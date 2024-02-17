Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
Групповая экскурсия в Москве

Посетить Дворец, павильон Грот, выставку фарфора и парк с аккредитованным гидом усадьбы

Атмосфера праздника, театра и игры — это культура блестящего 18 века. И как ничто другое память о ней хранит увеселительная резиденция графов Шереметевых. Здесь проходили торжественные приёмы, массовые гуляния и представления. Обо всём этом я подробно расскажу на экскурсии по ансамблю Кусково. Покажу вам дворец, павильоны и единственный в Москве французский парк.
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный990 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Пенсионеры890 ₽
Школьники890 ₽
Студенты890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дворец — главное здание музея-усадьбы «Кусково»

Вы пройдёте по анфиладам залов, которые сохранили планировку и убранство 18 века. Я расскажу о высоких гостях усадьбы — русских и иностранных правителях.

Павильон «Грот»

Вы рассмотрите более 20 видов раковин 18 века, «гротические» скульптуры и сюжетные панно. Полюбуетесь причудливым растительным и животным миром, который царствует в павильоне.

Выставка «Страницы истории: к 100-летию Музея керамики»

В Большой каменной оранжерее среди прочих экспонатов вы увидите шедевр Севрской фарфоровой мануфактуры и подарок Наполеона Бонапарта императору Александру I.

Французский регулярный парк

На прогулке я также расскажу про единственный в Москве парк с фигурной стрижкой деревьев и кустарников, скульптурой 18 века и увеселительными павильонами.

Вы узнаете:

  • Какие представления давались на Большом пруду, а какие — в театрах усадьбы
  • Где готовили кушанья для гостей во Дворце и где — для гостей в Эрмитаже
  • Какие растения произрастали в двух оранжереях усадьбы
  • Для чего предназначался вольер для птиц и что было в павильонах, посвящённых разным странам

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются комплексные билеты. Их необходимо купить самостоятельно на сайте или в кассе — 500 руб. /взрослый, 250 руб. /льготный.
  • Бесплатно проходят дети до 6 лет, работники музеев, студенты вузов очной формы обучения, учащиеся школ при наличии карты «Москвёнок». Возьмите с собой оригиналы документов, подтверждающих право на льготу.
  • Дворец и павильон «Грот» не имеют систем отопления. В холодное время года одевайтесь, пожалуйста, тепло.

в субботу в 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у дворца усадьбы Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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