Дом мечты, в который хочется попасть с момента, когда его видишь первый раз. Увидеть как жили сливки общества 18 века, взглянуть на Кремль с одного из самых необычных ракурсов, представить себя на балу Петра Пашкова, богача и транжиры, построившего на элегантном холме для себя «кремль одного человека».