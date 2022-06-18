Экскурсия в дом Пашкова

Экскурсия в дом Пашкова
Экскурсия в дом Пашкова
Экскурсия в дом Пашкова
Экскурсия в дом Пашкова

Что вас ожидает 🤩

  • Мы увидим
  • Войдём в, пожалуй, самый шикарный особняк в окрестностях Кремля
  • Представим себя на балу удивительного состояния и беспечности Петра Пашкова
  • Узнаем, как построить первый дом, из которого на главную крепость страны можно было смотреть свысока
  • Разберемся, как Баженов построил или не построил этот шедевр
  • «Выясним» у Павла I, зачем он снял скульптуру-символ своей мамы с верхушки шедевра
  • Посмотрим откуда Воланду и Азазелло «город был виден почти весь»
  • И разберемся, отсюда ли булгаковские герои смотрели на Москву
  • Пройдём подобно китайским гусям, попугаям и павлинам Пашкова по его шикарному саду
  • Узнаем, причем здесь Иван Грозный со своей прячущейся за каждым холмом библиотекой
  • Прикоснёмся к старинной чугунной лестнице в особняке и выясним, причём тут граф Румянцев
Дом мечты, в который хочется попасть с момента, когда его видишь первый раз. Увидеть как жили сливки общества 18 века, взглянуть на Кремль с одного из самых необычных ракурсов, представить себя на балу Петра Пашкова, богача и транжиры, построившего на элегантном холме для себя «кремль одного человека».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение дома Пашкова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ф.М. Достоевскому
Завершение: ул. Воздвиженка, 3 / 5, стр. 1
Когда и сколько длится?
Когда: 19.03, 26.03
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Мы вас встретим с табличкой «Города & Люди» у памятника Достоевскому, что перед Ленинкой (РГБ) До встречи:)
  • По всем вопросам обращайтесь к нам https://www.gorodaludi.ru/
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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