Открыть ландшафтное чудо столицы и разглядеть город «с воздуха» (экскурсия от ВДНХ)
В центре Москвы — не только старинная архитектура и сталинские высотки.
Прямо по соседству с Красной площадью раскинулся ландшафтный парк «Зарядье» с павильонами и любопытными объектами.
Наш гид проведёт вас по его территории, обратит внимание на интересные детали, подскажет, куда можно зайти и что увидеть. А ещё вы «полетаете» над Москвой в медиакомплексе!
Прямо по соседству с Красной площадью раскинулся ландшафтный парк «Зарядье» с павильонами и любопытными объектами.
Наш гид проведёт вас по его территории, обратит внимание на интересные детали, подскажет, куда можно зайти и что увидеть. А ещё вы «полетаете» над Москвой в медиакомплексе!
Ближайшие даты:
23
окт
окт
30
окт
окт
6
ноя
ноя
13
ноя
ноя
20
ноя
ноя
27
ноя
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Космос» напротив ВДНХ до парка Зарядье. В пути гид начнёт знакомить вас с историей места.
Во время экскурсии вы:
- прогуляетесь по живописной территории современного парка
- познакомитесь с его главными архитектурными объектами
- сможете побывать в четырёх климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке
- заглянете под «Стеклянную кору»
- пройдётесь по Парящему мосту
- увидите Медиацентр и «Заповедное посольство»
- насладитесь ощущением полёта над главными достопримечательностями столицы во время сеанса аттракциона «Полёты над Москвой»
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Окончание программы — в парке «Зарядье»
- Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Входные билеты включены в стоимость
в понедельник в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в гостинице «Космос»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 12:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 45 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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