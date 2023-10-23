Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"

Открыть ландшафтное чудо столицы и разглядеть город «с воздуха» (экскурсия от ВДНХ)

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В центре Москвы — не только старинная архитектура и сталинские высотки.

Прямо по соседству с Красной площадью раскинулся ландшафтный парк «Зарядье» с павильонами и любопытными объектами.

Наш гид проведёт вас по его территории, обратит внимание на интересные детали, подскажет, куда можно зайти и что увидеть. А ещё вы «полетаете» над Москвой в медиакомплексе!
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Ближайшие даты:
23
окт
30
окт
6
ноя
13
ноя
20
ноя
27
ноя
4
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Космос» напротив ВДНХ до парка Зарядье. В пути гид начнёт знакомить вас с историей места.

Во время экскурсии вы:

  • прогуляетесь по живописной территории современного парка
  • познакомитесь с его главными архитектурными объектами
  • сможете побывать в четырёх климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке
  • заглянете под «Стеклянную кору»
  • пройдётесь по Парящему мосту
  • увидите Медиацентр и «Заповедное посольство»
  • насладитесь ощущением полёта над главными достопримечательностями столицы во время сеанса аттракциона «Полёты над Москвой»

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Окончание программы — в парке «Зарядье»
  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Входные билеты включены в стоимость

в понедельник в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в гостинице «Космос»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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