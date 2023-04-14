ФотоЭкскурсия по центру Москвы

Описание
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ФотоЭкскурсия по центру Москвы
ФотоЭкскурсия по центру Москвы
ФотоЭкскурсия по центру Москвы
ФотоЭкскурсия по центру Москвы
ФотоЭкскурсия по центру Москвы
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Что вас ожидает:

  • Красная площадь
  • ГУМ
  • Улица Никольская
  • Храм Василия блаженного
  • Спасская башня
  • Никольская башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы прогуляемся по самому сердцу столицы. Сфотографируемся напротив Спасской башни и кремлевских стен, прогуляемся по Никольской и ГУМу, а также узнаем историю города.
Начнем нашу фотопрогулку с нулевого километра и отправимся на Красную площадь.
Узнаем какие секреты хранит главная площадь страны, где можно поздороваться за руку с Москвой!
Отыщем место где сбываются желания, пройдемся по старинным балкончикам Главного Универсального Магазина, а фотограф-гид сделает вам яркие фотографии на память!
Вместе изучим архитектуру Храма Василия блаженного и кремлевских башень.
Фотограф-гид поможет выбрать удачные ракурсы и запечатлеет ваши эмоции.
В течение недели у вас будут профессиональные фотографии с красавицей Москвой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотосессия
  • От 30 фотографий в цветокоррекции
  • Через неделю после прогулки(ссылка на облачное пространство с фотографиями)
  • Помощь в позировании
  • Интересные рассказы
Что не входит
  • Личные расходы
  • Ретушь фотографий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)
Завершение: Красная площадь 3 (ГУМ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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