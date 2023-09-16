Наш дом-музей — история о том, как любовь к раннему Средневековью стала образом жизни и делом жизни. На нашем острове Каттегат вы перенесётесь в эпоху викингов: увидите грозный драккар и колоритные артефакты, соприкоснётесь с образом жизни и верованиями древнего человека. И уедете от нас с теплом в душе и опытом, который позволит иначе взглянуть на жизнь в мегаполисе.

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Описание

Живой портал в Средневековье

Драккар для нас — не просто аутентичное пространство, а любимый дом, где наша семья каждый день воссоздаёт быт времён суровых викингов — отважных, суровых и не боящихся трудностей. Прикоснувшись к этому быту, житель мегаполиса неизменно перезагружается и отдыхает от суеты цивилизации.

Что вас ожидает

Дом-драккар 9 века, который я построил сам. Вы узнаете об устройстве самого грозного судна раннего Средневековья, а внутри найдёте немало артефактов, оставленных северянами: оружие викингов, защиту и элементы повседневной жизни (всё можно трогать, мерить, фотографировать).

Двор с животными. На нашей территории взрослые и дети смогут пообщаться с ручными животными: у нас обитают лани, бараны, козочки, уточки, куры. А ещё порядка 20 разнопородных собак — у каждой своя история, которой мы обязательно поделимся.

Хоздвор бонда (крестьянина). Как жили семьи тысячу с лишним лет назад, каких животных и зачем содержали, насколько аскетичными и суровыми были средневековые будни. А ещё вы узнаете, как овцы связаны с кораблями.

Локация «Древние боги». Здесь поговорим о мировоззрении человека той эпохи: во что он верил, по каким законам жил и почему именно северяне стали викингами.

А после экспедиции в Средневековье вы сможете у нас подкрепиться обедом, приготовленным на костре из продуктов с нашей фермы

Организационные детали