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войны и во время советских репрессий. Поэтому об обитателях этой усадьбы собирали информацию буквально по крупицам, и, благодаря неравнодушным людям,"белые пятна" в истории исчезают! Поэтому рассказ Василисы был очень интересным - настоящим открытием лично для меня 🙂. У меня была отличная прогулка на лошади по окрестностям - мне всё очень понравилось ❤️.