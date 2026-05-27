Билет на мультимедийную выставку в Москве «Большая Страна»

Изучить уникальные минералы, прикоснуться к настоящей лаве, услышать, как звучат Байкал, Волга, Териберка и другие уголки России! Трогать, фотографировать и исследовать — это всё выставка «Большая страна».
Вы будете не просто наблюдать, а активно участвовать в интерактивных играх и квесте, открывать неизвестное и удивляться новому.
Описание билета
- 8 мультимедийных залов, которые погружают в атмосферу Камчатки, Байкала, Васюганских болот, Урала, Эльбруса, Калмыкии, Волги и Териберки
- Оригинальная музыка, созданная специально для выставки
- Ароматы, с помощью которых вы почувствуете глубину каждого региона
- Настоящая лава и соль из озера Баскунчак
- Интерактивные игры и квест-бродилка, где вы станете активным участником и получите памятный подарок
- Фотозоны в каждом зале, чтобы сделать уникальные снимки
Организационные детали
В стоимость включены сопровождение гида и квест-бродилка.
ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1190 ₽
|Ребенок 8-18 лет, студент
|950 ₽
|Ребенок 4-7 лет, льготный
|710 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Добрынинская»
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
«Большая страна» — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Мультимедийное пространство «Большая Страна» — идеальное место для отдыха, открытий и вдохновения. Здесь каждый найдёт что-то новое о России и влюбится в её уникальность. После посещения выставки вы можете поучаствовать в мастер-классах, перекусить в кафе или приобрести сувениры в фирменном магазине.
1190 ₽ за человека