Узкие корсеты и пышные юбки из дорогих тканей, приталенные мужские кафтаны, расшитые золотой нитью, взмахи вееров… Экскурсия проведёт по резиденции графа Шереметьева. Во дворце вы осмотрите парадные залы — редкий образец русского усадебного интерьера 18 века. Гуляя по парку, полюбуетесь прудами и скульптурами. Узнаете о пышных торжествах и празднествах, ради которых и создавался ансамбль.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Кусковский дворец. Вы посетите деревянное здание нежно-розового цвета в стиле раннего классицизма. Узнаете, почему оно создавалось исключительно для приёма гостей — торжественных шествий, званых обедов, танцев, концертов и игр. Пройдёте по анфиладе парадных залов и осмотрите усадебные интерьеры.

Парк — единственный в Москве регулярный парк с прудами, мраморной скульптурой и павильонами 18-19 веков. Гуляя по нему, вы услышите о праздниках и балах графов Шереметевых, одних из самых богатых людей империи.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно