читать дальше

этого НЕ взяли! Но это не означает, что нужно следить за нами, как за преступниками и вплоть до того, что нельзя было достать свою жевательную резинку из сумки и делать при этом замечание, о том, что нельзя ничего своего доставать😵‍💫🤣 Данный сотрудник с лицом негативного надзирателя ходит буквально по пятам и чуть ли не заглядывает всем в рот, грубит повторюсь и элементарно делает замечания-где нужно сидеть, стоять и как стоять-спасибо и на том-что хоть дышать там можно было бесплатно, а точнее за 3000 р за двоих по стоимости билетов🤣 Ведь можно это сделать один раз цивилизованно, объяснив именно нарушителям, а не нам и вести себя дальше доброжелательно с гостями. Осталось общее впечатление негативное, казалось что мы кому то, что-то должны в поездке и негатив вплоть до каждой мелочи. Второй раз на данном теплоходе и при данном сотруднике точно НЕ посетим!!!