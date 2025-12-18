«Вот где настоящая царская Россия!» — воскликнула Катрин Денёв, когда оказалась в роскошном особняке Барышникова. Это здание — словно портал в ушедшую эпоху. Мы перенесёмся во времена, когда Александр Грибоедов впервые прочитал здесь свою комедию «Горе от ума». И вы узнаете о неординарных владельцах, архитекторах и гостях изысканной усадьбы допожарной Москвы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Главная ценность усадьбы Барышникова в том, что в ней сохранились подлинные интерьеры великого архитектора Матвея Казакова. А попасть сюда можно только в составе нашей группы.

В особняке Барышникова

Вы осмотрите один из ярких примеров московского классицизма

Полюбуетесь подлинными интерьерами 1802 года — уникальный для Москвы случай

Услышите о богатой и непростой истории дома, который сохранил своё первоначальное величие и оригинальность

Рассмотрите огромные парадные залы, барельефы с античными мотивами, мраморные колонны и порталы, а также изумительные живописные полотна на стенах и потолочных сводах

Представите себе знаменитых гостей особняка: Баратынского, Одоевского, Пушкина

На прогулке по фешенебельной Мясницкой улице и переулкам Огородной слободы:

Вы услышите легенду о Сокольничьем дворце Иоанна Грозного и тайных подземных ходах

Узнаете, как улица мясников превратилась в царскую дорогу

Как Огородная слобода стала престижным районом столицы

Где ходил по цепи кот учёный и как был обнаружен тайник фамильных драгоценностей рода Юсуповых

За что был наказан владелец древних палат дьяк Ратманов и как слепой архитектор построил дом

Где в Москве жила Татьяна Ларина и в каком доме разбилось сердце Пастернака

Что представляют собой окна Фальконе и что зашифровано в архитектурных деталях особняка

Организационные детали