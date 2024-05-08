Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
Завтра в 09:00
28 окт в 09:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Гороховец - столица русского пейзажа
Из Москвы - к чудесам города на Клязьме: шедеврам деревянного модерна, древним храмам и палатам
Начало: У метро «Перово»
3 ноя в 08:00
1 мая в 08:00
5680 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 мая 2024Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
