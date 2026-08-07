В центре Москвы — не только старинная архитектура и сталинские высотки.
Прямо по соседству с Красной площадью раскинулся ландшафтный парк «Зарядье» с павильонами и любопытными объектами.
Наш гид проведёт вас по его территории, обратит внимание на интересные детали, подскажет, куда можно зайти и что увидеть. А ещё вы «полетаете» над Москвой в медиакомплексе!
Прямо по соседству с Красной площадью раскинулся ландшафтный парк «Зарядье» с павильонами и любопытными объектами.
Наш гид проведёт вас по его территории, обратит внимание на интересные детали, подскажет, куда можно зайти и что увидеть. А ещё вы «полетаете» над Москвой в медиакомплексе!
Описание экскурсии
На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до парка Зарядье. В пути гид начнёт знакомить вас с историей места.
Во время экскурсии вы:
- прогуляетесь по красивейшей улице Варварке
- познакомитесь с её главными архитектурными объектами: древними храмами, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной
- прогуляетесь по живописной территории современного парка
- пройдётесь по Парящему мосту
- увидите Медиацентр и «Заповедное посольство»
- насладитесь ощущением полёта над главными достопримечательностями столицы во время сеанса аттракциона «Полёты над Москвой»
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Окончание программы — в парке «Зарядье»
- Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник в 12:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
|Пенсионеры
|2500 ₽
|Школьники
|2300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гостинице «Лесная Сафмар»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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