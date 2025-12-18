Мои заказы

Дворец коллекционера на Мясницкой

Побывать в элегантной усадьбе Барышникова и окунуться в мир московского дворянства
«Вот где настоящая царская Россия!» — воскликнула Катрин Денёв, когда оказалась в роскошном особняке Барышникова. Это здание — словно портал в ушедшую эпоху.

Мы перенесёмся во времена, когда Александр Грибоедов впервые прочитал здесь свою комедию «Горе от ума». И вы узнаете о неординарных владельцах, архитекторах и гостях изысканной усадьбы допожарной Москвы.
Описание экскурсии

Главная ценность усадьбы Барышникова в том, что в ней сохранились подлинные интерьеры великого архитектора Матвея Казакова. А попасть сюда можно только в составе нашей группы.

В особняке Барышникова

  • Вы осмотрите один из ярких примеров московского классицизма
  • Полюбуетесь подлинными интерьерами 1802 года — уникальный для Москвы случай
  • Услышите о богатой и непростой истории дома, который сохранил своё первоначальное величие и оригинальность
  • Рассмотрите огромные парадные залы, барельефы с античными мотивами, мраморные колонны и порталы, а также изумительные живописные полотна на стенах и потолочных сводах
  • Представите себе знаменитых гостей особняка: Баратынского, Одоевского, Пушкина

На прогулке по фешенебельной Мясницкой улице и переулкам Огородной слободы:

  • Вы услышите легенду о Сокольничьем дворце Иоанна Грозного и тайных подземных ходах
  • Узнаете, как улица мясников превратилась в царскую дорогу
  • Как Огородная слобода стала престижным районом столицы
  • Где ходил по цепи кот учёный и как был обнаружен тайник фамильных драгоценностей рода Юсуповых
  • За что был наказан владелец древних палат дьяк Ратманов и как слепой архитектор построил дом
  • Где в Москве жила Татьяна Ларина и в каком доме разбилось сердце Пастернака
  • Что представляют собой окна Фальконе и что зашифровано в архитектурных деталях особняка

Организационные детали

  • Сегодня здание особняка арендует газета «Аргументы и факты» и попасть сюда на экскурсию можно только в составе нашей программы
  • Экскурсия проходит с радиогидами — вы получите одноразовые наушники, чтобы хорошо слышать гида
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

