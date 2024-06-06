1 чел.
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Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Ах, горы, горы Воробьёвы…
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Начало: В районе метро «Университет»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
740₽ за человека
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: у м. Университет
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
15991 520₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
От села Воробьёво - к небоскрёбу
Исследовать Воробьёвы горы и территорию МГУ в компании гида-инсайдера
Начало: у станции метро «Воробьёвы горы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор6 июня 2024Недавно решил провести выходной день на обзорной автобусной экскурсии по Москве, и это было отличное решение! Всё прошло идеально и
- ИИрина6 июня 2024Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ММарина2 июня 2024Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ЕЕкатерина2 июня 2024Отличная экскурсия! Диана знает много интересных фактов и историй, рассказывает так, что завлекает. Очень ещё повезло с погодой.
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Смотровая площадка на Воробьёвых горах»
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