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На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»

4.5
15 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Москвы
В атмосфере строжайшей секретности вы поднимитесь на смотровую площадку одной из знаменитых Сталинских высоток.

Вас ждёт вид на весь город 🏙️ с высоты ста метров.

Отсюда вы увидите самые лучшие панорамы Москвы и её самых известных зданий.

Полноценная экскурсия ⛳ от профессионального гида, который расскажет вам много секретов и даже «военных тайн» о здании и его истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏙С городских высот
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»
На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»

Что вы увидите

  • Панораму Москвы с высотки на Комсомольской площади
От создателя нашумевшей истории 📖 "Путешествие к звезде".
Экскурсия на смотровую площадку Сталинской высотки (100м). Доступно, познавательно и безопасно!
Я предлагаю вам подняться вместе со мной на крышу одной из Сталинских Высоток или, как их именуют в других странах, "Семь Сестер". Не просто полюбоваться захватывающими дух пейзажами, но и узнать об интересных моментах истории высотки и Москвы.
С высоты этот огромный город 🏙️ будет казаться сказочным. Он откроется вам совсем с другой стороны.
На экскурсии 🧭 я открою вам некоторые секреты времен СССР и даже несколько "Военных Тайн".
Приоткрою завесу тайны — наша высотка находится на Комсомольской площади. Экскурсия ⛳ будет проходить в условиях строжайшей секретности.
Несмотря на некоторую экстремальность нашего путешествия, вы будете в абсолютной безопасности! Форма одежды свободная.
Обязательно захватите с собой фотоаппарат, ведь, возможно, именно здесь вам удастся снять свои лучшие кадры. Вы гарантированно хорошо проведете время!
Что входит
  • Беспрепятственный вход в высотку на Комсомольской площади
  • Подъём на смотровую площадку (100м)
  • Полноценная экскурсия с позитивным гидом
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 Метро Киевская (центр зала)
На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»
На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»
На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»
На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей
Андрей
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15 отзывов оставили туристы

Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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