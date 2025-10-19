читать дальше

и Питере - как будто создан восхищать!



Эта экскурсия — как сцена из «Форсажа», только по-настоящему.

Я снова оказалась в нулевых, когда уличные гонки были не просто хобби, а образом жизни — романтичным, дерзким, немного хулиганским, но чертовски свободным.



Особенно цепляет, что всё это — в полной безопасности. Наш водитель — не просто мастер за рулём, а настоящий профессионал: чувствует машину каждой клеточкой, знает город как свои пять пальцев и при этом создаёт атмосферу.



В общем, эта поездка про возвращение в эпоху, когда машина была не только средством передвижения, а частью души.



И да, надевайте белое, чтобы фото были такие же красивые, как у меня)