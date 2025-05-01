Детям предстоит активная прогулка с нескучными заданиями и призами.
Юные пытливые умы узнают, почему на месте старых каменоломен возник город в городе и какие проблемы были решены во время строительства комплекса. В конце квеста путешественники смогут рассказать о Сити больше, чем резиденты делового центра.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
- Мост Багратион — дедушка современного района. Мы заглянем туда, чтобы побывать в прошлом
- Башня «2000» — бабушка «Москва-Сити». Самая старая, но самая настоящая башня первого Сити
- «Эволюция» — скрюченная, но красивая и романтичная.
- «Империя», которая любит геометрию и гостей
- «Город столиц» — гостеприимные столичные башенки
- «Федерация Восток» и «Федерация Запад» — вишенка на торте нашего приключения, самый высокий комплекс нашего города
На каждой точке маршрута дети выполнят прикольные задания, используя разные органы чувств (слух, зрение, обоняние и осязание), а также соберут коллекцию небоскрёбов и оценят передовые технологии в городской среде.
Организационные детали
- Квест будет интересен детям школьного возраста
- Родители сопровождают 5 детей бесплатно. Также можно провести квест для большего количества детей — доплата 1200 ₽ за чел.
- По желанию после квеста зайдём в кафе за бабл-ти — 610 ₽ за порцию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 357 туристов
Я родилась и выросла в Москве. Люблю, обожаю свой город, хочу влюбить в него всех моих гостей. Умею заряжать позитивом даже в самый дождливый день и показываю те места, от которых сама без ума. Со мной будет нескучно и комфортно. А ещё я много училась и много чего знаю. Более 10 лет успешно организовываю прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
О
Ольга
1 мая 2025
Елена просто супер экскурсовод.
Провела индивидуальный квест для двух детей 9 и 13 лет и оба остались довольны. В конце еще и подарочки получили. Сын старший сказал: «Вы супер экскурсовод». Рекомендую Елену и данную экскурсию.
Входит в следующие категории Москвы
