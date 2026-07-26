Этот водный маршрут простирается от оазиса Воробьёвых гор к сердцу Москвы — Кремлю.
Столица откроется для вас с открыточного ракурса: любоваться видами вы будете с открытой или закрытой палубы на ваш выбор.
Столица откроется для вас с открыточного ракурса: любоваться видами вы будете с открытой или закрытой палубы на ваш выбор.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Воробьёвы горы» — Московская канатная дорога — Стадион «Лужники» — Пушкинский (Андреевский мост) — Парк Горького — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Кремль — Парк «Зарядье» — Парящий мост — причал «Китай-город»
Организационные детали
- Прогулка длится 45 мин и проходит на двухпалубном теплоходе типа «Снегири». На борту есть туалет
- Сопровождение гида не предполагается
- Вы можете принести с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных), еду проносить на борт нельзя. На судне работает кафе-бар
- Прогулка доступна для путешественников с детскими колясками, животными и велосипедами
- В одном заказе количество детских билетов не должно превышать количество взрослых. На детей до 6 лет обязательно нужно оформить посадочный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, В одну сторону, до Китай-города
|590 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону, до Китай-города
|350 ₽
|Детский посадочный , Для детей до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Ворбьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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