Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье

Посетить воссозданный Гокстадский корабль и погрузиться в быт средневекового человека

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Наш дом-музей — история о том, как любовь к раннему Средневековью стала образом жизни и делом жизни.

На нашем острове Каттегат вы перенесётесь в эпоху викингов: увидите грозный драккар и колоритные артефакты, соприкоснётесь с образом жизни и верованиями древнего человека. И уедете от нас с теплом в душе и опытом, который позволит иначе взглянуть на жизнь в мегаполисе.
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Живой портал в Средневековье

Драккар для нас — не просто аутентичное пространство, а любимый дом, где наша семья каждый день воссоздаёт быт времён суровых викингов — отважных, суровых и не боящихся трудностей. Прикоснувшись к этому быту, житель мегаполиса неизменно перезагружается и отдыхает от суеты цивилизации.

Что вас ожидает

Дом-драккар 9 века, который я построил сам. Вы узнаете об устройстве самого грозного судна раннего Средневековья, а внутри найдёте немало артефактов, оставленных северянами: оружие викингов, защиту и элементы повседневной жизни (всё можно трогать, мерить, фотографировать).

Двор с животными. На нашей территории взрослые и дети смогут пообщаться с ручными животными: у нас обитают лани, бараны, козочки, уточки, куры. А ещё порядка 20 разнопородных собак — у каждой своя история, которой мы обязательно поделимся.

Хоздвор бонда (крестьянина). Как жили семьи тысячу с лишним лет назад, каких животных и зачем содержали, насколько аскетичными и суровыми были средневековые будни. А ещё вы узнаете, как овцы связаны с кораблями.

Локация «Древние боги». Здесь поговорим о мировоззрении человека той эпохи: во что он верил, по каким законам жил и почему именно северяне стали викингами.

А после экспедиции в Средневековье вы сможете у нас подкрепиться обедом, приготовленным на костре из продуктов с нашей фермы

Организационные детали

  • Если вы хотите пообедать у нас, сообщите заранее: стоимость обеда — около 1000 руб.
  • Встречаемся в посёлке Муханки Дмитровского района: добраться сюда можно на автомобиле или на электричке от Савёловского вокзала до станции «Турист»

ежедневно в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
МО, Дмитровский район, пос. Муханки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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