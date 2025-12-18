Путешествие в сладкий мир воздушных слоек, ромовых баб, кренделей и ватрушек - с мастер-классом
Не можете пройти мимо нежных ватрушек, трубочек с белковым кремом и пышных булочек? Тогда вам непременно нужно в гости к «Московскому пекарю» на нашу самую сладкую экскурсию. Вы познакомитесь с производством и научитесь готовить французские кулинарные шедевры — круассаны. Уверены, получится не хуже, чем в кондитерских домах Парижа!
Описание мастер-класса
В цехах хлебопекарни вы станете свидетелями рождения кулинарных чудес. Прямо на ваших глазах на свет будут появляться ароматные булочки и сладости по эксклюзивной рецептуре. Перед вами развернётся весь технологический процесс: гигантские тестомешалки, машины для раскатки теста, печи с пультами управления…
Мастера хлебопекарни раскроют вам секреты аппетитной выпечки. Но одной теорией дело не ограничится! Будьте готовы под руководством профессионалов самостоятельно испечь круассаны. Мастер-класс пройдёт во французском стиле прямо в цеху пекарни.
После кулинарных трудов готовьтесь к весёлому застолью с пирожными и булочками, которые только-только появились из печи. А свои испечённые шедевры лучше заберите домой в качестве сладких сувениров, чтобы продлить очарование этого вкусного дня.
Вы узнаете:
Как устроено современное хлебопекарное производство
Какой фастфуд употребляли в средневековой Руси
Почему хлеб стал царём русского стола
Почему пекарей на Руси называли исключительно по имени и отчеству
Кто изобрёл первый в мире торт
Как австрийские пекари спасли Вену и почему круассаны пекут исключительно в форме полумесяца
Организационные детали
Продолжительность программы на производстве — 1,5 ч. Сбор группы в 11:20, начало экскурсии в 11:35 от станции метро «Рязанский проспект». Дорога ориентировочно 5 мин туда и 5 мин обратно
В стоимость включено: входные билеты на производство, специальная одноразовая одежда для входа в цех (фартук, перчатки, головной убор), мастер-класс по приготовлению круассана, чаепитие с пирожными
Программа 6+
Обязательно возьмите сменную обувь — вы посетите действующее производство
Убедительная просьба — не опаздывать! После начала экскурсии пройти на производство через проходную не получится — стоимость в таком случае не возвращается
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.