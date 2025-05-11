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Усадьба Горки – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Горки» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Тайны старинной усадьбы: Ворошиловская дача и конная прогулка
Пешая
Конные прогулки
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Познакомьтесь с усадьбой Неклюдово и отправьтесь на конную прогулку. Уникальная программа для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В посёлке Нагорное
29 июн в 09:00
1 июл в 09:00
1500 ₽ за человека
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - это не только история, но и уникальная архитектура. Прогулка по острову откроет вам секреты царской жизни и удивит живописными видами
Начало: В районе м. Партизанская
29 июн в 12:00
30 июн в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Пешая
2 часа
20 отзывов
Групповая
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Начало: В районе м. Охотный ряд
29 июн в 10:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 мая 2025
    Тайны старинной усадьбы: Ворошиловская дача и конная прогулка
    Замечательная конюшня и природа. Ухоженные лошадки. И,конечно, Василиса,горящая своим делом. Было интересно, Василиса смогла быстро подстроиться под наши ищменения, за что отдельное спасибо!
  • О
    Ольга
    14 марта 2025
    Тайны старинной усадьбы: Ворошиловская дача и конная прогулка
    Об этом месте не так много написано в источниках из-за отношения к живущим в России немцам уже после первой мировой
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    войны и во время советских репрессий. Поэтому об обитателях этой усадьбы собирали информацию буквально по крупицам, и, благодаря неравнодушным людям,"белые пятна" в истории исчезают! Поэтому рассказ Василисы был очень интересным - настоящим открытием лично для меня 🙂. У меня была отличная прогулка на лошади по окрестностям - мне всё очень понравилось ❤️.

    Об этом месте не так много написано в источниках из-за отношения к живущим в России немцамОб этом месте не так много написано в источниках из-за отношения к живущим в России немцамОб этом месте не так много написано в источниках из-за отношения к живущим в России немцам
  • Ю
    Юлия
    13 марта 2025
    Тайны старинной усадьбы: Ворошиловская дача и конная прогулка
    Очень понравилась конная прогулка и общение с животными,эмоциональная перезагрузка.
    Очень понравилась конная прогулка и общение с животными,эмоциональная перезагрузкаОчень понравилась конная прогулка и общение с животными,эмоциональная перезагрузкаОчень понравилась конная прогулка и общение с животными,эмоциональная перезагрузкаОчень понравилась конная прогулка и общение с животными,эмоциональная перезагрузкаОчень понравилась конная прогулка и общение с животными,эмоциональная перезагрузка
  • Д
    Диана
    21 декабря 2024
    Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
    Посетили экскурсию с Денисом, очень интересно, познавательно. Спасибо.
  • А
    Анастасия
    14 октября 2024
    Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
    Познавательно и насыщенно, очень понравилась гид Александра. Интересный маршрут, не только по некрополю. Была с детьми 12 и 16 лет, тема была и для них интересной.
  • Г
    Галина
    26 августа 2024
    Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
    Добрый вечер! 15 августа была на экскурсии «Мавзолей и Кремлевский некрополь». Место, которое посещала неоднократно самостоятельно. С экскурсоводом узнала много нового и интересного. Прекрасная подача материала, хороший русский язык. Спасибо большое за полученные знания и удовольствие. Рекомендую к посещению.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Горки»

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  2. Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
  3. Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Зарядье
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Усадьба Горки" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5500. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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