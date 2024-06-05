читать дальше дополнительная информация. В экскурсии есть отсылки и к классическим вещам вроде Эллочки-людоедки, и, например, к черному бумеру! Поэтому будет интересно людям разных возрастов. Мы ходили и по широким улицам, и петляли во дворах, смотрели на здания самых разных эпох и даже стучали по памятникам)) Спасибо за экскурсию, очень понравилось!

Мне очень понравилось, что у Алии был незаученный и живой рассказ, она очень уместно использовала свои распечатки, в которых была