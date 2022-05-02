Изучать высокотехнологичный центр деловой жизни начнем на набережной Тараса Шевченко, где вы взглянете на небоскребы с другого берега Москвы-реки. После прогуляетесь по пешеходному мосту Багратион и увидите интересную скульптуру Эрнста Неизвестного «Древо жизни». Раскроете секрет гигантских часов-рекордсменов и посетите эко-островок с амфитеатром. А дальше переместимся на территорию самого комплекса, где вы рассмотрите строения уже вблизи.
Футуристический мир Москвы: прошлое, настоящее, будущее
Я расскажу, с чего все начиналось, что из себя представлял этот район в начале 90-х, как выглядел изначальный проект Сити, что получилось в реальности и какие еще сооружения дополнят комплекс. Поговорим о символике, главных идеях финансового сердца страны и о том, удалось ли их воплотить в жизнь. Кроме того, узнаете о звездных жителях высоких этажей, ценах на недвижимость, а также плюсах и минусах жизни в местных апартаментах.
Москва-Сити в деталях
Каждый небоскреб хранит в себе видение современного архитектора и заказчика на деловую архитектуру. Я расскажу о «Башне 2000» — первой высотке комплекса и единственной, выполненной точно по изначальному проекту. «Меркурий», «Эволюция», «Город Столиц», «IQ-квартал», «Федерация» также окажутся под нашим пристальным вниманием. Гиганты из стекла и бетона, современные арт-объекты переместят вас в город будущего, смелых решений и надежных строительных технологий.
«Выше только любовь»: город на ладони
В конце я предложу подняться на 87-й этаж, на смотровую площадку в башне «Око» на высоте 354 метра. С самой высокой открытой площадки в Европе, где кажется, будто паришь над облаками, вам откроется незабываемая панорама города на 360°. Вы сможете воспользоваться бинокулярами и телескопом с 600-кратным увеличением. Взглянете на соседние высотки с нового ракурса, а я расскажу о топовых достопримечательностях Москвы, которые предстанут перед вами в совершенно новом свете.
Организационные детали
Посещение смотровой площадки не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно + приобретается билет для гида (1000 руб. /ребенка до 14 лет, 1800 руб. /взрослого). В стоимость билета входит напиток, мороженое или пиво
В теплое время года мы можем подняться на любую из двух смотровых Москва-сити; в холодное время года мы поднимемся на смотровую башни Федерация «Панорама 360», где вас ждёт дегустация мороженного и шоколада без ограничений. Стоимость билетов: — для взрослых от 15 лет — 2750 руб. — для детей 6-14 лет — 1800 руб. — для детей 2-5 лет — 500 руб. — семейный билет (2 взрослых + 1 ребёнок) — 6200 руб. — семейный билет (2 взрослых + 2 детей) — 7750 руб.
Действует система скидок. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Выставочная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3567 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама.
Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко читать дальшеуменьшить
нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
Все экскурсии провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии с 2012 года, с большим опытом проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актёр, музыкант.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Иван
Отличный гид Вика. Четко и красиво провела экскурсию!
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в
владимир
В лёгкой и непринужденной манере Вика рассказала нам об истории строительства и функционирования каждого небоскрёба Москва-сити, их особенностях, внутреннем наполнении, уникальности каждого из зданий. Было очень интересно и познавательно. Приносим свою благодарность Вике!
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А
Александр
Все отлично прошло! Спасибо огромное Вике за экскурсию, много интересного не только про Москва сити, но и все, что вокруг. Спасибо! -)
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Е
Елена
Экскурсия в целом понравилась, в большей части за счет экскурсовода. Виктория отличный, дружелюбный экскурсовод, отвечала на все наши вопросы в том числе и дополнительные, рассказала про архитектуру Москвы. Сам предмет читать дальшеуменьшить
экскурсии интересно посмотреть, но нет какой-то исторической ценности места, что-то прям вау не было. В целом экскурсия интересная, если сходить посмотреть самостоятельно, то наверное не так интересно, но один раз посмотреть стоит:)
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М
Марина
Экскурсия понравилась, очень интересно
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия
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