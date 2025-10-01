читать дальше

совсем недавно, в июне 2025 года, и занял своё место рядом с двумя другими маршрутами на электросудах: «От Мухиной горы до Филей» и «Речной код Нагатино». Третий — «Берега силы» очень перспективен. Он сейчас уже «подрос» и стал водно-пешеходным! К речной части маршрута я добавила два новых варианта пешеходной части, а именно: «личное знакомство» с жемчужиной старой Москвы, пешеходную прогулку по «Крутицкому подворью» и второй вариант — территорию старейшего промышленного комплекса Москвы «Даниловскую мануфактуру». Теперь можно не просто узнать про эти достопримечательности с воды, а побывать лично и увидеть, что это такое. Приходите, теперь экскурсия «Берега силы: святыни и заводы у воды» стала ещё интересней. И дальше буду добавлять новые места с маршрута и развивать эту тему.