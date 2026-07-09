Фарфор, башмаки и козий сыр: гастропутешествие из Москвы (билеты включены)
Побывать на заводе в Вербилках, прогуляться по башмачной столице России и попробовать сыры на ферме
Приглашаем познакомиться с первым в России частным фарфоровым заводом, увидеть, где создавали обувь для императора и познакомиться с купеческими традициями Талдома.
А затем вы окажетесь на семейной ферме, где производят изысканные сыры из козьего молока по европейским технологиям.
Описание экскурсии
7:45 — отправление из Москвы и трассовая экскурсия об истории северного Подмосковья, развитии ремёсел и людях, которые прославили этот край.
Фарфоровый завод «Мануфактура Гарднеръ» в Вербилках
Вы пройдёте с экскурсией по действующим цехам и увидите все этапы создания изделий — от приготовления фарфоровой массы до художественной росписи. Узнаете, как предприятие стало поставщиком императорского двора. И выясните секрет, который позволяет отливать чашки толщиной всего около миллиметра.
Обзорная прогулка по Талдому
В начале 20 века здесь процветало больше 180 башмачных мастерских. Мы расскажем о знаменитых в своё время «румынках», «венгерках» и «гусариках» а также о сапогах, которые предпочитал государь. Вы увидите нарядные купеческие особняки в стиле модерн, старинные торговые ряды, ансамбль пожарного депо и храм Михаила Архангела.
Талдомский историко-литературный музей
Посетите особняк купца Волкова, чтобы полюбоваться коллекцией старинной обуви и услышать об истории города в интерьерах купеческой гостиной. Рассмотрите личные вещи писателей и собрание фарфоровый изделий Гарднера и Кузнецова.
Экскурсия по ферме «Коза Ностра»
На одной из первых козьих сыроварен Подмосковья вы увидите, как разводят племенных животных. Узнаете о тонкостях производства сыров по французским, итальянским и испанским технологиям. И осмотрите цеха через панорамное окно.
По желанию продегустируете 14 сортов сыра — от молодых мягких до выдержанных твёрдых, включая камамбер, шевр и авторские сорта.
После экскурсии останется время пообщаться с животными и купитьт свежие молочные продукты и фермерские сувениры.
20:00 — ориентировочное время возвращения в Москву.
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачивается обед — 700 ₽ с чел. и дегустация — 1100 ₽ с чел.
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку — мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию
Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
5770 ₽
Дети от 6 до 16 лет
5770 ₽
Взрослый
6270 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Фарфор, башмаки и козий сыр: гастропутешествие из Москвы (билеты включены)»