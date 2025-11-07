читать дальше уменьшить фишечки))). Весь рассказ был связан одной замечательной идеей - мечтайте, верьте в себя и не бойтесь менять свою жизнь! Финал экскурсии был неожиданный и немного сказочный! Лично для меня и тема, и то, как её реализовали были очень близки. Спасибо большое тем, кто всё это придумал! В следующий свой приезд в Москву обязательно выберу ещё какое-нибудь театральное путешествие с фонаршиком Фаролеро!

Экскурсия очень понравилась! Первый раз посетили театрализованный рассказ о достопримечательностях с участием актёров и доп. реквизита (и это не только плащи на всех участниках, но и….. не буду спойлить все