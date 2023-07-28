Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»

Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города

5
9 отзывов
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Ответы на вопросы
Замоскворечье — один из самых уютных уголков Старой Москвы и настоящая архитектурная энциклопедия. В начале экскурсии я расскажу главное о характерных чертах и признаках различных направлений.

А после мы отправимся на прогулку по древней замоскворецкой улице — Большой Ордынке, где вам предстоит самостоятельно определить стиль и даже возраст зданий.
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Ближайшие даты:
31
июл
1
авг
9
авг
12
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Архитектурный калейдоскоп

Русское узорочье и роскошь барокко, строгий классицизм и ампир, эклектика (псевдорусский стиль), национально-романтический модерн, конструктивизм и сталинский классицизм. Я дам понятную систему, которая позволит вам лучше ориентироваться в архитектурных стилях и смотреть на привычные здания уже другими глазами.

Познавательная викторина

После вводной части вы вооружитесь специальной таблицей и приступите к исследованию объектов маршрута. Не получится сразу — не страшно, я помогу найти нужные детали и сложить пазл. Вы откроете множество интересных достопримечательностей, разгадаете любопытные архитектурные загадки и насладитесь красотой старинного района.

Сокровища Большой Ордынки

Вы услышите историю спасения храма Климента папы Римского, полюбуетесь «Кадашевской свечой» и осмотрите усадьбу «железных королей» Демидовых. Увидите напоминание о снесённых храмах Замоскворечья, палаты 17 века и многое другое. А ещё мы прогуляемся вдоль несуществующих магистралей сталинского генплана 1935 года.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослых и старшеклассников. Если вам не с кем оставить дома детей, ребята до 12 лет могут пойти с вами (бесплатно).
  • Мы начнём от ст. метро «Третьяковская» и там же завершим маршрут — прогулка будет комфортной и неутомительной

