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отвлекаюсь, мол после экскурсии сделаете. Это опять ходить там где уже были не удобно. Раньше даже проездом,я из Новосиба, я посещала обзорные экскурсии, но и сейчас много нового узнала. Поразило, что служба ястребиная в кремле есть, для сохранения позолоты куполов от ворон и др. Рекомендую всем, а потом уже лучше ориентируешься чтобы ещё посетить.