«Первое, что встречается при въезде в село, — красивая готическая церковь ⛪. Стрельчатые окна, пилястры, устремленные в высь башенки, все это необычно по сравнению с округлыми формами наших национальных храмов и, пожалуй, даже как–то неуместно на фоне беспредельных лугов и полей. Такой церкви больше шел бы черный пейзаж с синеющими ущельями и сверкающими снегами».
Так представляет Владимирскую церковь в селе Быково изданный в 1914 году «Путеводитель по пригородным и дачным местностям».
Добро пожаловать в интереснейший заповедный уголок Подмосковья!
Чудесное:
- эпитет от слова «чудо» к этому месту применим безо всякой натяжки. Что перед нами? Чертоги спящей царевны? зачарованный замок 🏰 из сказки «Красавица и Чудовище»? И даже понимая, что это диковинная готическая церковь, то не перестаем удивляться, как будто бы вдруг встретили здесь, в Подмосковье, чужестранку.
- А сколько еще удивительных вещей помнит старинная усадьба! Уникальное для 18 века инженерное сооружение – подземный аквариум в парковом павильоне «Эрмитаж». Роскошная аллея черных роз была единственной в России. Чудо обретения иконы Богоматери Владимирской, утраченной в богоборческие годы.
И конечно –чудо застывшего в камне творческого гения Василия Баженова!
Секреты старинной усадьбы
- за что князю Михаилу Измайлову были жалованы пост московского губернатора и богатая усадьба Быково?
- почему Баженова считают самым несчастливым русским архитектором 18 века?
- кому из обитательниц поместья посвящал восхищенные стихи Александр Пушкин?
- кто из будущих императоров убегал в Быково от своей царственной матушки?
- почему приемную дочь хозяина усадьбы в свете именовали не иначе как «принцессой ночи»?
- что символизируют восемь готических шпилей на куполе церкви?
- Бегут неверные дневные тени.
- Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив - и ждет твоих шагов.