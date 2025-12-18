«Вот где настоящая царская Россия!» — воскликнула Катрин Денёв, когда оказалась в роскошном особняке Барышникова. Это здание — словно портал в ушедшую эпоху.
Мы перенесёмся во времена, когда Александр Грибоедов впервые прочитал здесь свою комедию «Горе от ума». И вы узнаете о неординарных владельцах, архитекторах и гостях изысканной усадьбы допожарной Москвы.
Описание экскурсии
Главная ценность усадьбы Барышникова в том, что в ней сохранились подлинные интерьеры великого архитектора Матвея Казакова. А попасть сюда можно только в составе нашей группы.
В особняке Барышникова
- Вы осмотрите один из ярких примеров московского классицизма
- Полюбуетесь подлинными интерьерами 1802 года — уникальный для Москвы случай
- Услышите о богатой и непростой истории дома, который сохранил своё первоначальное величие и оригинальность
- Рассмотрите огромные парадные залы, барельефы с античными мотивами, мраморные колонны и порталы, а также изумительные живописные полотна на стенах и потолочных сводах
- Представите себе знаменитых гостей особняка: Баратынского, Одоевского, Пушкина
На прогулке по фешенебельной Мясницкой улице и переулкам Огородной слободы:
- Вы услышите легенду о Сокольничьем дворце Иоанна Грозного и тайных подземных ходах
- Узнаете, как улица мясников превратилась в царскую дорогу
- Как Огородная слобода стала престижным районом столицы
- Где ходил по цепи кот учёный и как был обнаружен тайник фамильных драгоценностей рода Юсуповых
- За что был наказан владелец древних палат дьяк Ратманов и как слепой архитектор построил дом
- Где в Москве жила Татьяна Ларина и в каком доме разбилось сердце Пастернака
- Что представляют собой окна Фальконе и что зашифровано в архитектурных деталях особняка
Организационные детали
- Сегодня здание особняка арендует газета «Аргументы и факты» и попасть сюда на экскурсию можно только в составе нашей программы
- Экскурсия проходит с радиогидами — вы получите одноразовые наушники, чтобы хорошо слышать гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме.
Входит в следующие категории Москвы
