Дегустация сыра на воздушном шаре

Насладиться вкусом свежего фермерского сыра, путешествуя под облаками
Свежий воздух, великолепные виды с высоты и натуральный сыр: устройте себе самое незабываемое путешествие! В этой поездке фермеры, влюблённые в своё дело, с удовольствием расскажут вам о правилах приготовления и хранения сыров. А дегустация изысканных сортов этого продукта пройдёт на воздушном шаре.
Дегустация сыра на воздушном шаре
Дегустация сыра на воздушном шаре
Дегустация сыра на воздушном шаре
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Программа

10:45 — cбор группы

11:00 — экскурсия по сыроварне

Встреча с фермерами — настоящими мастерами сыроделия. Вы узнаете историю появления первого сыра, услышите интересный рассказ о тонкостях ремесла. Затем вас пригласят в сыроварню, где вы проследите все процессы производства этого вкуснейшего продукта.

11:30 — дегустация коллекции сыров на борту воздушного шара

На самой живописной части экскурсии вы лично убедитесь, что на свежем воздухе вкус сыра раскрывается особенно богато, а также распробуете каждую нотку его компонентов.

12:30 — обед из фермерских продуктов

13:00 — свободное время

Организационные детали

Полёт на воздушном шаре проходит только при благоприятных метеоусловиях, поэтому при сильном ветре, тумане, дожде или снеге мы перенесём его на другой день.

Что входит в стоимость

  • Экскурсия
  • Полёт на воздушном шаре
  • Дегустация сыров

Оплачивается отдельно (по желанию)

  • Покупка продукции

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Горки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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