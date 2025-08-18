Мои заказы

Мастер-классы по робототехнике для детей – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы по робототехнике для детей» в Москве, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Пешая
2 часа
25 отзывов
Квест
до 23 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Почувствуйте себя архитекторами, разбирая небоскребы Москва-Сити «по кусочкам» и выполняя увлекательные задания! Идеально для школьных групп с 3 по 11 класс
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 23 чел.
Квест по Москва-Сити для детей от 10 лет
Пешая
2 часа
127 отзывов
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
30 минут
15 отзывов
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей
Погрузитесь в мир инженерии и робототехники на ВДНХ! Под руководством специалистов дети создадут уникальные проекты и исследуют космическую экспозицию
Начало: На ВДНХ
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
ВДНХ - для взрослых и детей
Пешая
2 часа
67 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
ВДНХ - для взрослых и детей
Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Начало: Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
Сегодня в 10:30
12 дек в 10:30
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мельников
    18 августа 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Дата посещения: 18 августа 2025
    Безумно благодарны Наталье, за её содействие, умение увлечь, и прекрасные, блестящие знания не только об экскурсионном маршруте, но и на
    читать дальше

    темы , выходящие за пределы тематики. Приятно было познакомиться с таким светлым и замечательном человеком. С удовольствием будем рекомендовать и экскурсию и гида!!!!

  • Е
    Екатерина
    7 декабря 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Все прошло отлично) мы пришли утром, и нас было 2) очень приятная девушка провела мастер - класс. Обязательно придем снова на другой!
  • Л
    Лихачева
    2 декабря 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!
  • Л
    Лихачева
    2 декабря 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Благодарю Наталью за великолепную прогулку по ВДНХ. Эта экскурсия будет полезна не только гостям города,но и москвичам. Наталья рассказывает интересные
    читать дальше

    фишки ВДНХ, которые можно пройти и не заметить. Экскурсия проходит в лёгкой игровой форме, что понравится и детям разного возраста.
    Было очень приятно провести время и теперь я знаю, куда пойти и что посмотреть на ВДНХ в следующий раз.

  • О
    Ольга
    1 декабря 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Отличная экскурсия! Под непрестанным дождём с холодным ветром мы ни на минуту не пожалели, что отправились на эту экскурсию! Прекрасная рассказчица, очень увлечённая своим делом! Спасибо!
  • М
    Марина
    15 ноября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Наталья провела чудесную индивидуальную экскурсию, благодаря которой я влюбилась в ВДНХ и решила свой следующий приезд в Москву посвятить этому
    читать дальше

    месту. Я узнала множество интригующих моментов из истории этого комплекса, плюс несколько интерактивов в ходе экскурсии сделали ее ещё более увлекательной. И конечно, по окончании экскурсии я воспользовалась ценными советами экскурсовода. Благодарю за незабываемые впечатления!

  • С
    Светлана
    10 ноября 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Дети: 5 лет и 13 были довольны👍
    Дети: 5 лет и 13 были довольны👍
  • С
    Светлана
    7 ноября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Это была одна из самых лучших экскурсий! Все было на высоком уровне. На экскурсии были взрослые и дети от 5-13
    читать дальше

    лет, интересно было всем! Много исторических данных, но в потрясающе легкой и интересной форме была подача материала. 2часа пролетели очень быстро. Узнали много нового, полезного, нужного. Наконец-то, научились ориентироваться на ВДНХ, поняли как там все устроено. Однозначно рекомендую всем к посещению!

