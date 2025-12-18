Станция «Подмосковная» и депо при ней — старейшие на столичной железнодорожной магистрали.
Этот музейный комплекс, не имеющий аналогов в России, — чудом сохранившийся городок подлинных отреставрированных зданий.
Вы окунётесь в атмосферу начала 20 века, ощутите себя пассажиром пыхтящего паровоза, увидите поворотный круг, дом начальника станции, телеграф и многое другое.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по деревянному вокзалу и представите себя в роли пассажиров старинного поезда.
- Посетите залы ожидания для представителей разных сословий.
- Заглянете в волшебное зеркало и увидите себя в окружении путешественников, одетых по моде конца 19 века, — дам в кринолинах и солидных господ в цилиндрах.
- Зайдёте в железнодорожную кассу, телеграф, станционный буфет и даже багажное отделение.
- В доме начальника станции побываете в рабочем кабинете и служебной квартире железнодорожного служащего начала 20 века, а также увидите домик стрелочника.
- Наглядно представите, как выглядели начальник, смотритель багажного отделения, буфетчик и другие.
- В кинозале музея, выполненном в стилистике старинного дилижанса, «прокатитесь» в начало 20 века.
- Рассмотрите модель «Паровоз в разрезе». Поймёте принцип его работы и проследите увлекательный процесс заправки паровоза водой.
- Увидите уникальный веерный поворотный круг, на котором разворачивают настоящие паровозы, и узнаете, где ремонтируют модели, которых осталось меньше десятка.
- Услышите рассказ об отечественном паровозостроении, познакомитесь с устройством паровых локомотивов и узнаете об инфраструктуре веерного депо.
Организационные детали
- В стоимость включены проезд на электропоезде к месту проведения экскурсии и обратно, входные билеты, использование радиогида с одноразовыми наушниками.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Дмитровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
