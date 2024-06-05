1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
«Квартал красных фонарей»: непристойная сторона старой Москвы
Познакомьтесь с темной стороной Москвы XIX века, где истории публичных домов и ночной жизни оживают
Начало: В районе станции метро «Сухаревская»
Расписание: в субботу в 12:30
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории квартала красных фонарей: эксклюзивная экскурсия в Москве
Погрузитесь в атмосферу Москвы 19 века, исследуя историю квартала красных фонарей с экспертом
Начало: Около метро «Цветной бульвар»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
81607 344₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Московский квартал красных фонарей
Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
Расписание: суббота в 13:00
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Московский квартал красных фонарей
Сегодня проституция находится вне закона
Начало: Трубная площадь, памятник Солдатам правопорядка
Расписание: по запросу
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты сретенских переулков
Узнать о светлой и темной стороне Старой Москвы: от «квартала красных фонарей» до тайных обителей
Начало: У метро Трубная
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
6 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
Начало: Станция метро Трубная, выход 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Исследовать улицы и проходные дворы, некогда гремевшие на всю столицу
Начало: Возле станции метро «Сухаревская»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сретенка: смешение святого и грешного
Прогуляться по тихим переулкам Сретенки и разобраться в их гармоничном контрасте
Начало: недалеко от метро "Тургеневская"/"Чистые пруды"
9 июня в 13:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Узнать, какие секреты хранят здания и улицы исторического района столицы
Начало: у станции метро «Трубная»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- llilya3 июня 2024Отличная и интересная экскурсия, Даниил увлеченный и любящий Москву экскурсовод, всем рекомендую!
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарю за грамотную речь, широкий кругозор, интересный рассказ и терпение! Обсуждаем услышанное уже второй день.
- ААлександра2 июня 2024Отличная экскурсия! Спокойно, интересно, легко и увлекательно! Время в компании нашего экскурсовода Светланы прошло незаметно… Очень советуем ❤️
- ААня27 мая 2024Мне очень понравилось, что у Алии был незаученный и живой рассказ, она очень уместно использовала свои распечатки, в которых была
- ККсения26 мая 2024Потрясающий гид! Очень интересно, легко!
- ННаталия25 мая 2024Отличная экскурсия! Прекрасный гид, что важно - с юмором, за интересными рассказами и фактами время пролетело незаметно, спасибо!
- ИИрина25 мая 2024Спасибо большое Даниилу за супер интересную, содержательную экскурсию! 2.5 часа пролетели как мгновенье 🤩 у нас остались яркие впечатления, от души рекомендуем и гида и экскурсию!
- ТТатьяна25 мая 2024Вся соль экскурсии совершенно замечательный экскурсовод Ольга! Большое вам спасибо, получили огромное удовольствие от рассказа, интересных фактов и легкой, слегка ироничной манеры изложения. Однозначно рекомендую попробовать.
- ЕЕлена23 мая 2024Превосходно!!! 11.05.24. была на этой экскурсии, был очень холодный ветер, несколько раз думала уйти из-за того, что очень сильно замерзла. НО т. к. было ОЧЕНЬ интересно я прослушала эту экскурсию до конца и не пожалела! Очень советую!!!
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