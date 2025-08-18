Квест
до 23 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Почувствуйте себя архитекторами, разбирая небоскребы Москва-Сити «по кусочкам» и выполняя увлекательные задания! Идеально для школьных групп с 3 по 11 класс
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 23 чел.
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей
Погрузитесь в мир инженерии и робототехники на ВДНХ! Под руководством специалистов дети создадут уникальные проекты и исследуют космическую экспозицию
Начало: На ВДНХ
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
ВДНХ - для взрослых и детей
Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Начало: Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
Сегодня в 10:30
12 дек в 10:30
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММельников18 августа 2025ВДНХ - для взрослых и детейДата посещения: 18 августа 2025Безумно благодарны Наталье, за её содействие, умение увлечь, и прекрасные, блестящие знания не только об экскурсионном маршруте, но и на
- ЕЕкатерина7 декабря 2025Все прошло отлично) мы пришли утром, и нас было 2) очень приятная девушка провела мастер - класс. Обязательно придем снова на другой!
- ЛЛихачева2 декабря 2025Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!
- ЛЛихачева2 декабря 2025Благодарю Наталью за великолепную прогулку по ВДНХ. Эта экскурсия будет полезна не только гостям города,но и москвичам. Наталья рассказывает интересные
- ООльга1 декабря 2025Отличная экскурсия! Под непрестанным дождём с холодным ветром мы ни на минуту не пожалели, что отправились на эту экскурсию! Прекрасная рассказчица, очень увлечённая своим делом! Спасибо!
- ММарина15 ноября 2025Наталья провела чудесную индивидуальную экскурсию, благодаря которой я влюбилась в ВДНХ и решила свой следующий приезд в Москву посвятить этому
- ССветлана10 ноября 2025Дети: 5 лет и 13 были довольны👍
- ССветлана7 ноября 2025Это была одна из самых лучших экскурсий! Все было на высоком уровне. На экскурсии были взрослые и дети от 5-13
- ММария5 ноября 2025Хочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историю выставки, порекомендовала, что можно посмотреть сегодня, были и загадки и игры, и даже подарочки. Спасибо! Было очень круто!!! Рекомендую! 👍
- ООльга5 ноября 2025Отличная экскурсия! Большое спасибо Наталье за прекрасную 2-х часовую прогулку по любимому ВДНХ. Мы были компанией из двух семей, Наталья уделила внимание и младшим детям и подросткам и взрослым! Всем было интересно, познавательно, время пролетело незаметно! Ждем следующих встреч!
- ЛЛена2 ноября 2025Прекрасно структурированный материал, увлекательная подача, грамотная речь – спасибо большое Наталье за интересную, познавательную, информативную экскурсию.
Ребёнок 11 лет слушал с неослабевающим интересом до самого конца, по итогам прогулки у ребёнка высокая "усвояемость" полученных знаний:)
Ещё раз благодарим!
- ВВладислав2 ноября 2025Прекрасная экскурсия, сын не особо любит экскурсии, но ему понравилось, для меня это очень большой показатель, содержательно, интересно, познавательно, обязательно к вам обратимся😊
- ААнастасия31 октября 2025Прекрасная экскурсия и экскурсовод! Было очень интересно и взрослым, и детям! Дети с удовольствием отвечали на вопросы, искали отгадки и решали головоломки.
Рекомендую всем!
- ННадежда31 октября 2025Спасибо огромное за проведенную экскурсию. Все было отлично.
- ААнна30 октября 2025Добрый день!
Посетили с детьми (5,11 и 12лет) экскурсию по ВДНХ с гидом Натальей,нам очень понравилось,было интересно! Дети не отвлекались,были увлечены. Информация была доступна для детей и интересна для взрослых. Спасибо!
- ААнна29 октября 2025Это действительно была экскурсия, на которой интересно и взрослым и детям.
Наталья- прекрасный рассказчик, чутко реагирует на настроение группы. Помимо хорошо
- ЕЕвгения29 октября 2025Это была потрясающая экскурсия!!! Спасибо огромное Наталье!!!! И ребенок 7 лет и взрослый все 2 часа были вовлечены в мир ВДНХ) нам очень понравилось!!!! Огромное спасибо организаторам и самому лучшему экскурсоводу!!!!
- ЛЛюбовь12 октября 2025Замечательная экскурсия!!! А ГИД просто знаток своего дела! Экскурсия на одном дыхании!!! У меня болят ноги, да и дама я
- ААнна9 октября 2025Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Было очень интересно и познавательно. С Натальей я бы сходила на все экскурсии, но к сожалению, пребывание в Москве закончилось. Прекрасная подача материала.
- ТТатьяна8 октября 2025Содержательный рассказ, умение завлечь детей- игры, загадки, подарки. Замечательный экскурсовод Наталья.
