высь башенки, все это необычно по сравнению с округлыми формами наших национальных храмов и, пожалуй, даже как–то неуместно на фоне беспредельных лугов и полей. Такой церкви больше шел бы черный пейзаж с синеющими ущельями и сверкающими снегами».

Так представляет Владимирскую церковь в селе Быково изданный в 1914 году «Путеводитель по пригородным и дачным местностям».

Добро пожаловать в интереснейший заповедный уголок Подмосковья!

Чудесное:

эпитет от слова «чудо» к этому месту применим безо всякой натяжки. Что перед нами? Чертоги спящей царевны? зачарованный замок 🏰 из сказки «Красавица и Чудовище»? И даже понимая, что это диковинная готическая церковь, то не перестаем удивляться, как будто бы вдруг встретили здесь, в Подмосковье, чужестранку.

А сколько еще удивительных вещей помнит старинная усадьба! Уникальное для 18 века инженерное сооружение – подземный аквариум в парковом павильоне «Эрмитаж». Роскошная аллея черных роз была единственной в России. Чудо обретения иконы Богоматери Владимирской, утраченной в богоборческие годы.

И конечно –чудо застывшего в камне творческого гения Василия Баженова!

Секреты старинной усадьбы

за что князю Михаилу Измайлову были жалованы пост московского губернатора и богатая усадьба Быково?

почему Баженова считают самым несчастливым русским архитектором 18 века?

кому из обитательниц поместья посвящал восхищенные стихи Александр Пушкин?

кто из будущих императоров убегал в Быково от своей царственной матушки?

почему приемную дочь хозяина усадьбы в свете именовали не иначе как «принцессой ночи»?

что символизируют восемь готических шпилей на куполе церкви?

Бегут неверные дневные тени.

Высок и внятен колокольный зов.

Озарены церковные ступени,

Их камень жив - и ждет твоих шагов.