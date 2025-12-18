Не можете пройти мимо нежных ватрушек, трубочек с белковым кремом и пышных булочек? Тогда вам непременно нужно в гости к «Московскому пекарю» на нашу самую сладкую экскурсию. Вы познакомитесь с производством и научитесь готовить французские кулинарные шедевры — круассаны. Уверены, получится не хуже, чем в кондитерских домах Парижа!

В цехах хлебопекарни вы станете свидетелями рождения кулинарных чудес. Прямо на ваших глазах на свет будут появляться ароматные булочки и сладости по эксклюзивной рецептуре. Перед вами развернётся весь технологический процесс: гигантские тестомешалки, машины для раскатки теста, печи с пультами управления…

Мастера хлебопекарни раскроют вам секреты аппетитной выпечки. Но одной теорией дело не ограничится! Будьте готовы под руководством профессионалов самостоятельно испечь круассаны. Мастер-класс пройдёт во французском стиле прямо в цеху пекарни.

После кулинарных трудов готовьтесь к весёлому застолью с пирожными и булочками, которые только-только появились из печи. А свои испечённые шедевры лучше заберите домой в качестве сладких сувениров, чтобы продлить очарование этого вкусного дня.

Вы узнаете:

Как устроено современное хлебопекарное производство

Какой фастфуд употребляли в средневековой Руси

Почему хлеб стал царём русского стола

Почему пекарей на Руси называли исключительно по имени и отчеству

Кто изобрёл первый в мире торт

Как австрийские пекари спасли Вену и почему круассаны пекут исключительно в форме полумесяца

