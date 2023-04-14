Мы прогуляемся по самому сердцу столицы. Сфотографируемся напротив Спасской башни и кремлевских стен, прогуляемся по Никольской и ГУМу, а также узнаем историю города.

Начнем нашу фотопрогулку с нулевого километра и отправимся на Красную площадь.

Узнаем какие секреты хранит главная площадь страны, где можно поздороваться за руку с Москвой!

Отыщем место где сбываются желания, пройдемся по старинным балкончикам Главного Универсального Магазина, а фотограф-гид сделает вам яркие фотографии на память!

Вместе изучим архитектуру Храма Василия блаженного и кремлевских башень.

Фотограф-гид поможет выбрать удачные ракурсы и запечатлеет ваши эмоции.

В течение недели у вас будут профессиональные фотографии с красавицей Москвой.