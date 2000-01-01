Москва-Сити + смотровая в башне «Око»

Познакомиться с финансовым сердцем России и посетить самую высокую открытую площадку в Европе

В комплексе небоскребов, задуманном как символ новой России, совершаются серьезные сделки, располагаются офисы крупных компаний, апартаменты знаменитостей и популярные развлекательные заведения.

На встрече вы проследите этапы формирования делового квартала, взглянете на него с разных ракурсов, узнаете, какие замыслы воплощает архитектура каждой башни, и окинете взглядом столицу с 92 этажа.
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»

Что вас ожидает

Деловой центр издалека и вблизи

Изучать высокотехнологичный центр деловой жизни начнем на набережной Тараса Шевченко, где вы взглянете на небоскребы с другого берега Москвы-реки. После прогуляетесь по пешеходному мосту Багратион и увидите интересную скульптуру Эрнста Неизвестного «Древо жизни». Раскроете секрет гигантских часов-рекордсменов и посетите эко-островок с амфитеатром. А дальше переместимся на территорию самого комплекса, где вы рассмотрите строения уже вблизи.

Футуристический мир Москвы: прошлое, настоящее, будущее

Я расскажу, с чего все начиналось, что из себя представлял этот район в начале 90-х, как выглядел изначальный проект Сити, что получилось в реальности и какие еще сооружения дополнят комплекс. Поговорим о символике, главных идеях финансового сердца страны и о том, удалось ли их воплотить в жизнь. Кроме того, узнаете о звездных жителях высоких этажей, ценах на недвижимость, а также плюсах и минусах жизни в местных апартаментах.

Москва-Сити в деталях

Каждый небоскреб хранит в себе видение современного архитектора и заказчика на деловую архитектуру. Я расскажу о «Башне 2000» — первой высотке комплекса и единственной, выполненной точно по изначальному проекту. «Меркурий», «Эволюция», «Город Столиц», «IQ-квартал», «Федерация» также окажутся под нашим пристальным вниманием. Гиганты из стекла и бетона, современные арт-объекты переместят вас в город будущего, смелых решений и надежных строительных технологий.

«Выше только любовь»: город на ладони

В конце я предложу подняться на 92-й этаж, на смотровую площадку в башне «Око» на высоте 354 метра. С самой высокой открытой площадки в Европе, где кажется, будто паришь над облаками, вам откроется незабываемая панорама города на 360°. Вы сможете воспользоваться бинокулярами и телескопом с 600-кратным увеличением. Взглянете на соседние высотки с нового ракурса, а я расскажу о топовых достопримечательностях Москвы, которые предстанут перед вами в совершенно новом свете.

Организационные детали

  • Посещение смотровой площадки не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно + приобретается билет для гида (750 руб. /ребенка, 1500 руб. /взрослого).
  • В цену билетов входит чай/кофе и вкусное мороженое. К услугам посетителей бар.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вика
Вика
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все свои экскурсии я провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии 13 лет, большой опыт проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актер, музыкант.
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