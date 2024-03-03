Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Азия! Она умеет удивлять своими вкусами: пикантным корейским, минималистичным японским, неожиданным китайским.
Все, кто говорит «Азиатская кухня — не моё» — мы вам не верим! Специально для скептиков мы запустили гастротрип, за 2 часа которого постараемся вас переубедить. Покажем, объясним и дадим попробовать три невероятные кухни: Южной Кореи, Китая и Японии.
Все, кто говорит «Азиатская кухня — не моё» — мы вам не верим! Специально для скептиков мы запустили гастротрип, за 2 часа которого постараемся вас переубедить. Покажем, объясним и дадим попробовать три невероятные кухни: Южной Кореи, Китая и Японии.
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Описание
Что вас ожидает
Гастропутешествие с элементами квеста расширит ваши знания об Азии и покажет, что её кухня — это не только лапша и суши! Вы начнёте разбираться в трёх азиатских кухнях — японской, китайской, корейской — и поймёте их принципиальные отличия.
Вместе мы будем:
- Гулять по центру Москвы, заходить на токпокки и чай в атмосферные забегаловки
- Пробовать китайские закуски, дегустировать корейский напиток из дорам, восхищаться красотой японских панкейков
- Играть: отгадывать названия азиатских пельменей, расшифровывать иероглифы и даже решать десертные задачки!
Организационные детали
- В стоимость входит: 1 алкогольный и 1 безалкогольный напитки, 5 блюд для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном
- Если вы не пьёте алкоголь, сообщите нам заранее: мы подберём безалкогольную альтернативу
- Основное время мы будем находиться в помещении. Переходы между заведениями небольшие, в пределах 1-2 станций метро (10 мин. пешком), однако не забывайте одеваться по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Чистые пруды»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья и Алина — ваша команда гидов в Москве
Привет! Мы Даша и Алина — основательницы гастрономического проекта. И больше всего на свете мы любим… ЕДУ! Любим готовить, есть и даже играть с едой. Ради неё мы можем совершать невероятные поступки: например, отучиться на повара, купить морозильный ларь и съесть смертельно опасных осьминогов (чистая правда!). Наша любовь заметна в каждом нашем мероприятии, и мы хотим дарить её всему миру, объединяя абсолютно разных людей за одним столом! О чём наши экскурсии? В первую очередь об атмосфере, в которой люди делятся впечатлениями, узнают других и себя, пробуют новое с помощью такого инструмента, как вкусная еда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
3 мар 2024
Спасибо большое организаторам, все прошло замечательно, все оказались довольны, получили интересные впечатления и просто чудесно провели время.
Экскурсию мы заказывали сильно заранее и без форс-мажоров у нас не обошлось (один из участников серьезно повредил ногу и к моменту экскурсии передвигался на костылях). Организаторы пошли к нам на встречу и подобрали такой маршрут, чтобы у нас не было длительных переходов. Оценили, что в течение всей экскурсии мы "спускались с горочки". Посетили 3 чудесных местечка (ранее там не бывали) окунулись в кухни Китая, Японии и Кореи, попробовали такие закуски на которые ранее не обратили бы внимание, а знакомые десерты открылись с новой стороны. Экскурсия сопровождалась интересными мини-квестами, которые также привнесли свою изюминку.
Такой формат нам очень понравился. Будем использовать его дальше. Это и встреча с друзьями, когда можно посидеть в тепле, перекусить и поговорить: обсудить вкус блюда, провести аналогии с чем-то знакомым, поделиться впечатлениями о каком-то собственном гастрономическом ярком опыте. И знакомство с новыми людьми, вкусами, местами. И легкая прогулка.
Девчонки молодцы! Постоянно были на связи и оперативно решали все вопросы)))))
Экскурсию мы заказывали сильно заранее и без форс-мажоров у нас не обошлось (один из участников серьезно повредил ногу и к моменту экскурсии передвигался на костылях). Организаторы пошли к нам на встречу и подобрали такой маршрут, чтобы у нас не было длительных переходов. Оценили, что в течение всей экскурсии мы "спускались с горочки". Посетили 3 чудесных местечка (ранее там не бывали) окунулись в кухни Китая, Японии и Кореи, попробовали такие закуски на которые ранее не обратили бы внимание, а знакомые десерты открылись с новой стороны. Экскурсия сопровождалась интересными мини-квестами, которые также привнесли свою изюминку.
Такой формат нам очень понравился. Будем использовать его дальше. Это и встреча с друзьями, когда можно посидеть в тепле, перекусить и поговорить: обсудить вкус блюда, провести аналогии с чем-то знакомым, поделиться впечатлениями о каком-то собственном гастрономическом ярком опыте. И знакомство с новыми людьми, вкусами, местами. И легкая прогулка.
Девчонки молодцы! Постоянно были на связи и оперативно решали все вопросы)))))
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