Мои заказы

Форсаж: Токио по-московски

Провести вечер с легендой - культовым японским спорткаром
Вы прокатитесь на звезде раллийных трасс Mitsubishi Galant VR-4. Почувствуете мощь полного привода и турбированного двигателя. А после погрузитесь в историю японского автопрома в уникальном музее. Это не экскурсия, это синестезия скорости, стиля и истории.
5
2 отзыва
Форсаж: Токио по-московски© Георгий
Форсаж: Токио по-московски© Георгий
Форсаж: Токио по-московски© Георгий

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проложим маршрут так, чтобы вы увидели столицу в самом выигрышном свете:

  • сияние небоскрёбов «Москва-Сити» с лучших ракурсов.
  • панорамные виды с Воробьёвых гор или смотровой РАН.
  • широкие освещённые проспекты и набережные, где можно прочувствовать истинный характер автомобиля.
  • атмосферные переулки в центре, где игра света и тени создаёт ощущение съёмок в фильме.

Музей японских автомобилей

  • Вы увидите истоки инженерной философии Mitsubishi и других японских марок автомобилей.
  • Познакомитесь с уникальными коллекционными моделями Toyota, Nissan, Honda, Mazda.
  • Узнаете, как создавались эти автомобили и как они находили свой путь в России.
  • Сделаете уникальные кадры нашего Mitsubishi Galant VR-4, а также его предков и современников.

И пару слов о легенде

  • Galant VR-4 стал инженерным шедевром, который заложил фундамент для династии Mitsubishi Evolution, и навсегда остался в истории как прародитель всех японских полноприводных турбо-легенд.
  • Он принёс Mitsubishi первую крупную международную победу, завоевав титул в ралли-рейде «Париж — Дакар».
  • Это был последний и самый технологичный король своего времени, которого все забыли, но который до сих пор остаётся легендой.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги профессионального водителя-гида, входные билеты в музей, напитки, фотографирование на память (с возможностью распечатать фотографии на месте), сувенирная продукция.
  • Дополнительно оплачиваются подача автомобиля по адресу в пределах МКАД — 1500 ₽, финиш по вашему адресу в пределах МКАД — 1500 ₽, съёмка поездки на экшн-камеру Insta 360 — по договорённости.
  • Дополнительно возможна организация фотосессий и видеосъёмок с участием данного автомобиля, многократного участника автовыставок Japan.

Cars

Expo, а также автобитвы «Немцы vs Японцы» в рамках фестиваля «Автоперезагрузка» 2019 г., автофестиваля Jap
Days 2020 г. и съёмки «Форсаж на выезде: Уличные танцы». Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
читать дальше

(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
Григорий
19 окт 2025
Очень довольны мероприятием "Форсаж: Токио по-московски". Технически-интересная машина + харизматичный и максимально увлечённый своим делом организатор Георгий. Видно, что для человека авто - не способ зарабатывания денег, а увлечение, в которое он вложил душу. Очень понравилась и поездка и информационное сопровождение, и визит в музей Японских автомобилей. Планируем повторить данное мероприятие в расширенной программе. Однозначная оценка 5!
Дарья
Дарья
10 окт 2025
Удивить меня машиной или скоростью - задачка со звездочкой, но тут - всё сошлось в одной поездке. Galant VR-4 - красавчик, участник и победитель автобитв, выставок и фестивалей в Москве
читать дальше

и Питере - как будто создан восхищать!

Эта экскурсия — как сцена из «Форсажа», только по-настоящему.
Я снова оказалась в нулевых, когда уличные гонки были не просто хобби, а образом жизни — романтичным, дерзким, немного хулиганским, но чертовски свободным.

Особенно цепляет, что всё это — в полной безопасности. Наш водитель — не просто мастер за рулём, а настоящий профессионал: чувствует машину каждой клеточкой, знает город как свои пять пальцев и при этом создаёт атмосферу.

В общем, эта поездка про возвращение в эпоху, когда машина была не только средством передвижения, а частью души.

И да, надевайте белое, чтобы фото были такие же красивые, как у меня)

Удивить меня машиной или скоростью - задачка со звездочкой, но тут - всё сошлось в однойУдивить меня машиной или скоростью - задачка со звездочкой, но тут - всё сошлось в однойУдивить меня машиной или скоростью - задачка со звездочкой, но тут - всё сошлось в однойУдивить меня машиной или скоростью - задачка со звездочкой, но тут - всё сошлось в однойУдивить меня машиной или скоростью - задачка со звездочкой, но тут - всё сошлось в одной

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

По Арбату и переулкам в мини-группе
Пешая
1.5 часа
40 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
В тренде
По Арбату и переулкам в мини-группе до 6 человек
Арбат - символ Москвы. Пройдём по оживлённой улице и тихим переулкам, узнаем историю и легенды. Камерная группа до 6 человек
Начало: У метро Арбатская (синяя ветка), выход 8
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
2 дек в 13:00
1334 ₽ за человека
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Пешая
1.5 часа
112 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 15:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
5 дек в 15:00
900 ₽ за человека
Квест по метро «Московское подземелье»
1.5 часа
33 отзыва
Квест
до 5 чел.
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Комсомольская
Завтра в 14:00
30 ноя в 10:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве