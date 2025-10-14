Мои заказы

Маршрут Северный от причала «Киевский» (круговой)

Маршрут Северный от причала «Киевский»
Приглашаем вас в круиз по Москве-реке на теплоходах Августина и Алексия. Два с половиной часа вы будете наслаждаться живописными набережными и лучшими панорамами столицы.
4.5
67 отзывов
Маршрут Северный от причала «Киевский» (круговой)
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 14:07, 16:52

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Когда вы хотите провести время в месте с хорошим видом, выбор не так велик. Предлагаем вам лучшую альтернативу — речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать панорамы исторического центра Москвы и современные высотки. Важная информация:
  • На борту теплохода работает буфет.
  • Теплоход выходит в рейс, если набирается минимум 15 человек. Компания оставляет за собой право замены теплохода.
  • По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
  • После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Зарядье
  • Кремль
  • Памятник Петру 1
  • Центральный парк культуры и отдыха ИМ.А.М. Горького
  • Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
  • Президиум Российской Академии Наук
  • Нескучный сад
  • МГУ
  • Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
  • Канатная дорога и стадион Лужники
  • Новодевичий монастырь
  • Киевская площадь
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • На борту теплохода работает буфет
  • Теплоход выходит в рейс, если набирается минимум 15 человек. Компания оставляет за собой право замены теплохода
  • По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города)
  • После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
11
3
11
2
1
2
М
Муртазина
14 окт 2025
Хотелось бы экскурсионное сопровождение
Л
Лариса
8 окт 2025
г
галина
3 окт 2025
С
Сафонова
27 сен 2025
На верхней палубе совершенно не слышно экскурсовода. В баре не было мороженого, кофе, только пиво и чипсы. Обычная прогулка.
Л
Лилия
25 сен 2025
Круиз был на теплоходе Августина. Были с дочерью первый раз. Экскурсия понравилась. Но подолгу. до 10 минут, стояли во время остановок на причалах.
Я
Ярмак
25 сен 2025
Замечательное путешествие на корабле "Флагман" провела 22 сентября 2025 г. Полюбовалась прекрасными видами Москвы со стороны Москвы реки. Корабль комфортный, чистый, обслуживание гостеприимное. Чайник с чаем стоял на столе до конца путешествия. Хочется повторить это путешествие! Спасибо!
Р
РАКОВА
22 сен 2025
Все прекрасно. Виды Москвы, прогулка на пароходе. Под конец всё испортила музыка ОГЛУШАЮЩАЯ. На просьбу сделать потише, был ответ, что у нас по расписанию дискотека по плану. Экипаж должен учитывать
состав публики: все чинно сидели за столиками разговаривали, было много детей младшего возраста. НИКТО не танцевал! Но все же спасибо экипажу, это нелегкий труд. Жаль, что лирическое настроение было испорчено громогластной музыкой, все же надо учитывать состав публики. Ну видите дети и взрослые люди на борту, поставьте нейтральную музыку и не громко. И пожалуйста запомните, что клиент всегда прав. Просят сделать потише, просто сделайте потише.

Е
Евгения
21 сен 2025
Впечатление о поездке осталось неудовлетворительное, всвязи с грубостью сотрудника. Мы ознакомились с информацией на сайте о том, что нельзя брать с собой еду и алкоголь, и само собой ничего из
этого НЕ взяли! Но это не означает, что нужно следить за нами, как за преступниками и вплоть до того, что нельзя было достать свою жевательную резинку из сумки и делать при этом замечание, о том, что нельзя ничего своего доставать😵‍💫🤣 Данный сотрудник с лицом негативного надзирателя ходит буквально по пятам и чуть ли не заглядывает всем в рот, грубит повторюсь и элементарно делает замечания-где нужно сидеть, стоять и как стоять-спасибо и на том-что хоть дышать там можно было бесплатно, а точнее за 3000 р за двоих по стоимости билетов🤣 Ведь можно это сделать один раз цивилизованно, объяснив именно нарушителям, а не нам и вести себя дальше доброжелательно с гостями. Осталось общее впечатление негативное, казалось что мы кому то, что-то должны в поездке и негатив вплоть до каждой мелочи. Второй раз на данном теплоходе и при данном сотруднике точно НЕ посетим!!!

П
Петрунькин
20 сен 2025
А
Антон
16 сен 2025
О
Ольга
14 сен 2025
Очень снижает ценность прогулки полное отсутствие экскурсионного сопровождения, и это при том, что в описании укомплектованности теплохода при покупке билета был заявлен аудиогид.
Нам предложили конечно скачать экскурсионное сопровождение в интернете,
но во первых оно не совпадало с реальными локациями мимо которых мы проплывали, во вторых телефон быстро разрядился и мы лишились и этой возможности.
Короче - я из Питера и у нас такие прогулки - это прежде всего экскурсии… нам вообще не понятно - что за смысл тогда в этой поездке, если ты ничего не узнаешь о местах, мимо которых ты проплываешь.
Очень странно что в Москве такие элементарные вопросы не решены. Тем более что фактически сопровождение экскурсии как таковое есть, нужно только синхронизировать его с графиком теплоходика и протянуть радиопроводку для подключения наушников… на или совсем беззатратно транслировать ее по громкой связи.

Е
Евгения
8 сен 2025
Ездили с мужем и 6-мес. ребенком. Всё прошло замечательно! Красивый теплоход, никакого дискомфорта. Конечно, хотелось бы чуть разнообразнее меню в буфете (многих позиций из меню не было). Но в остальном всё было супер!
М
Мария
8 сен 2025
Прогулка хорошая, но хотелось бы, чтобы работал аудиогид хотя бы с минимальной экскурсией. И очень раздражает принуждение покупать еду по конским ценам, чтобы можно было сидеть за столиком, а не стоять внизу. Билеты на теплоход итак не сильно дешевые, и это обстоятельство очень сильно портит впечатление от прогулки
Ю
Юлия
2 сен 2025
Приятная прогулка на теплоходе. Жаркая погода и самые красивые виды столицы оставили только самые хорошие впечатления!!!
Е
Евгений
1 сен 2025
В целом хорошая, поучительная экскурсия, насладились красивыми видами! Проезжая на автомобиле по этим местам, не замечаешь всей этой красоты с реки. Нам понравилось!

