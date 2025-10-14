Приглашаем вас в круиз по Москве-реке на теплоходах Августина и Алексия. Два с половиной часа вы будете наслаждаться живописными набережными и лучшими панорамами столицы.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Когда вы хотите провести время в месте с хорошим видом, выбор не так велик. Предлагаем вам лучшую альтернативу — речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать панорамы исторического центра Москвы и современные высотки. Важная информация:
- На борту теплохода работает буфет.
- Теплоход выходит в рейс, если набирается минимум 15 человек. Компания оставляет за собой право замены теплохода.
- По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки.
- Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
- После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Зарядье
- Кремль
- Памятник Петру 1
- Центральный парк культуры и отдыха ИМ.А.М. Горького
- Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
- Президиум Российской Академии Наук
- Нескучный сад
- МГУ
- Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
- Канатная дорога и стадион Лужники
- Новодевичий монастырь
- Киевская площадь
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Муртазина
14 окт 2025
Хотелось бы экскурсионное сопровождение
Л
Лариса
8 окт 2025
г
галина
3 окт 2025
С
Сафонова
27 сен 2025
На верхней палубе совершенно не слышно экскурсовода. В баре не было мороженого, кофе, только пиво и чипсы. Обычная прогулка.
Л
Лилия
25 сен 2025
Круиз был на теплоходе Августина. Были с дочерью первый раз. Экскурсия понравилась. Но подолгу. до 10 минут, стояли во время остановок на причалах.
Я
Ярмак
25 сен 2025
Замечательное путешествие на корабле "Флагман" провела 22 сентября 2025 г. Полюбовалась прекрасными видами Москвы со стороны Москвы реки. Корабль комфортный, чистый, обслуживание гостеприимное. Чайник с чаем стоял на столе до конца путешествия. Хочется повторить это путешествие! Спасибо!
Р
РАКОВА
22 сен 2025
Все прекрасно. Виды Москвы, прогулка на пароходе. Под конец всё испортила музыка ОГЛУШАЮЩАЯ. На просьбу сделать потише, был ответ, что у нас по расписанию дискотека по плану. Экипаж должен учитывать
Е
Евгения
21 сен 2025
Впечатление о поездке осталось неудовлетворительное, всвязи с грубостью сотрудника. Мы ознакомились с информацией на сайте о том, что нельзя брать с собой еду и алкоголь, и само собой ничего из
П
Петрунькин
20 сен 2025
А
Антон
16 сен 2025
О
Ольга
14 сен 2025
Очень снижает ценность прогулки полное отсутствие экскурсионного сопровождения, и это при том, что в описании укомплектованности теплохода при покупке билета был заявлен аудиогид.
Нам предложили конечно скачать экскурсионное сопровождение в интернете,
Е
Евгения
8 сен 2025
Ездили с мужем и 6-мес. ребенком. Всё прошло замечательно! Красивый теплоход, никакого дискомфорта. Конечно, хотелось бы чуть разнообразнее меню в буфете (многих позиций из меню не было). Но в остальном всё было супер!
М
Мария
8 сен 2025
Прогулка хорошая, но хотелось бы, чтобы работал аудиогид хотя бы с минимальной экскурсией. И очень раздражает принуждение покупать еду по конским ценам, чтобы можно было сидеть за столиком, а не стоять внизу. Билеты на теплоход итак не сильно дешевые, и это обстоятельство очень сильно портит впечатление от прогулки
Ю
Юлия
2 сен 2025
Приятная прогулка на теплоходе. Жаркая погода и самые красивые виды столицы оставили только самые хорошие впечатления!!!
Е
Евгений
1 сен 2025
В целом хорошая, поучительная экскурсия, насладились красивыми видами! Проезжая на автомобиле по этим местам, не замечаешь всей этой красоты с реки. Нам понравилось!
Входит в следующие категории Москвы