  • М
    Мария
    5 ноября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Хочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историю выставки, порекомендовала, что можно посмотреть сегодня, были и загадки и игры, и даже подарочки. Спасибо! Было очень круто!!! Рекомендую! 👍
    Хочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историюХочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историюХочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историюХочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историюХочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историю
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Наталье за прекрасную 2-х часовую прогулку по любимому ВДНХ. Мы были компанией из двух семей, Наталья уделила внимание и младшим детям и подросткам и взрослым! Всем было интересно, познавательно, время пролетело незаметно! Ждем следующих встреч!
  • Л
    Лена
    2 ноября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Прекрасно структурированный материал, увлекательная подача, грамотная речь – спасибо большое Наталье за интересную, познавательную, информативную экскурсию.
    Ребёнок 11 лет слушал с неослабевающим интересом до самого конца, по итогам прогулки у ребёнка высокая "усвояемость" полученных знаний:)
    Ещё раз благодарим!
  • В
    Владислав
    2 ноября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Прекрасная экскурсия, сын не особо любит экскурсии, но ему понравилось, для меня это очень большой показатель, содержательно, интересно, познавательно, обязательно к вам обратимся😊
    Прекрасная экскурсия, сын не особо любит экскурсии, но ему понравилось, для меня это очень большой показательПрекрасная экскурсия, сын не особо любит экскурсии, но ему понравилось, для меня это очень большой показатель
  • А
    Анастасия
    31 октября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Прекрасная экскурсия и экскурсовод! Было очень интересно и взрослым, и детям! Дети с удовольствием отвечали на вопросы, искали отгадки и решали головоломки.
    Рекомендую всем!
  • Н
    Надежда
    31 октября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Спасибо огромное за проведенную экскурсию. Все было отлично.
  • А
    Анна
    30 октября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Добрый день!
    Посетили с детьми (5,11 и 12лет) экскурсию по ВДНХ с гидом Натальей,нам очень понравилось,было интересно! Дети не отвлекались,были увлечены. Информация была доступна для детей и интересна для взрослых. Спасибо!
  • А
    Анна
    29 октября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Это действительно была экскурсия, на которой интересно и взрослым и детям.
    Наталья- прекрасный рассказчик, чутко реагирует на настроение группы. Помимо хорошо
    читать дальше

    подобранной т структурированной темы экскурсии, еще и дополнительно масса полезной информации про различные полезные "лайфхаки"
    Огромное спасибо и Трипстеру и Наталье за хороший день, отличную экскурсию и полезную информацию.

    Это действительно была экскурсия, на которой интересно и взрослым и детям
  • Е
    Евгения
    29 октября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Это была потрясающая экскурсия!!! Спасибо огромное Наталье!!!! И ребенок 7 лет и взрослый все 2 часа были вовлечены в мир ВДНХ) нам очень понравилось!!!! Огромное спасибо организаторам и самому лучшему экскурсоводу!!!!
  • Л
    Любовь
    12 октября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Замечательная экскурсия!!! А ГИД просто знаток своего дела! Экскурсия на одном дыхании!!! У меня болят ноги, да и дама я
    читать дальше

    корпулентная, но обо всем забыла, так было интересно! И я и муж в восторге! Гид Наталья не просто идёт и монотонно тарабанит, нет, она вовлекает слушателей, и мы все в диалоге. Вот просто суперрр!!! А в конце ещё угостил всех мини шоколадкой! Спасибо Наталье огромное!!! Узнали много нового и вообще - ВДНХ большая и теперь знаем где и куда идти и что смотреть благодаря Наталье! Однозначно рекомендуем и экскурсию и Гида!!! Успехов Вам, Наташа!!!

  • А
    Анна
    9 октября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Было очень интересно и познавательно. С Натальей я бы сходила на все экскурсии, но к сожалению, пребывание в Москве закончилось. Прекрасная подача материала.
  • Т
    Татьяна
    8 октября 2025
    ВДНХ - для взрослых и детей
    Содержательный рассказ, умение завлечь детей- игры, загадки, подарки. Замечательный экскурсовод Наталья.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы по робототехнике для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
  2. Квест по Москва-Сити для детей от 10 лет
  3. Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
  4. ВДНХ - для взрослых и детей
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы по робототехнике для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 450 до 9000. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Мастер-классы по робототехнике для детей», 234 ⭐ отзыва, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль