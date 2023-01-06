Вы узнаете о прошлом Китай-города, прогуляетесь по Варварке, полюбуетесь орнаментами Покровского собора и посетите парк Зарядье.
Я расскажу, как на небольшой территории уместились 4 природные зоны и какие технические новшества использовали при его создании.
Описание экскурсии
Памятники прошлого
Мы начнем у Китай-города, бывшего торгово-ремесленного посада Москвы. Вы услышите его историю и увидите, что осталось от бывших торговых рядов 18 — 19 веков, которых было почти полсотни. Гуляя по Варварке, осмотрите храмы 17 века, узнаете, где проходила первая улица московского посада, где находится первое английское посольство, а также где был еврейский квартал и городские трущобы. Мы остановимся у храма Василия Блаженного и поговорим о том, кто такие «блаженные и убогие». А еще я объясню, что осталось от знаменитой гостиницы «Россия».
Архитектура будущего
После отправимся в парк Зарядье: он появился недавно, но уже очень популярен у москвичей и гостей столицы. Я расскажу о необычном устройстве этого общественного пространства, которое создано международной командой архитекторов и инженеров. Вы полюбуетесь многообразием русской природы, переходя из одной зоны в другую: березовые рощи и хвойные леса, болота, заливные луга и суровые растения тундры уместились всего на 10,5 гектарах земли. Прогулка по Парящему мосту откроет интересные ракурсы самого центра столицы.
А после по желанию вы сможете посетить аттракционы «Полёт над Москвой» и «Полёт над Россией», ощутить незабываемые впечатления и увидеть страну и столицу с высоты.
Маршрут был удостоен специального диплома Всероссийской туристской премии «Маршрут года» «За разработку и реализацию социально-ответственного проекта»: Специальный маршрут «Прогулка для маломобильных групп граждан», Москва.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости, оставшуюся часть — гиду до экскурсии
- По поводу бронирования мест на аттракционах «Полёт над Москвой» и «Полёт над Россией» уточняйте в переписке
- По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников. Если в вашей группе 5 и более человек, то дополнительно оплачивается разрешение на проведение экскурсии в парке «Зарядье» (3700 ₽)
- Возможно проведение экскурсии на иностранных языках, в том числе на китайском (стоимость по запросу)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды