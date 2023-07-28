Отзыв от Татьяны Т: Я оказалась на этой экскурсии случайно. Не могу сказать, что я полный профан в области архитектурных стилей. Все-таки какую-то информацию в этой области дают на многих экскурсиях по городам, что-то осталось в голове из школьных уроков по истории, были и заграничные поездки, которые позволили своими глазами увидеть пусть немногое известное ранее только из иллюстраций и по чужим фотографиям. Но все требует повторения и углубления. И с этой экскурсией я не ошиблась. Выбранный район – Большая Ордынка знаком с молодости, но как же он менялся на протяжении многих лет. Что-то снесено, что-то строится, к лучшему изменен ландшафтный дизайн улиц и дворов, в которые удалось заглянуть. Появились отреставрированные и неизвестные мне раньше объекты. Конечно, они появились давно, но были скрыты от моих глаз, а что-то и сейчас скрыто за сеткой. Маршрут небольшой, но очень емкий по впечатлениям. Поговорили о стилях и увидели здания разных эпох: и жилой дом с флигелями постройки после войны 1812 года в стиле ампир, церковь Всех скорбящих радости – образец барокко, зашли в Климентовскую церковь в одноименном переулке, внешне осмотрели церковь Вознесения в Кадашевской слободе. Поговорили и о зданиях 20-го века в стиле конструктивизм, сталинский ампир, наше внимание было обращено как в целом на направления, так и на отдельные элементы архитектурного декора, которые позволяют определить точнее стиль постройки. Хорошо знакомый Лаврушинский переулок посмотрели «новыми глазами» - и снова восхитились красотой, изысканностью и изяществом Третьяковской галереи и библиотеки Ушинского. Хорошая архитектура - это большое искусство и доступное многим. Гуляйте по старинному центру любимого города, разглядывайте здания, пытайтесь определить время постройки (мемориальные таблички в помощь) – получите огромное удовольствие. А жанр этой экскурсии – викторина поможет и увлечет.

Благодарю нашего экскурсовода за интересную подачу материала, увлеченность.

С удовольствием рекомендую всем принять участие в подобных мероприятиях не зависимо от возраста и знаний. Оказалось, что найти новое для себя, интересное и увлекательное можно буквально на каждом шагу.