Откройте для себя Москва-Сити не просто как комплекс небоскребов, но и как место, где зарождаются новые идеи и проекты.Ваш путь начнется с обзора района с набережной, после чего вы пройдете

по мосту Багратион, увидите знаменитые скульптуры и часы-рекордсмены. Затем вы познакомитесь с каждым небоскребом изнутри, узнаете их историю и архитектурные особенности. Экскурсия завершится на смотровой площадке башни Око, откуда открывается дыхание захватывающий вид на Москву. Вас ждет не просто экскурсия, а полное погружение в жизнь одного из самых знаковых мест современной столицы

Описание экскурсии

Деловой центр издалека и вблизи

Изучать высокотехнологичный центр деловой жизни начнем на набережной Тараса Шевченко, где вы взглянете на небоскребы с другого берега Москвы-реки. После прогуляетесь по пешеходному мосту Багратион и увидите интересную скульптуру Эрнста Неизвестного «Древо жизни». Раскроете секрет гигантских часов-рекордсменов и посетите эко-островок с амфитеатром. А дальше переместимся на территорию самого комплекса, где вы рассмотрите строения уже вблизи.

Футуристический мир Москвы: прошлое, настоящее, будущее

Я расскажу, с чего все начиналось, что из себя представлял этот район в начале 90-х, как выглядел изначальный проект Сити, что получилось в реальности и какие еще сооружения дополнят комплекс. Поговорим о символике, главных идеях финансового сердца страны и о том, удалось ли их воплотить в жизнь. Кроме того, узнаете о звездных жителях высоких этажей, ценах на недвижимость, а также плюсах и минусах жизни в местных апартаментах.

Москва-Сити в деталях

Каждый небоскреб хранит в себе видение современного архитектора и заказчика на деловую архитектуру. Я расскажу о «Башне 2000» — первой высотке комплекса и единственной, выполненной точно по изначальному проекту. «Меркурий», «Эволюция», «Город Столиц», «IQ-квартал», «Федерация» также окажутся под нашим пристальным вниманием. Гиганты из стекла и бетона, современные арт-объекты переместят вас в город будущего, смелых решений и надежных строительных технологий.

«Выше только любовь»: город на ладони

В конце я предложу подняться на 87-й этаж, на смотровую площадку в башне «Око» на высоте 354 метра. С самой высокой открытой площадки в Европе, где кажется, будто паришь над облаками, вам откроется незабываемая панорама города на 360°. Вы сможете воспользоваться бинокулярами и телескопом с 600-кратным увеличением. Взглянете на соседние высотки с нового ракурса, а я расскажу о топовых достопримечательностях Москвы, которые предстанут перед вами в совершенно новом свете.

Организационные детали