Атмосфера праздника, театра и игры — это культура блестящего 18 века. И как ничто другое память о ней хранит увеселительная резиденция графов Шереметевых. Здесь проходили торжественные приёмы, массовые гуляния и представления. Обо всём этом я подробно расскажу на экскурсии по ансамблю Кусково. Покажу вам дворец, павильоны и единственный в Москве французский парк.

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Описание

Что вас ожидает

Дворец — главное здание музея-усадьбы «Кусково»

Вы пройдёте по анфиладам залов, которые сохранили планировку и убранство 18 века. Я расскажу о высоких гостях усадьбы — русских и иностранных правителях.

Павильон «Грот»

Вы рассмотрите более 20 видов раковин 18 века, «гротические» скульптуры и сюжетные панно. Полюбуетесь причудливым растительным и животным миром, который царствует в павильоне.

Выставка «Страницы истории: к 100-летию Музея керамики»

В Большой каменной оранжерее среди прочих экспонатов вы увидите шедевр Севрской фарфоровой мануфактуры и подарок Наполеона Бонапарта императору Александру I.

Французский регулярный парк

На прогулке я также расскажу про единственный в Москве парк с фигурной стрижкой деревьев и кустарников, скульптурой 18 века и увеселительными павильонами.

Вы узнаете:

Какие представления давались на Большом пруду, а какие — в театрах усадьбы

Где готовили кушанья для гостей во Дворце и где — для гостей в Эрмитаже

Какие растения произрастали в двух оранжереях усадьбы

Для чего предназначался вольер для птиц и что было в павильонах, посвящённых разным странам

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