Приглашаем познакомиться с первым в России частным фарфоровым заводом, увидеть, где создавали обувь для императора и познакомиться с купеческими традициями Талдома. А затем вы окажетесь на семейной ферме, где производят изысканные сыры из козьего молока по европейским технологиям.

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Описание экскурсии

7:45 — отправление из Москвы и трассовая экскурсия об истории северного Подмосковья, развитии ремёсел и людях, которые прославили этот край.

Фарфоровый завод «Мануфактура Гарднеръ» в Вербилках

Вы пройдёте с экскурсией по действующим цехам и увидите все этапы создания изделий — от приготовления фарфоровой массы до художественной росписи. Узнаете, как предприятие стало поставщиком императорского двора. И выясните секрет, который позволяет отливать чашки толщиной всего около миллиметра.

Обзорная прогулка по Талдому

В начале 20 века здесь процветало больше 180 башмачных мастерских. Мы расскажем о знаменитых в своё время «румынках», «венгерках» и «гусариках» а также о сапогах, которые предпочитал государь. Вы увидите нарядные купеческие особняки в стиле модерн, старинные торговые ряды, ансамбль пожарного депо и храм Михаила Архангела.

Талдомский историко-литературный музей

Посетите особняк купца Волкова, чтобы полюбоваться коллекцией старинной обуви и услышать об истории города в интерьерах купеческой гостиной. Рассмотрите личные вещи писателей и собрание фарфоровый изделий Гарднера и Кузнецова.

Экскурсия по ферме «Коза Ностра»

На одной из первых козьих сыроварен Подмосковья вы увидите, как разводят племенных животных. Узнаете о тонкостях производства сыров по французским, итальянским и испанским технологиям. И осмотрите цеха через панорамное окно.

По желанию продегустируете 14 сортов сыра — от молодых мягких до выдержанных твёрдых, включая камамбер, шевр и авторские сорта.

После экскурсии останется время пообщаться с животными и купитьт свежие молочные продукты и фермерские сувениры.

20:00 — ориентировочное время возвращения в Москву.

Организационные детали