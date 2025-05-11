Индивидуальная
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Познакомьтесь с усадьбой Неклюдово и отправьтесь на конную прогулку. Уникальная программа для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В посёлке Нагорное
29 июн в 09:00
1 июл в 09:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - это не только история, но и уникальная архитектура. Прогулка по острову откроет вам секреты царской жизни и удивит живописными видами
Начало: В районе м. Партизанская
29 июн в 12:00
30 июн в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Начало: В районе м. Охотный ряд
29 июн в 10:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 мая 2025Замечательная конюшня и природа. Ухоженные лошадки. И,конечно, Василиса,горящая своим делом. Было интересно, Василиса смогла быстро подстроиться под наши ищменения, за что отдельное спасибо!
- ООльга14 марта 2025Об этом месте не так много написано в источниках из-за отношения к живущим в России немцам уже после первой мировой
- ЮЮлия13 марта 2025Очень понравилась конная прогулка и общение с животными,эмоциональная перезагрузка.
- ДДиана21 декабря 2024Посетили экскурсию с Денисом, очень интересно, познавательно. Спасибо.
- ААнастасия14 октября 2024Познавательно и насыщенно, очень понравилась гид Александра. Интересный маршрут, не только по некрополю. Была с детьми 12 и 16 лет, тема была и для них интересной.
- ГГалина26 августа 2024Добрый вечер! 15 августа была на экскурсии «Мавзолей и Кремлевский некрополь». Место, которое посещала неоднократно самостоятельно. С экскурсоводом узнала много нового и интересного. Прекрасная подача материала, хороший русский язык. Спасибо большое за полученные знания и удовольствие. Рекомендую к посещению.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Горки»
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