От создателя нашумевшей истории 📖 "Путешествие к звезде".

Экскурсия на смотровую площадку Сталинской высотки (100м). Доступно, познавательно и безопасно!

Я предлагаю вам подняться вместе со мной на крышу одной из Сталинских Высоток или, как их именуют в других странах, "Семь Сестер". Не просто полюбоваться захватывающими дух пейзажами, но и узнать об интересных моментах истории высотки и Москвы.

С высоты этот огромный город 🏙️ будет казаться сказочным. Он откроется вам совсем с другой стороны.

На экскурсии 🧭 я открою вам некоторые секреты времен СССР и даже несколько "Военных Тайн".

Приоткрою завесу тайны — наша высотка находится на Комсомольской площади. Экскурсия ⛳ будет проходить в условиях строжайшей секретности.

Несмотря на некоторую экстремальность нашего путешествия, вы будете в абсолютной безопасности! Форма одежды свободная.

Обязательно захватите с собой фотоаппарат, ведь, возможно, именно здесь вам удастся снять свои лучшие кадры. Вы гарантированно хорошо проведете время!