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ст. метро «Третьяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Людмила
28 июля 2023
Экскурсия великолепная! Интересно построена, интересно преподносится информация, ненароком узнаешь много нового! Татьяна очень классный мастер своего дела!
А
26 июля 2023
В Москве много интересных старинных зданий. В обычной городской суете пробегаешь мимо них, не замечая. На этой экскурсии, неспешно прогуливаясь по центру, можно рассмотреть их в подробностях и найти в них элементы разных архитектурных стилей. Приятно и познавательно.
Г
22 июля 2023
Комфортно и познавательно. За 2 часа узнали увидел много интересного
Екатерина
20 июля 2023
Отзыв от Татьяны Т: Я оказалась на этой экскурсии случайно. Не могу сказать, что я полный профан в области архитектурных стилей. Все-таки какую-то информацию в этой области дают на многих экскурсиях по городам, что-то осталось в голове из школьных уроков по истории, были и заграничные поездки, которые позволили своими глазами увидеть пусть немногое известное ранее только из иллюстраций и по чужим фотографиям. Но все требует повторения и углубления. И с этой экскурсией я не ошиблась. Выбранный район – Большая Ордынка знаком с молодости, но как же он менялся на протяжении многих лет. Что-то снесено, что-то строится, к лучшему изменен ландшафтный дизайн улиц и дворов, в которые удалось заглянуть. Появились отреставрированные и неизвестные мне раньше объекты. Конечно, они появились давно, но были скрыты от моих глаз, а что-то и сейчас скрыто за сеткой. Маршрут небольшой, но очень емкий по впечатлениям. Поговорили о стилях и увидели здания разных эпох: и жилой дом с флигелями постройки после войны 1812 года в стиле ампир, церковь Всех скорбящих радости – образец барокко, зашли в Климентовскую церковь в одноименном переулке, внешне осмотрели церковь Вознесения в Кадашевской слободе. Поговорили и о зданиях 20-го века в стиле конструктивизм, сталинский ампир, наше внимание было обращено как в целом на направления, так и на отдельные элементы архитектурного декора, которые позволяют определить точнее стиль постройки. Хорошо знакомый Лаврушинский переулок посмотрели «новыми глазами» - и снова восхитились красотой, изысканностью и изяществом Третьяковской галереи и библиотеки Ушинского. Хорошая архитектура - это большое искусство и доступное многим. Гуляйте по старинному центру любимого города, разглядывайте здания, пытайтесь определить время постройки (мемориальные таблички в помощь) – получите огромное удовольствие. А жанр этой экскурсии – викторина поможет и увлечет.
Благодарю нашего экскурсовода за интересную подачу материала, увлеченность.
С удовольствием рекомендую всем принять участие в подобных мероприятиях не зависимо от возраста и знаний. Оказалось, что найти новое для себя, интересное и увлекательное можно буквально на каждом шагу.
Отзыв от Татьяны Т: Я оказалась на этой экскурсии случайно. Не могу сказать, что я полный
Екатерина
19 июля 2023
Ходили с коллегами на экскурсию с Татьяной. Два часа пролетели незаметно, часто посещаемые улицы открылись с новой стороны, как много прекрасных, тихих и уютных мест в самом центре Москвы! Причём дворы открыты для прохода, современные здания, как правило, органично вписаны в архитектурный стиль дворов (есть конечно удручающие примеры). Экскурсия необычна тем, что акценты на архитектурные стили и элементы делает её познавательной для даже бывалых экскурсантов. Я лично теперь по другому хожу по улицам - обращаю внимание на элементы зданий, определяю в каком стиле построена та или иная церковь, стараюсь отличать новоделы ит старинных построек. Всем рекомендую! А отличная компания и хорошая погода добавят впечатлений и удовольствия! Спасибо Татьяне! Ждём новых экскурсий!
Ходили с коллегами на экскурсию с Татьяной. Два часа пролетели незаметно, часто посещаемые улицы открылись сХодили с коллегами на экскурсию с Татьяной. Два часа пролетели незаметно, часто посещаемые улицы открылись сХодили с коллегами на экскурсию с Татьяной. Два часа пролетели незаметно, часто посещаемые улицы открылись сХодили с коллегами на экскурсию с Татьяной. Два часа пролетели незаметно, часто посещаемые улицы открылись сХодили с коллегами на экскурсию с Татьяной. Два часа пролетели незаметно, часто посещаемые улицы открылись сХодили с коллегами на экскурсию с Татьяной. Два часа пролетели незаметно, часто посещаемые улицы открылись с
Н
7 июля 2023
Наши благодарности Татьяне! Очень душевно прогулялись, узнали много нового. Маршрут компактный и разнообразный, рассказ интересный и познавательный, атмосфера дружеская и непринуждённая. Понравилось самим распознавать разные архитектурные стили, после экскурсии уже и по улице просто так не пройдёшь – везде высматриваешь признаки позднего барокко и элементы неоклассицизма. Очень рекомендуем и с нетерпением ждём новых прогулок с Татьяной по уютным уголкам любимой столицы.
Н
22 июня 2023
Благодарна Татьяне за прекрасную экскурсию. Я живу в Москве, но многие факты были для меня новыми, а привязка архитектуры к истории сделали рассказ интересным, познавательным и живым. Оригинальный формат экскурсии-викторина-вовлекает в совместное творчество. Хочется ещё больше узнавать о такой знакомой и незнакомой Москве. Татьяна рассказывает очень интересно, отлично владеет материалом, охотно отвечает на вопросы. Спасибо, мне понравилось, буду рекомендовать друзьям.
Т
16 июня 2023
Очень интересная экскурсия, узнала много нового и появилось желание изучить эту тему глубже. Экскурсия получилось насыщенная и не перегруженная с интересным материалом и прекрасной подачей. Татьяна внимательный и приветливый экскурсовод. Буду рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым)
Е
14 июня 2023
Мне как новичку в вопросе архитектуры экскурсия понравилась, было все понятно без сложной терминологии. Большое спасибо организатору за интересные исторические факты.
Мне как новичку в вопросе архитектуры экскурсия понравилась, было все понятно без сложной терминологии. Большое спасибо

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