Присоединяйтесь к театрализованному путешествию по вечерней Москве! Фонарщик Фаролеро проведет вас по улицам столицы и расскажет уникальные истории.
Как целый дом переехал за одну ночь, а простой картавящий мальчишка стал главным голосом страны? Какие тайны скрывают судьбы Чехова, Пушкина и Плисецкой? Наш аудиопроменад покажет вам другую сторону города!
Как целый дом переехал за одну ночь, а простой картавящий мальчишка стал главным голосом страны? Какие тайны скрывают судьбы Чехова, Пушкина и Плисецкой? Наш аудиопроменад покажет вам другую сторону города!
Описание аудиогидаУдивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро. А Вы знаете как простой картавящий мальчишка стал главным голосом страны? Знаете как целый дом может переехать за одну ночь и где в Москве водятся чайки? А зачем над одним московским двором «натянули» стеклянный потолок и при чём тут был один вдохновенный священник? Знаете ли Вы за какое воровство в Москве не наказывали? Легендарный фонарщик Фаролеро - он тот, кто знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории. Он познакомит Вас с такими людьми как А. П. Чехов, А. С. Пушкин, М. М. Плисецкая и многими другими удивительными личностями, наполнивших жизнью сердце Москвы. Истории и легенды, актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют для Вас секреты старинного города в сопровождении Фонарщика Фаролеро, который ответит на все эти вопросы и погрузит Вас в сказочную атмосферу прошлого. От сквера М. М. Плисецкой до Театральной площади. В сопровождении Фонарщика Фаролеро Вы отправитесь в 80 минутное путешествие по центральным улицам Москвы. Он встретит Вас у сквера М. М. Плисецкой и будет Вашим проводником в незабываемое и волшебное прошлое этого города. Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, Вы отправитесь в путь. Голоса профессиональных актеров будут сопровождать Вас на протяжении всей прогулке. Маршрут - Столешников переулок - Тверская улица - Саввинское подворье - Камергерский переулок- Театральная площадь. Важно знать: ◉На прогулке мы будем много ходить, поэтому надевайте удобную одежду и обувь. ◉Наш променад идеально подходит для семейного отдыха с детьми от 3 лет. Для удобства Вашего ребенка: можно воспользоваться прогулочной коляской. ◉Темп прогулки комфортен для любого возраста. ◉Продолжительность 80 минут. ◉Маршрут 1,5 км. ◉Променад проходит в каждые вторник и пятницу (возможна запись на любой день недели по индивидуальному заказу) С нетерпением жду встречи! Обещаю, ты окунёшься в настоящую сказку на улицах современного города! -Фонарщик Фаролеро. Важная информация:
- На прогулке мы будем много ходить, поэтому надевайте удобную одежду и обувь.
- Наш променад идеально подходит для семейного отдыха с детьми от 3 лет. Однако помните, что дети допускаются только в сопровождении взрослых.
- Для удобства вашего ребенка можно воспользоваться прогулочной коляской.
- Темп прогулки комфортен для любого возраста.
Среда, пятница, суббота.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Столешников переулок
- Тверская улица
- Саввинское подворье
- Камергерский переулок
- Театральная площадь
Что включено
- Аренда аудиогида и наушников
- Горячие напитки
- Спектакль-променад в сопровождении старого фонарщика Фаролеро
- Угощения
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 14
Завершение: Площадь у Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, суббота.
Экскурсия длится около 1 часа 20 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- На прогулке мы будем много ходить, поэтому надевайте удобную одежду и обувь
- Наш променад идеально подходит для семейного отдыха с детьми от 3 лет. Однако помните, что дети допускаются только в сопровождении взрослых
- Для удобства вашего ребенка можно воспользоваться прогулочной коляской
- Темп прогулки комфортен для любого возраста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Очень добрая экскурсия, необычный формат. Не могу сказать, что узнала много нового, это больше формат шоу. Думаю детям от 6 лет очень понравилось бы.
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Н
Экскурсия очень понравилась! Первый раз посетили театрализованный рассказ о достопримечательностях с участием актёров и доп. реквизита (и это не только плащи на всех участниках, но и….. не буду спойлить все
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Н
Наши 5 насыщенных дней в столице подошли к концу. Шагомер окончательно впал ступор от зашкаливающих цифр! Обошли самые важные туристические обьекты, но самое неизгладимое впечатление оставила ночная экскурсия. Что такое
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А
Наши 5 насыщенных дней в столице подошли к концу. Шагомер окончательно впал ступор от зашкаливающих цифр! Обошли самые важные туристические обьекты, но самое неизгладимое впечатление оставила ночная экскурсия. Что такое
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О
Первый раз были на имерсивной экскурсии. Необычно, полностью погружаешься в действия, которые разыгрываются перед тобой. Хорошие наушники, прекрасное музыкальное сопровождение дополняет информацию, подпитывает эмоции. Увидели знакомые места в необычном ракурсе. Вечерняя Москва сама по себе прекрасная сцена для разыгрываемого сюжета. Всё очень органично. Прекрасно провели время.
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К
Спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции от вчерашнего вечера до сих пор захлёстывают. Нашей семье безумно понравилось! Мы будем рекомендовать вас всем своим друзьям и знакомым. И сами обязательно еще посетим другие ваши экскурсии. Ребята вы огромные молодцы, что придумали такие экскурсии, даже взрослый погружается в сказку с фонарщиком Фаролеро)) 🫶😘
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