Берега силы: святыни и заводы у воды (в мини-группе)

Круглогодичная водно-пешеходная авторская экскурсия у Москвы-реки
Приглашаю вас в путешествие, где рядом звучат звон колоколов и гул турбин.

Вы увидите город силы — духовной и индустриальной, посмотрите на то, как вдоль берегов реки соседствуют заводы и монастыри. И услышите истории, в которых переплелись религия, промышленность и судьбы людей.
Описание водной прогулки

Водно-пешеходная экскурсия по московским святыням

  • Симонов монастырь — место, где покоятся герои Куликовской битвы
  • Новоспасский монастырь — хранитель царских и патриарших историй
  • Данилов монастырь — духовный центр Москвы с тысячелетней историей

Пешеходная часть программы

«Крутицкое подворье» — удивительный островок Старой Москвы, где сохранился архитектурный комплекс 17 века.

  • Мы побываем в бывшей резиденции митрополитов Сарских и Подонских и вспомним особую миссию «Крутиц» в истории страны
  • Вы узнаете о роли этого места в Смутное время для второго ополчения Минина и Пожарского
  • Осмотрите «Изразцовый терем» с ажурными кованными решётками ворот
  • Зайдёте в Успенский собор, в митрополичьи палаты с надземными переходами и фруктовым садом
  • Выйдете на главную площадь, от которой уходит улица старинных домиков 19 века

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит оплата проезда на электросудне (можно оплатить «Тройкой» или банковской картой)
  • Стоимость проезда зависит от дня недели и составляет 200–500 ₽ с чел., дети до 7 лет бесплатно
  • Экскурсия проходит на закрытой палубе с панорамными окнами. На борту есть санитарные удобства и питьевая вода
  • Я выдам вам индивидуальные наушники

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00

Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 393 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.

С
Светлана
1 окт 2025
Прекрасная экскурсия, большое спасибо Ольге. Отправила к ней своих родителей познакомиться с монастырями и промышленностью. Экскурсия получилась очень интересной, родители остались под приятным впечатлением. Большое спасибо 🌺
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Светлана, благодарю за отзыв на мою новую экскурсию «Берега силы: святыни и заводы у воды» на электросудне.
Этот круглогодичный маршрут открылся
читать дальше

совсем недавно, в июне 2025 года, и занял своё место рядом с двумя другими маршрутами на электросудах: «От Мухиной горы до Филей» и «Речной код Нагатино». Третий — «Берега силы» очень перспективен. Он сейчас уже «подрос» и стал водно-пешеходным! К речной части маршрута я добавила два новых варианта пешеходной части, а именно: «личное знакомство» с жемчужиной старой Москвы, пешеходную прогулку по «Крутицкому подворью» и второй вариант — территорию старейшего промышленного комплекса Москвы «Даниловскую мануфактуру». Теперь можно не просто узнать про эти достопримечательности с воды, а побывать лично и увидеть, что это такое. Приходите, теперь экскурсия «Берега силы: святыни и заводы у воды» стала ещё интересней. И дальше буду добавлять новые места с маршрута и развивать эту тему.

Входит в следующие категории Москвы

