Свежий воздух, великолепные виды с высоты и натуральный сыр: устройте себе самое незабываемое путешествие! В этой поездке фермеры, влюблённые в своё дело, с удовольствием расскажут вам о правилах приготовления и хранения сыров. А дегустация изысканных сортов этого продукта пройдёт на воздушном шаре.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Программа
10:45 — cбор группы
11:00 — экскурсия по сыроварне
Встреча с фермерами — настоящими мастерами сыроделия. Вы узнаете историю появления первого сыра, услышите интересный рассказ о тонкостях ремесла. Затем вас пригласят в сыроварню, где вы проследите все процессы производства этого вкуснейшего продукта.
11:30 — дегустация коллекции сыров на борту воздушного шара
На самой живописной части экскурсии вы лично убедитесь, что на свежем воздухе вкус сыра раскрывается особенно богато, а также распробуете каждую нотку его компонентов.
12:30 — обед из фермерских продуктов
13:00 — свободное время
Организационные детали
Полёт на воздушном шаре проходит только при благоприятных метеоусловиях, поэтому при сильном ветре, тумане, дожде или снеге мы перенесём его на другой день.
Что входит в стоимость
- Экскурсия
- Полёт на воздушном шаре
- Дегустация сыров
Оплачивается отдельно (по желанию)
- Покупка продукции
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Горки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Своё За городом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 5 туристов
Мы представляем уникальные предложения от современных фермеров: каждое путешествие заботливо собрано «под ключ». Готовые программы уже включают в себя экскурсии, мастер-классы, дегустации и пр. Выбирайте то, что нравится и отправляйтесь навстречу приключениям!Задать вопрос
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