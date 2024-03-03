Гастрономический квест «Азия в Москве»
Индивидуальная квест-экскурсия в Москве

Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков

5
1 отзыв
Азия! Она умеет удивлять своими вкусами: пикантным корейским, минималистичным японским, неожиданным китайским.

Все, кто говорит «Азиатская кухня — не моё» — мы вам не верим! Специально для скептиков мы запустили гастротрип, за 2 часа которого постараемся вас переубедить. Покажем, объясним и дадим попробовать три невероятные кухни: Южной Кореи, Китая и Японии.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Гастропутешествие с элементами квеста расширит ваши знания об Азии и покажет, что её кухня — это не только лапша и суши! Вы начнёте разбираться в трёх азиатских кухнях — японской, китайской, корейской — и поймёте их принципиальные отличия.

Вместе мы будем:

  • Гулять по центру Москвы, заходить на токпокки и чай в атмосферные забегаловки
  • Пробовать китайские закуски, дегустировать корейский напиток из дорам, восхищаться красотой японских панкейков
  • Играть: отгадывать названия азиатских пельменей, расшифровывать иероглифы и даже решать десертные задачки!

Организационные детали

  • В стоимость входит: 1 алкогольный и 1 безалкогольный напитки, 5 блюд для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном
  • Если вы не пьёте алкоголь, сообщите нам заранее: мы подберём безалкогольную альтернативу
  • Основное время мы будем находиться в помещении. Переходы между заведениями небольшие, в пределах 1-2 станций метро (10 мин. пешком), однако не забывайте одеваться по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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У
3 мар 2024
Спасибо большое организаторам, все прошло замечательно, все оказались довольны, получили интересные впечатления и просто чудесно провели время.
Экскурсию мы заказывали сильно заранее и без форс-мажоров у нас не обошлось (один из участников серьезно повредил ногу и к моменту экскурсии передвигался на костылях). Организаторы пошли к нам на встречу и подобрали такой маршрут, чтобы у нас не было длительных переходов. Оценили, что в течение всей экскурсии мы "спускались с горочки". Посетили 3 чудесных местечка (ранее там не бывали) окунулись в кухни Китая, Японии и Кореи, попробовали такие закуски на которые ранее не обратили бы внимание, а знакомые десерты открылись с новой стороны. Экскурсия сопровождалась интересными мини-квестами, которые также привнесли свою изюминку.
Такой формат нам очень понравился. Будем использовать его дальше. Это и встреча с друзьями, когда можно посидеть в тепле, перекусить и поговорить: обсудить вкус блюда, провести аналогии с чем-то знакомым, поделиться впечатлениями о каком-то собственном гастрономическом ярком опыте. И знакомство с новыми людьми, вкусами, местами. И легкая прогулка.
Девчонки молодцы! Постоянно были на связи и оперативно решали все вопросы)))))

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