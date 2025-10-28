Мои заказы

Детская экскурсия «Вокруг Кремля»

Хотите узнать где находится место силы? А где загаданные желания всегда сбываются? Тогда срочно отправляйтесь на увлекательную детскую экскурсию «Вокруг Кремля». Будет интересно и детям, и взрослым. Ведь Московский Кремль — визитная карточка столицы и символ России. И каждый должен познакомиться с Кремлем и прекрасной территорией, окружающей его. А сколько там загадок! Будем их разгадывать вместе!
Описание экскурсии

Во время захватывающей прогулки мы:

  • узнаем, как появился Кремль и каким он был;
  • «проплывем» по реке, которую не видим;
  • увидим почетный караул;
  • найдем нулевой километр и загадаем желание;
  • услышим рассказ о том, что хранит Исторический музей;
  • поговорим о том, как Красная площадь связана с историей нашей страны;
  • узнаем, какие интересные истории хранят в себе брусчатка, кремлевские стены и прилегающие к площади здания;
  • разберемся, почему Красную площадь называют «красной»;

• проверим, знаем ли мы все имена башен и раскроем многие их тайны. Также выясним:

  • почему Иван III приказал строить вокруг площади только каменные дома;
  • почему у стен Кремля появились двери и окна, и как прятались кремлевские звезды;
  • для чего нужно Лобное место;
  • познакомимся с Храмом Василия Блаженного;
  • можно ли доверять точности кремлевских курантов;
  • отчего появились висячие сады на стенах Кремля и куда они исчезли. А ещё я расскажу о сражениях и гуляниях, о царях и страшных преступниках, о простых людях и храмах и о многом другом, важном для всех нас. После экскурсии дети взглянут на Красную площадь совсем другими глазами!

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремль
  • Красная площадь
  • Нулевой километр
  • Храм Василия Блаженного
  • Лобное место
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Воздвиженка, 3/5, возле памятника Ф. М Достоевскому
Завершение: Красная Площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

И
Ирина
28 окт 2025
Здравствуйте, встреча организована с полным и подробным описанием места, указаны рекомендации по вещам с собой. Очень удобно бронирование без оплаты, предоставляются наушники, далее Елена экскурсовод вела экскурсию очень внимательно и интересно, маршрут продуман, все детали рассказывала с запоминанием детской памяти. Очень понравилась экскурсия и рекомендую.

