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Донской монастырь с посещением некрополя

4.6
7 отзывов
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Приглашаем вас в удивительное путешествие во времени.

Вы сможете услышать множество интересных фактов об архитектуре и истории 📖 Донского монастыря, а также о судьбах людей, связанных с этим местом.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 800 ₽ за человека

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Донской монастырь с посещением некрополя
Донской монастырь с посещением некрополя

Что вы увидите

  • Донской монастырь
История Донского монастыря начинается в XVI веке, во времена правления последнего царя из рода Рюриковичей, Федора Иоанновича. На юго-западе города закладывается новый монастырь, в благодарность за избавление Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея. Здесь строятся храмы в честь Заступницы, Донской иконы Божьей Матери. На территории древней обители сохранилась не только память о средневековой Руси, но и о дворянской России. Тишина, покой и прошлое живут среди памятников XVIII–XX веков. В некрополе нашли последний приют представители таких известных аристократических фамилий, как: Нарышкины, Глебовы-Стрешневы, Вяземские, Шаховские, Голицыны, Толстые. В Донском монастыре похоронены также участники Отечественной войны 1812 года, декабристы, герои I Мировой войны.
Старое кладбище хранит более 3, 5 тысяч ритуальных памятников. Это единственный уцелевший Некрополь дворянской культуры старой Москвы. В Большом соборе Донского монастыря покоятся мощи последнего Патриарха Московского и Всея России Тихона.
«… Спит в Донском монастыре
Русское дворянство.
Дремлют, шуму вопреки,
И близки, и далеки
От грачиных криков
Камергеры-старики,
Кавалеры, моряки …». Важная информация:• Не забудьте взять с собой паспорт и другие документы подтверждающие ваше право на льготный билет;
  • Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Донской монастырь, Москва
Место завершения
🏁 Донской монастырь
Донской монастырь с посещением некрополя
Донской монастырь с посещением некрополя
Донской монастырь с посещением некрополя
Донской монастырь с посещением некрополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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7 отзывов оставили туристы

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