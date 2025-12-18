Мои заказы

Экскурсия на хлебокомбинат «Московский пекарь»

Путешествие в сладкий мир воздушных слоек, ромовых баб, кренделей и ватрушек - с мастер-классом
Не можете пройти мимо нежных ватрушек, трубочек с белковым кремом и пышных булочек? Тогда вам непременно нужно в гости к «Московскому пекарю» на нашу самую сладкую экскурсию. Вы познакомитесь с производством и научитесь готовить французские кулинарные шедевры — круассаны. Уверены, получится не хуже, чем в кондитерских домах Парижа!
Экскурсия на хлебокомбинат «Московский пекарь»
Экскурсия на хлебокомбинат «Московский пекарь»
Экскурсия на хлебокомбинат «Московский пекарь»

Описание мастер-класса

В цехах хлебопекарни вы станете свидетелями рождения кулинарных чудес. Прямо на ваших глазах на свет будут появляться ароматные булочки и сладости по эксклюзивной рецептуре. Перед вами развернётся весь технологический процесс: гигантские тестомешалки, машины для раскатки теста, печи с пультами управления…

Мастера хлебопекарни раскроют вам секреты аппетитной выпечки. Но одной теорией дело не ограничится! Будьте готовы под руководством профессионалов самостоятельно испечь круассаны. Мастер-класс пройдёт во французском стиле прямо в цеху пекарни.

После кулинарных трудов готовьтесь к весёлому застолью с пирожными и булочками, которые только-только появились из печи. А свои испечённые шедевры лучше заберите домой в качестве сладких сувениров, чтобы продлить очарование этого вкусного дня.

Вы узнаете:

  • Как устроено современное хлебопекарное производство
  • Какой фастфуд употребляли в средневековой Руси
  • Почему хлеб стал царём русского стола
  • Почему пекарей на Руси называли исключительно по имени и отчеству
  • Кто изобрёл первый в мире торт
  • Как австрийские пекари спасли Вену и почему круассаны пекут исключительно в форме полумесяца

Организационные детали

  • Продолжительность программы на производстве — 1,5 ч. Сбор группы в 11:20, начало экскурсии в 11:35 от станции метро «Рязанский проспект». Дорога ориентировочно 5 мин туда и 5 мин обратно
  • В стоимость включено: входные билеты на производство, специальная одноразовая одежда для входа в цех (фартук, перчатки, головной убор), мастер-класс по приготовлению круассана, чаепитие с пирожными
  • Программа 6+
  • Обязательно возьмите сменную обувь — вы посетите действующее производство
  • Убедительная просьба — не опаздывать! После начала экскурсии пройти на производство через проходную не получится — стоимость в таком случае не возвращается
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3470 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Рязанский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Булгаковский мир Патриарших
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Булгаковский мир Патриарших
Пройти по одному из самых красивых мест столицы и проникнуться атмосферой знаменитого романа
Начало: У станции метро «Маяковская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Московские набережные: история и архитектура
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
12 янв в 10:00
13 янв в 11:00
от 9000 ₽ за всё до 12 чел.
Тайны московского метро. Портал в другой мир
2 часа
68 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У станции метро «Комсомольская»
Расписание: в пятницу в 20:00
9 янв в 20:00
23 янв в 20:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве