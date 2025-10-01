Приглашаю вас в путешествие, где рядом звучат звон колоколов и гул турбин.
Вы увидите город силы — духовной и индустриальной, посмотрите на то, как вдоль берегов реки соседствуют заводы и монастыри. И услышите истории, в которых переплелись религия, промышленность и судьбы людей.
Описание водной прогулки
Водно-пешеходная экскурсия по московским святыням
- Симонов монастырь — место, где покоятся герои Куликовской битвы
- Новоспасский монастырь — хранитель царских и патриарших историй
- Данилов монастырь — духовный центр Москвы с тысячелетней историей
Пешеходная часть программы
«Крутицкое подворье» — удивительный островок Старой Москвы, где сохранился архитектурный комплекс 17 века.
- Мы побываем в бывшей резиденции митрополитов Сарских и Подонских и вспомним особую миссию «Крутиц» в истории страны
- Вы узнаете о роли этого места в Смутное время для второго ополчения Минина и Пожарского
- Осмотрите «Изразцовый терем» с ажурными кованными решётками ворот
- Зайдёте в Успенский собор, в митрополичьи палаты с надземными переходами и фруктовым садом
- Выйдете на главную площадь, от которой уходит улица старинных домиков 19 века
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входит оплата проезда на электросудне (можно оплатить «Тройкой» или банковской картой)
- Стоимость проезда зависит от дня недели и составляет 200–500 ₽ с чел., дети до 7 лет бесплатно
- Экскурсия проходит на закрытой палубе с панорамными окнами. На борту есть санитарные удобства и питьевая вода
- Я выдам вам индивидуальные наушники
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 393 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 окт 2025
Прекрасная экскурсия, большое спасибо Ольге. Отправила к ней своих родителей познакомиться с монастырями и промышленностью. Экскурсия получилась очень интересной, родители остались под приятным впечатлением. Большое спасибо 🌺
Ольга
Ответ организатора:
Светлана, благодарю за отзыв на мою новую экскурсию «Берега силы: святыни и заводы у воды» на электросудне.
