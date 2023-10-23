В центре Москвы — не только старинная архитектура и сталинские высотки.



Прямо по соседству с Красной площадью раскинулся ландшафтный парк «Зарядье» с павильонами и любопытными объектами.



Наш гид проведёт вас по его территории, обратит внимание на интересные детали, подскажет, куда можно зайти и что увидеть. А ещё вы «полетаете» над Москвой в медиакомплексе!