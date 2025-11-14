Во время экскурсии я расскажу вам о двух строения, которые находятся друг напротив друга — это Дом на Набережной и Храм Христа Спасителя. Вас ждет разговор о сложных и интересных судьбах и историях этих мощных, великих строений столицы.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы узнаете:
- Из окон дома было видно, как сносили Храм. Я расскажу вам о том, как некоторые люди, жившие в Доме, возможно, были косвенно причастны к сносу Храма и что ждало в недалеком будущем их самих.
- Как сложилась судьба Храма и людей, служивших в нем. Как сложились судьбы жильцов Дома на Набережной.
• Мы рассмотрим панораму с Патриаршего Моста и уделим внимание району, где располагаются наши главные герои экскурсии. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде.
- На маршруте экскурсии будут две лестницы (подъем и спуск), рассчитывайте свои силы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Христа Спасителя
- Патриарший мост
- Храм Николая Чудотворца на Берсеневке в Верхних Садовниках
- Театр Эстрады
- Дом на Набережной
- Болотная набережная
- ГЭС-2
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Волхонка, 15
Завершение: Гэс-2. Болотная наб., 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
