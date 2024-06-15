Свежий воздух, великолепные виды с высоты и натуральный сыр: устройте себе самое незабываемое путешествие! В этой поездке фермеры, влюблённые в своё дело, с удовольствием расскажут вам о правилах приготовления и хранения сыров. А дегустация изысканных сортов этого продукта пройдёт на воздушном шаре.

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Описание экскурсии

Программа

10:45 — cбор группы

11:00 — экскурсия по сыроварне

Встреча с фермерами — настоящими мастерами сыроделия. Вы узнаете историю появления первого сыра, услышите интересный рассказ о тонкостях ремесла. Затем вас пригласят в сыроварню, где вы проследите все процессы производства этого вкуснейшего продукта.

11:30 — дегустация коллекции сыров на борту воздушного шара

На самой живописной части экскурсии вы лично убедитесь, что на свежем воздухе вкус сыра раскрывается особенно богато, а также распробуете каждую нотку его компонентов.

12:30 — обед из фермерских продуктов

13:00 — свободное время

Организационные детали

Полёт на воздушном шаре проходит только при благоприятных метеоусловиях, поэтому при сильном ветре, тумане, дожде или снеге мы перенесём его на другой день.

Что входит в стоимость

Экскурсия

Полёт на воздушном шаре

Дегустация сыров

Оплачивается отдельно (по желанию)