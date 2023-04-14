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Что вас ожидает:
- Красная площадь
- ГУМ
- Улица Никольская
- Храм Василия блаженного
- Спасская башня
- Никольская башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы прогуляемся по самому сердцу столицы. Сфотографируемся напротив Спасской башни и кремлевских стен, прогуляемся по Никольской и ГУМу, а также узнаем историю города.
Начнем нашу фотопрогулку с нулевого километра и отправимся на Красную площадь.
Узнаем какие секреты хранит главная площадь страны, где можно поздороваться за руку с Москвой!
Отыщем место где сбываются желания, пройдемся по старинным балкончикам Главного Универсального Магазина, а фотограф-гид сделает вам яркие фотографии на память!
Вместе изучим архитектуру Храма Василия блаженного и кремлевских башень.
Фотограф-гид поможет выбрать удачные ракурсы и запечатлеет ваши эмоции.
В течение недели у вас будут профессиональные фотографии с красавицей Москвой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фотосессия
- От 30 фотографий в цветокоррекции
- Через неделю после прогулки(ссылка на облачное пространство с фотографиями)
- Помощь в позировании
- Интересные рассказы
- Что не входит
- Личные расходы
- Ретушь фотографий
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)Завершение: Красная площадь 3 (ГУМ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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