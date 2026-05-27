Узкие корсеты и пышные юбки из дорогих тканей, приталенные мужские кафтаны, расшитые золотой нитью, взмахи вееров… Экскурсия проведёт по резиденции графа Шереметьева. Во дворце вы осмотрите парадные залы — редкий образец русского усадебного интерьера 18 века. Гуляя по парку, полюбуетесь прудами и скульптурами. Узнаете о пышных торжествах и празднествах, ради которых и создавался ансамбль.
Описание билета
Кусковский дворец. Вы посетите деревянное здание нежно-розового цвета в стиле раннего классицизма. Узнаете, почему оно создавалось исключительно для приёма гостей — торжественных шествий, званых обедов, танцев, концертов и игр. Пройдёте по анфиладе парадных залов и осмотрите усадебные интерьеры.
Парк — единственный в Москве регулярный парк с прудами, мраморной скульптурой и павильонами 18-19 веков. Гуляя по нему, вы услышите о праздниках и балах графов Шереметевых, одних из самых богатых людей империи.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость включёны аудиогид и входной билет в Музей-усадьбу «Кусково»
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|1020 ₽
|Дети от 7 до 17 лет: билет + аудиотур
|520 ₽
|Дети до 6 лет: билет + аудиотур
|260 ₽
|Пенсионер: билет + аудиотур
|520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее-усадьбе «Кусково»
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Усадьба «Кусково»: билет и аудиоэкскурсия по дворцу и парку»
Групповая
до 20 чел.
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
Посетить Дворец, павильон Грот и парк с аккредитованным гидом усадьбы
Начало: У дворца усадьбы Кусково
Расписание: в субботу в 11:00
30 мая в 12:30
6 июн в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Восхитительная усадьба Кусково
Посетить загородную резиденцию графов Шереметевых и раскрыть ее тайны с профессиональным гидом
Начало: У входа в усадьбу
29 мая в 10:30
30 мая в 14:30
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: во вторник в 10:00
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
2300 ₽ за человека
Билеты
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Познакомиться с историей государевой усадьбы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В музее-заповеднике Коломенское
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
735 ₽ за билет
1020 ₽ за человека