  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Москва Театральная

4.7
13 отзывов
Farolero W.
Farolero W. – Гид из Москвы
В течение 100 минут вы будете знакомиться с Москвой в совершенно непривычной для себя форме.

Кузнецкий мост, Тверская улица, Саввинское подворье, Камергерский переулок и Театральная площадь — обычные улицы и достопримечательности 🏛️ города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.34 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 100 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Москва Театральная
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Москва Театральная

Что вы увидите

  • Столешников переулок
  • Тверская улица
  • Саввинское подворье
  • Камергерский переулок
  • Театральная площадь
Иммерсивная экскурсия ⛳ представляет собой театрализованное путешествие по сердцу Москвы в сопровождении актеров. Продолжительность 80 минут, протяженность 1, 5 км.
Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники - в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением зазвучит главный спектакль.
Главный персонаж аудиопроменада - фонарщик из легенд. Farolero знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о жителях увлекательные истории 📖 огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, запахи и вкусы, странные находки, элементы шоу и сюрпризы. Город раскроется по-новому. Ты окунешься в сказку на улицах города!
Что входит
  • Аренда аудиогида и наушников
  • Горячие напитки
  • Один из лучших экскурсионных туров для первого знакомства с Москвой вам и вашим детям
  • захватывающая программа тура, в форме спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 14.
Место завершения
🏁 Театральная площадь
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Москва Театральная
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Москва Театральная
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Москва Театральная
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Москва Театральная
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Москва Театральная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Farolero W.
Farolero W.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

13 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
514 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов