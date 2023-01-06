Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями

Столица без барьеров: Китай-город и парк Зарядье
Этот маршрут разработан с учётом особенностей людей, для которых обычная экскурсия представляет трудности.

Вы узнаете о прошлом Китай-города, прогуляетесь по Варварке, полюбуетесь орнаментами Покровского собора и посетите парк Зарядье.

Я расскажу, как на небольшой территории уместились 4 природные зоны и какие технические новшества использовали при его создании.
5
1 отзыв
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Памятники прошлого

Мы начнем у Китай-города, бывшего торгово-ремесленного посада Москвы. Вы услышите его историю и увидите, что осталось от бывших торговых рядов 18 — 19 веков, которых было почти полсотни. Гуляя по Варварке, осмотрите храмы 17 века, узнаете, где проходила первая улица московского посада, где находится первое английское посольство, а также где был еврейский квартал и городские трущобы. Мы остановимся у храма Василия Блаженного и поговорим о том, кто такие «блаженные и убогие». А еще я объясню, что осталось от знаменитой гостиницы «Россия».

Архитектура будущего

После отправимся в парк Зарядье: он появился недавно, но уже очень популярен у москвичей и гостей столицы. Я расскажу о необычном устройстве этого общественного пространства, которое создано международной командой архитекторов и инженеров. Вы полюбуетесь многообразием русской природы, переходя из одной зоны в другую: березовые рощи и хвойные леса, болота, заливные луга и суровые растения тундры уместились всего на 10,5 гектарах земли. Прогулка по Парящему мосту откроет интересные ракурсы самого центра столицы.
А после по желанию вы сможете посетить аттракционы «Полёт над Москвой» и «Полёт над Россией», ощутить незабываемые впечатления и увидеть страну и столицу с высоты.

Маршрут был удостоен специального диплома Всероссийской туристской премии «Маршрут года» «За разработку и реализацию социально-ответственного проекта»: Специальный маршрут «Прогулка для маломобильных групп граждан», Москва.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости, оставшуюся часть — гиду до экскурсии
  • По поводу бронирования мест на аттракционах «Полёт над Москвой» и «Полёт над Россией» уточняйте в переписке
  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников. Если в вашей группе 5 и более человек, то дополнительно оплачивается разрешение на проведение экскурсии в парке «Зарядье» (3700 ₽)
  • Возможно проведение экскурсии на иностранных языках, в том числе на китайском (стоимость по запросу)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 янв 2023
Спасибо гиду Оксане! Рекомендую эту экскурсию семьям с пожилыми бабушками и дедушками. Продуманный неторопливый и недлинный маршрут. Наша бабушка 85-ти лет с больным коленом полноценно учвствовала и даже успевала задавать
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вопросы. Совет будущим экскурсантам - закажите сразу билеты на Полет над Москвой, даже если вы раньше уже на нем побывали, т. к. его дополнили новыми съемками. И одевайтесь теплее, рассчитывайте на полтора часа медленного движения с частыми остановками без захода в помещение.

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