Мои заказы

Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"

Открыть ландшафтное чудо столицы и разглядеть город «с воздуха» (экскурсия от ВДНХ)
В центре Москвы — не только старинная архитектура и сталинские высотки.

Прямо по соседству с Красной площадью раскинулся ландшафтный парк «Зарядье» с павильонами и любопытными объектами.

Наш гид проведёт вас по его территории, обратит внимание на интересные детали, подскажет, куда можно зайти и что увидеть. А ещё вы «полетаете» над Москвой в медиакомплексе!
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"

Описание экскурсии

На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до парка Зарядье. В пути гид начнёт знакомить вас с историей места.

Во время экскурсии вы:

  • прогуляетесь по красивейшей улице Варварке
  • познакомитесь с её главными архитектурными объектами: древними храмами, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной
*узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшего важную роль в развитии города
  • прогуляетесь по живописной территории современного парка
  • пройдётесь по Парящему мосту
  • увидите Медиацентр и «Заповедное посольство»
  • насладитесь ощущением полёта над главными достопримечательностями столицы во время сеанса аттракциона «Полёты над Москвой»

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Окончание программы — в парке «Зарядье»
  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник в 12:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Пенсионеры2500 ₽
Школьники2300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гостинице «Лесная Сафмар»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"»

Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
На теплоходе
Канатная дорога
Круизы
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 13:55
Завтра в 12:16
1290 ₽ за человека
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
21 отзыв
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Оценить открыточные виды столицы
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 11:47
Завтра в 11:47
590 ₽ за человека
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Пешая
2 часа
47 отзывов
Групповая
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
9 авг в 12:30
11 авг в 11:30
2850 ₽ за человека
Круговая речная прогулка от Зарядья до Парка Горького
На теплоходе
Круизы
1 час
1 отзыв
Групповая
Круговая речная прогулка от Зарядья до Парка Горького
На теплоходе «Вдохновение» мимо главных достопримечательностей столицы
Начало: На причале «Зарядье»
Сегодня в 12:55
Завтра в 10:35
790 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
2800 ₽ за человека