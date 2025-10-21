Гостиница «Космос» — живая легенда Москвы. Её полукруглый фасад — символ Олимпиады-80.
Внутри — первый в стране шведский стол, интерьеры в стиле high-tech, концертный зал на 1000 мест, музей и дух 1980-х.
Приглашаем взглянуть на те времена с высоты 25 этажа, а затем отдохнуть за чашечкой чая или кофе в баре этого живого памятника эпохи.
Внутри — первый в стране шведский стол, интерьеры в стиле high-tech, концертный зал на 1000 мест, музей и дух 1980-х.
Приглашаем взглянуть на те времена с высоты 25 этажа, а затем отдохнуть за чашечкой чая или кофе в баре этого живого памятника эпохи.
Описание экскурсии
Прогулка неподалёку от гостиницы и осмотр интерьеров
- Площадь Шарля де Голля и уникальная для Москвы скульптура древнегреческой Ко́ры.
- Мозаика на бывшем Доме оптики и несостоявшаяся обсерватория.
- Холл гостиницы «Космос» и музей к 45-летию её открытия.
- Первый в нашей стране ресторан, работавший по системе «шведский стол».
- Панорама с 25-го этажа гостиницы.
Получасовая лекция за чашечкой чая или кофе в баре «Космоса»
- Мы поговорим об истории создания отеля и о том, что позволило ему стать одной из немногих гостиниц международного класса в СССР.
- Вспомним интересные события в жизни страны, которые связаны с ней.
- Вы узнаете, как «Космос» стал узнаваемым брендом.
- Совершите небольшое виртуальное путешествие по сети современных отелей.
Организационные детали
- В стоимость входит кофе или чай с пирожным в баре гостиницы.
- Для подтверждения участия пришлите, пожалуйста, при бронировании полное ФИО каждого участника.
- На экскурсию обязательно возьмите с собой удостоверение личности.
в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 430 туристов
По первому образованию я социолог. Рассказывать современным людям о людях прошлого — это то, за что я люблю профессию гида! А так как от прошлого нам остались ещё и прекрасные здания, памятники и фотографии, то всё это мы тоже внимательно рассмотрим и обсудим во время неторопливой прогулки по Москве! Аккредитованный экскурсовод г. Москвы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
21 окт 2025
Здравствуйте! 19 октября посетила экскурсию Марии "Гостиница" Космос" и Олимпиада 80". Экскурсия очень понравилась. Мария - прекрасный рассказчик, много знает о гостинице и об Олимпиаде 80го года. Мы прошлись по
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 4 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пройти по самой московской улице, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
Начало: У станции метро «Лубянка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Отправьтесь в путешествие по Москве, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя Кремль и Болотный остров с необычного ракурса
Начало: Метро Кропоткинская
Сегодня в 12:00
10 дек в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 6 чел.