Вы прокатитесь на звезде раллийных трасс Mitsubishi Galant VR-4. Почувствуете мощь полного привода и турбированного двигателя. А после погрузитесь в историю японского автопрома в уникальном музее. Это не экскурсия, это синестезия скорости, стиля и истории.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы проложим маршрут так, чтобы вы увидели столицу в самом выигрышном свете:
- сияние небоскрёбов «Москва-Сити» с лучших ракурсов.
- панорамные виды с Воробьёвых гор или смотровой РАН.
- широкие освещённые проспекты и набережные, где можно прочувствовать истинный характер автомобиля.
- атмосферные переулки в центре, где игра света и тени создаёт ощущение съёмок в фильме.
Музей японских автомобилей
- Вы увидите истоки инженерной философии Mitsubishi и других японских марок автомобилей.
- Познакомитесь с уникальными коллекционными моделями Toyota, Nissan, Honda, Mazda.
- Узнаете, как создавались эти автомобили и как они находили свой путь в России.
- Сделаете уникальные кадры нашего Mitsubishi Galant VR-4, а также его предков и современников.
И пару слов о легенде
- Galant VR-4 стал инженерным шедевром, который заложил фундамент для династии Mitsubishi Evolution, и навсегда остался в истории как прародитель всех японских полноприводных турбо-легенд.
- Он принёс Mitsubishi первую крупную международную победу, завоевав титул в ралли-рейде «Париж — Дакар».
- Это был последний и самый технологичный король своего времени, которого все забыли, но который до сих пор остаётся легендой.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги профессионального водителя-гида, входные билеты в музей, напитки, фотографирование на память (с возможностью распечатать фотографии на месте), сувенирная продукция.
- Дополнительно оплачиваются подача автомобиля по адресу в пределах МКАД — 1500 ₽, финиш по вашему адресу в пределах МКАД — 1500 ₽, съёмка поездки на экшн-камеру Insta 360 — по договорённости.
- Дополнительно возможна организация фотосессий и видеосъёмок с участием данного автомобиля, многократного участника автовыставок Japan.
Cars
Expo, а также автобитвы «Немцы vs Японцы» в рамках фестиваля «Автоперезагрузка» 2019 г., автофестиваля Jap
Days 2020 г. и съёмки «Форсаж на выезде: Уличные танцы». Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
19 окт 2025
Очень довольны мероприятием "Форсаж: Токио по-московски". Технически-интересная машина + харизматичный и максимально увлечённый своим делом организатор Георгий. Видно, что для человека авто - не способ зарабатывания денег, а увлечение, в которое он вложил душу. Очень понравилась и поездка и информационное сопровождение, и визит в музей Японских автомобилей. Планируем повторить данное мероприятие в расширенной программе. Однозначная оценка 5!
Дарья
10 окт 2025
Удивить меня машиной или скоростью - задачка со звездочкой, но тут - всё сошлось в одной поездке. Galant VR-4 - красавчик, участник и победитель автобитв, выставок и фестивалей в Москве
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 6 чел.
В трендеПо Арбату и переулкам в мини-группе до 6 человек
Арбат - символ Москвы. Пройдём по оживлённой улице и тихим переулкам, узнаем историю и легенды. Камерная группа до 6 человек
Начало: У метро Арбатская (синяя ветка), выход 8
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
2 дек в 13:00
1334 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 15:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
5 дек в 15:00
900 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Комсомольская
Завтра в 14:00
30 ноя в 10:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.