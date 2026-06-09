Москва как живой организм развивалась вместе с жителями, домами и проспектами. Менялась и одна из её главных улиц — Тверская. Росла и ширилась, а дома здесь переезжали на новые места.
На экскурсии мы исследуем здания, изучим архитектурные детали и познакомимся с инженерными технологиями. А ещё с помощью наглядной модели попробуем «передвинуть» дом своими руками.
На экскурсии мы исследуем здания, изучим архитектурные детали и познакомимся с инженерными технологиями. А ещё с помощью наглядной модели попробуем «передвинуть» дом своими руками.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- старинные строения, которые избежали сноса.
- здание, которое передвинули всего за 41 минуту.
- кривой дом.
- памятник, который «перешёл» Тверскую.
Что обсудим:
- почему Тверскую улицу называли «змейкой» и для чего её расширили.
- как передвигали дома с людьми внутри, не отключая свет и воду.
- почему некоторые здания решили не сносить.
- как выглядела столица век назад и что исчезло с карты города навсегда.
Организационные детали
- Дети допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых.
- Экскурсия полностью проходит на улице.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1 ребенок + 1 взрослый
|2500 ₽
|1 ребенок + 2 взрослых
|3500 ₽
|2 ребенка + 1 взрослый
|4800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1483 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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