История Донского монастыря начинается в XVI веке, во времена правления последнего царя из рода Рюриковичей, Федора Иоанновича. На юго-западе города закладывается новый монастырь, в благодарность за избавление Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея. Здесь строятся храмы в честь Заступницы, Донской иконы Божьей Матери. На территории древней обители сохранилась не только память о средневековой Руси, но и о дворянской России. Тишина, покой и прошлое живут среди памятников XVIII–XX веков. В некрополе нашли последний приют представители таких известных аристократических фамилий, как: Нарышкины, Глебовы-Стрешневы, Вяземские, Шаховские, Голицыны, Толстые. В Донском монастыре похоронены также участники Отечественной войны 1812 года, декабристы, герои I Мировой войны.

Старое кладбище хранит более 3, 5 тысяч ритуальных памятников. Это единственный уцелевший Некрополь дворянской культуры старой Москвы. В Большом соборе Донского монастыря покоятся мощи последнего Патриарха Московского и Всея России Тихона.

«… Спит в Донском монастыре

Русское дворянство.

Дремлют, шуму вопреки,

И близки, и далеки

От грачиных криков

Камергеры-старики,

Кавалеры, моряки …». Важная информация:• Не забудьте взять с собой паспорт и другие документы подтверждающие ваше право на льготный билет;