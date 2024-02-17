Посетить Дворец, павильон Грот, выставку фарфора и парк с аккредитованным гидом усадьбы
Атмосфера праздника, театра и игры — это культура блестящего 18 века. И как ничто другое память о ней хранит увеселительная резиденция графов Шереметевых. Здесь проходили торжественные приёмы, массовые гуляния и представления. Обо всём этом я подробно расскажу на экскурсии по ансамблю Кусково. Покажу вам дворец, павильоны и единственный в Москве французский парк.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|990 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|890 ₽
|Школьники
|890 ₽
|Студенты
|890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Дворец — главное здание музея-усадьбы «Кусково»
Вы пройдёте по анфиладам залов, которые сохранили планировку и убранство 18 века. Я расскажу о высоких гостях усадьбы — русских и иностранных правителях.
Павильон «Грот»
Вы рассмотрите более 20 видов раковин 18 века, «гротические» скульптуры и сюжетные панно. Полюбуетесь причудливым растительным и животным миром, который царствует в павильоне.
Выставка «Страницы истории: к 100-летию Музея керамики»
В Большой каменной оранжерее среди прочих экспонатов вы увидите шедевр Севрской фарфоровой мануфактуры и подарок Наполеона Бонапарта императору Александру I.
Французский регулярный парк
На прогулке я также расскажу про единственный в Москве парк с фигурной стрижкой деревьев и кустарников, скульптурой 18 века и увеселительными павильонами.
Вы узнаете:
- Какие представления давались на Большом пруду, а какие — в театрах усадьбы
- Где готовили кушанья для гостей во Дворце и где — для гостей в Эрмитаже
- Какие растения произрастали в двух оранжереях усадьбы
- Для чего предназначался вольер для птиц и что было в павильонах, посвящённых разным странам
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются комплексные билеты. Их необходимо купить самостоятельно на сайте или в кассе — 500 руб. /взрослый, 250 руб. /льготный.
- Бесплатно проходят дети до 6 лет, работники музеев, студенты вузов очной формы обучения, учащиеся школ при наличии карты «Москвёнок». Возьмите с собой оригиналы документов, подтверждающих право на льготу.
- Дворец и павильон «Грот» не имеют систем отопления. В холодное время года одевайтесь, пожалуйста, тепло.
в субботу в 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у дворца усадьбы Кусково
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 14:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Я аккредитованный экскурсовод в ГМЗ «Останкино и Кусково». С декабря 2005 года провожу обзорные и тематические экскурсии в красивейшей русской усадьбе 18 века. Стараюсь проводить экскурсии в научно-популярном стиле, но при этом люблю полноту и глубину информации, подробности и даты. Основные темы экскурсий: архитектурно-декоративные элементы украшения фасадов и интерьеров зданий, дворцово-парковые ансамбли, история театра и театрального быта. Могу проводить экскурсии в любую погоду. Приветствую, когда по ходу экскурсии мне задают много вопросов.
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