Иммерсивная экскурсия ⛳ представляет собой театрализованное путешествие по сердцу Москвы в сопровождении актеров. Продолжительность 80 минут, протяженность 1, 5 км.

Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники - в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением зазвучит главный спектакль.

Главный персонаж аудиопроменада - фонарщик из легенд. Farolero знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о жителях увлекательные истории 📖 огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, запахи и вкусы, странные находки, элементы шоу и сюрпризы. Город раскроется по-новому. Ты окунешься в сказку на улицах города!