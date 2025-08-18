М Мельников ВДНХ - для взрослых и детей Дата посещения: 18 августа 2025 читать дальше темы , выходящие за пределы тематики. Приятно было познакомиться с таким светлым и замечательном человеком. С удовольствием будем рекомендовать и экскурсию и гида!!!! Безумно благодарны Наталье, за её содействие, умение увлечь, и прекрасные, блестящие знания не только об экскурсионном маршруте, но и на

Е Екатерина Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе) Все прошло отлично) мы пришли утром, и нас было 2) очень приятная девушка провела мастер - класс. Обязательно придем снова на другой!

Л Лихачева ВДНХ - для взрослых и детей Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!

Л Лихачева ВДНХ - для взрослых и детей читать дальше фишки ВДНХ, которые можно пройти и не заметить. Экскурсия проходит в лёгкой игровой форме, что понравится и детям разного возраста.

Было очень приятно провести время и теперь я знаю, куда пойти и что посмотреть на ВДНХ в следующий раз. Благодарю Наталью за великолепную прогулку по ВДНХ. Эта экскурсия будет полезна не только гостям города,но и москвичам. Наталья рассказывает интересные

О Ольга ВДНХ - для взрослых и детей Отличная экскурсия! Под непрестанным дождём с холодным ветром мы ни на минуту не пожалели, что отправились на эту экскурсию! Прекрасная рассказчица, очень увлечённая своим делом! Спасибо!

М Марина ВДНХ - для взрослых и детей читать дальше месту. Я узнала множество интригующих моментов из истории этого комплекса, плюс несколько интерактивов в ходе экскурсии сделали ее ещё более увлекательной. И конечно, по окончании экскурсии я воспользовалась ценными советами экскурсовода. Благодарю за незабываемые впечатления! Наталья провела чудесную индивидуальную экскурсию, благодаря которой я влюбилась в ВДНХ и решила свой следующий приезд в Москву посвятить этому

С Светлана Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе) Дети: 5 лет и 13 были довольны👍

С Светлана ВДНХ - для взрослых и детей читать дальше лет, интересно было всем! Много исторических данных, но в потрясающе легкой и интересной форме была подача материала. 2часа пролетели очень быстро. Узнали много нового, полезного, нужного. Наконец-то, научились ориентироваться на ВДНХ, поняли как там все устроено. Однозначно рекомендую всем к посещению! Это была одна из самых лучших экскурсий! Все было на высоком уровне. На экскурсии были взрослые и дети от 5-13

М Мария ВДНХ - для взрослых и детей Хочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историю выставки, порекомендовала, что можно посмотреть сегодня, были и загадки и игры, и даже подарочки. Спасибо! Было очень круто!!! Рекомендую! 👍

О Ольга ВДНХ - для взрослых и детей Отличная экскурсия! Большое спасибо Наталье за прекрасную 2-х часовую прогулку по любимому ВДНХ. Мы были компанией из двух семей, Наталья уделила внимание и младшим детям и подросткам и взрослым! Всем было интересно, познавательно, время пролетело незаметно! Ждем следующих встреч!

Л Лена ВДНХ - для взрослых и детей Прекрасно структурированный материал, увлекательная подача, грамотная речь – спасибо большое Наталье за интересную, познавательную, информативную экскурсию.

Ребёнок 11 лет слушал с неослабевающим интересом до самого конца, по итогам прогулки у ребёнка высокая "усвояемость" полученных знаний:)

Ещё раз благодарим!

В Владислав ВДНХ - для взрослых и детей Прекрасная экскурсия, сын не особо любит экскурсии, но ему понравилось, для меня это очень большой показатель, содержательно, интересно, познавательно, обязательно к вам обратимся😊

А Анастасия ВДНХ - для взрослых и детей Прекрасная экскурсия и экскурсовод! Было очень интересно и взрослым, и детям! Дети с удовольствием отвечали на вопросы, искали отгадки и решали головоломки.

Рекомендую всем!

Н Надежда ВДНХ - для взрослых и детей Спасибо огромное за проведенную экскурсию. Все было отлично.

А Анна ВДНХ - для взрослых и детей Добрый день!

Посетили с детьми (5,11 и 12лет) экскурсию по ВДНХ с гидом Натальей,нам очень понравилось,было интересно! Дети не отвлекались,были увлечены. Информация была доступна для детей и интересна для взрослых. Спасибо!

А Анна ВДНХ - для взрослых и детей

Наталья- прекрасный рассказчик, чутко реагирует на настроение группы. Помимо хорошо читать дальше подобранной т структурированной темы экскурсии, еще и дополнительно масса полезной информации про различные полезные "лайфхаки"

Огромное спасибо и Трипстеру и Наталье за хороший день, отличную экскурсию и полезную информацию. Это действительно была экскурсия, на которой интересно и взрослым и детям.Наталья- прекрасный рассказчик, чутко реагирует на настроение группы. Помимо хорошо

Е Евгения ВДНХ - для взрослых и детей Это была потрясающая экскурсия!!! Спасибо огромное Наталье!!!! И ребенок 7 лет и взрослый все 2 часа были вовлечены в мир ВДНХ) нам очень понравилось!!!! Огромное спасибо организаторам и самому лучшему экскурсоводу!!!!

Л Любовь ВДНХ - для взрослых и детей читать дальше корпулентная, но обо всем забыла, так было интересно! И я и муж в восторге! Гид Наталья не просто идёт и монотонно тарабанит, нет, она вовлекает слушателей, и мы все в диалоге. Вот просто суперрр!!! А в конце ещё угостил всех мини шоколадкой! Спасибо Наталье огромное!!! Узнали много нового и вообще - ВДНХ большая и теперь знаем где и куда идти и что смотреть благодаря Наталье! Однозначно рекомендуем и экскурсию и Гида!!! Успехов Вам, Наташа!!! Замечательная экскурсия!!! А ГИД просто знаток своего дела! Экскурсия на одном дыхании!!! У меня болят ноги, да и дама я

А Анна ВДНХ - для взрослых и детей Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Было очень интересно и познавательно. С Натальей я бы сходила на все экскурсии, но к сожалению, пребывание в Москве закончилось. Прекрасная подача материала.