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Белая магия московской готики (усадьба Быково в г. Жуковский)

Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Москвы
Белая магия московской готики (усадьба Быково в г.

Жуковский)
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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Белая магия московской готики (усадьба Быково в г. Жуковский)
Белая магия московской готики (усадьба Быково в г. Жуковский)

Что вы увидите

  • Храм Владимирской иконы Божьей матери (шедевр романтической неоготики, зодчий Василий Баженов)
  • главный дом усадьбы
  • парк с прудами.
«Первое, что встречается при въезде в село, — красивая готическая церковь ⛪. Стрельчатые окна, пилястры, устремленные в высь башенки, все это необычно по сравнению с округлыми формами наших национальных храмов и, пожалуй, даже как–то неуместно на фоне беспредельных лугов и полей. Такой церкви больше шел бы черный пейзаж с синеющими ущельями и сверкающими снегами».
Так представляет Владимирскую церковь в селе Быково изданный в 1914 году «Путеводитель по пригородным и дачным местностям».
Добро пожаловать в интереснейший заповедный уголок Подмосковья!

Чудесное:

  • эпитет от слова «чудо» к этому месту применим безо всякой натяжки. Что перед нами? Чертоги спящей царевны? зачарованный замок 🏰 из сказки «Красавица и Чудовище»? И даже понимая, что это диковинная готическая церковь, то не перестаем удивляться, как будто бы вдруг встретили здесь, в Подмосковье, чужестранку.
  • А сколько еще удивительных вещей помнит старинная усадьба! Уникальное для 18 века инженерное сооружение – подземный аквариум в парковом павильоне «Эрмитаж». Роскошная аллея черных роз была единственной в России. Чудо обретения иконы Богоматери Владимирской, утраченной в богоборческие годы.
И конечно –чудо застывшего в камне творческого гения Василия Баженова!
Секреты старинной усадьбы
  • за что князю Михаилу Измайлову были жалованы пост московского губернатора и богатая усадьба Быково?
  • почему Баженова считают самым несчастливым русским архитектором 18 века?
  • кому из обитательниц поместья посвящал восхищенные стихи Александр Пушкин?
  • кто из будущих императоров убегал в Быково от своей царственной матушки?
  • почему приемную дочь хозяина усадьбы в свете именовали не иначе как «принцессой ночи»?
  • что символизируют восемь готических шпилей на куполе церкви?
  • Бегут неверные дневные тени.
  • Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив - и ждет твоих шагов.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение.
  • В подарок великолепные фото с наилучшего ракурса, на профессиональную камеру и Ваш смартфон.
Что не входит
  • Стоимость проезда из Москвы в г. Жуковский и обратно.
Начало
🚩 МО, г. Жуковский, ост. автобуса "Улица Лацкого"
Место завершения
🏁 г. Жуковский, усадьба "Быково"
Белая магия московской готики (усадьба Быково в г. Жуковский)
Белая магия московской готики (усадьба Быково в г. Жуковский)
Белая магия московской готики (усадьба Быково в г. Жуковский)
Белая магия московской готики (усадьба Быково в г. Жуковский)
Белая магия московской готики (усадьба Быково в г. Жуковский)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Л.
Светлана Л.
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