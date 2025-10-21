читать дальше

территории гостиницы на улице, затем зашли внутрь, обошли холл, прошлись по знаковым и самым интересным местам самой гостиницы, поднялись на 25 этаж, полюбовались панорамой Москвы и даже посетили номер гостиницы уровня бизнес-класс. Узнали что такое бельепровод, и как он работал в советские времена. Финальной частью экскурсии стала лекция о гостиницах бренда Космос. Мария рассказала, какие категории гостиниц существуют, какие гостиницы и в каких регионах России уже построены, какие будут построены. Рассказ сопровождался видео-презентацией, поэтому мы смогли увидеть интерьеры и номера других гостиниц. Очень увлекательно, познавательно и разнообразно. Одним словом, очень насыщенная экскурсия, мы с удовольствием провели время! Было очень интересно погрузиться в прошлое и узнать, как функционировала гостиница Космос в прежние времена. Ведь данная гостиница является, можно смело сказать, достопримечательностью Москвы. Во время лекции мы ели советские пирожные и пили чай (включено в стоимость экскурсии) в одном из ресторанов гостиницы, что добавило своего особого колорита и привнесло дополнительные приятные ощущения.

Всем очень рекомендую эту экскурсию! Обязательно сходите - будете в восторге!