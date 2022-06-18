Войдём в, пожалуй, самый шикарный особняк в окрестностях Кремля
Представим себя на балу удивительного состояния и беспечности Петра Пашкова
Узнаем, как построить первый дом, из которого на главную крепость страны можно было смотреть свысока
Разберемся, как Баженов построил или не построил этот шедевр
«Выясним» у Павла I, зачем он снял скульптуру-символ своей мамы с верхушки шедевра
Посмотрим откуда Воланду и Азазелло «город был виден почти весь»
И разберемся, отсюда ли булгаковские герои смотрели на Москву
Пройдём подобно китайским гусям, попугаям и павлинам Пашкова по его шикарному саду
Узнаем, причем здесь Иван Грозный со своей прячущейся за каждым холмом библиотекой
Прикоснёмся к старинной чугунной лестнице в особняке и выясним, причём тут граф Румянцев
Дом мечты, в который хочется попасть с момента, когда его видишь первый раз. Увидеть как жили сливки общества 18 века, взглянуть на Кремль с одного из самых необычных ракурсов, представить себя на балу Петра Пашкова, богача и транжиры, построившего на элегантном холме для себя «кремль одного человека».
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Посещение дома Пашкова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ф.М. Достоевскому
Завершение: ул. Воздвиженка, 3 / 5, стр. 1
Когда и сколько длится?
Когда: 19.03, 26.03
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Мы вас встретим с табличкой «Города & Люди» у памятника Достоевскому, что перед Ленинкой (РГБ) До встречи:)
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
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