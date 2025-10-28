Хотите узнать где находится место силы? А где загаданные желания всегда сбываются? Тогда срочно отправляйтесь на увлекательную детскую экскурсию «Вокруг Кремля». Будет интересно и детям, и взрослым. Ведь Московский Кремль — визитная карточка столицы и символ России. И каждый должен познакомиться с Кремлем и прекрасной территорией, окружающей его. А сколько там загадок! Будем их разгадывать вместе!
Описание экскурсии
Во время захватывающей прогулки мы:
- узнаем, как появился Кремль и каким он был;
- «проплывем» по реке, которую не видим;
- увидим почетный караул;
- найдем нулевой километр и загадаем желание;
- услышим рассказ о том, что хранит Исторический музей;
- поговорим о том, как Красная площадь связана с историей нашей страны;
- узнаем, какие интересные истории хранят в себе брусчатка, кремлевские стены и прилегающие к площади здания;
- разберемся, почему Красную площадь называют «красной»;
• проверим, знаем ли мы все имена башен и раскроем многие их тайны. Также выясним:
- почему Иван III приказал строить вокруг площади только каменные дома;
- почему у стен Кремля появились двери и окна, и как прятались кремлевские звезды;
- для чего нужно Лобное место;
- познакомимся с Храмом Василия Блаженного;
- можно ли доверять точности кремлевских курантов;
- отчего появились висячие сады на стенах Кремля и куда они исчезли. А ещё я расскажу о сражениях и гуляниях, о царях и страшных преступниках, о простых людях и храмах и о многом другом, важном для всех нас. После экскурсии дети взглянут на Красную площадь совсем другими глазами!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Красная площадь
- Нулевой километр
- Храм Василия Блаженного
- Лобное место
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Воздвиженка, 3/5, возле памятника Ф. М Достоевскому
Завершение: Красная Площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 окт 2025
Здравствуйте, встреча организована с полным и подробным описанием места, указаны рекомендации по вещам с собой. Очень удобно бронирование без оплаты, предоставляются наушники, далее Елена экскурсовод вела экскурсию очень внимательно и интересно, маршрут продуман, все детали рассказывала с запоминанием детской памяти. Очень понравилась экскурсия и рекомендую.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия по территории Кремля в Москве
Уникальная экскурсия по Кремлю для всей семьи. Откройте тайны древних стен и узнайте истории о знаменитых артефактах
Начало: В Александровском саду
Завтра в 13:00
15 ноя в 10:00
9350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Погрузитесь в историю Москвы на индивидуальной экскурсии: уникальные факты о Кремле, Александровском саде и Красной площади
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
Сегодня в 09:00
15 ноя в 09:00
7550 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знаки и символы в архитектуре вокруг Кремля
Расшифровать символизм русской истории в центре Москвы
Начало: У метро «Боровицкая»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.