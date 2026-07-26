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Экспресс-прогулка от Воробьёвых гор до парка «Зарядье» на теплоходе

Полюбоваться главными памятниками и уютными зелёными парками Москвы
Этот водный маршрут простирается от оазиса Воробьёвых гор к сердцу Москвы — Кремлю.

Столица откроется для вас с открыточного ракурса: любоваться видами вы будете с открытой или закрытой палубы на ваш выбор.
Экспресс-прогулка от Воробьёвых гор до парка «Зарядье» на теплоходе
Экспресс-прогулка от Воробьёвых гор до парка «Зарядье» на теплоходе
Экспресс-прогулка от Воробьёвых гор до парка «Зарядье» на теплоходе

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Воробьёвы горы» — Московская канатная дорога — Стадион «Лужники» — Пушкинский (Андреевский мост) — Парк Горького — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Кремль — Парк «Зарядье» — Парящий мост — причал «Китай-город»

Организационные детали

  • Прогулка длится 45 мин и проходит на двухпалубном теплоходе типа «Снегири». На борту есть туалет
  • Сопровождение гида не предполагается
  • Вы можете принести с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных), еду проносить на борт нельзя. На судне работает кафе-бар
  • Прогулка доступна для путешественников с детскими колясками, животными и велосипедами
  • В одном заказе количество детских билетов не должно превышать количество взрослых. На детей до 6 лет обязательно нужно оформить посадочный

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, В одну сторону, до Китай-города590 ₽
Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону, до Китай-города350 ₽
Детский посадочный , Для детей до 6 лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Ворбьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18825 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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