Экскурсии в Гороховец из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Гороховец» в Москве
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
Завтра в 09:00
28 окт в 09:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.
Гороховец - столица русского пейзажа
На автобусе
13 часов
Групповая
Гороховец - столица русского пейзажа
Из Москвы - к чудесам города на Клязьме: шедеврам деревянного модерна, древним храмам и палатам
Начало: У метро «Перово»
3 ноя в 08:00
1 мая в 08:00
5680 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
    Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
    читать дальше

    психолог. Я очень рада, что нашла на Трипстере такое предложение! Однозначно полезных формат и сама задумка поиска личных подсказок при помощи исторических примеров и почитаемых святынь впечатляет. Спасибо!

    Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но иЭкскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и

