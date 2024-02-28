1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«По техническим причинам медиа-аттракцион ЗАКРЫТ до 31 мая 2024 года»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
«Медиа-аттракцион не работает до 31 мая 2024 года по техническим причинам»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Открыть ландшафтное чудо столицы и разглядеть город «с воздуха» (экскурсия от ВДНХ)
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«насладитесь ощущением полёта над главными достопримечательностями столицы во время сеанса аттракциона «Полёты над Москвой»»
Расписание: в понедельник в 12:30
10 июня в 12:40
17 июня в 12:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
Начало: В районе метро Домодедовская
«На территории экопарка можно забронировать конную прогулку, мастер-класс по изготовлению сыра, экскурсию на сыроварню с дегустацией сыров, мастер-класс по доению козы и другие активности»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
14 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 февраля 2024Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!
- ТТатьяна8 января 2024По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!
- ММаргарита7 января 2024Очень понравилась гид Елена, рассказ был прям с любовью к Москве. Аттракцион шикарный, ожидали гораздо меньшего, всем очень понравилось. Организация
- ГГорбачева3 августа 2023Экскурсией остались довольны. Экскурсоводом тоже. Был дождь, но все прошло хорошо, под зонтиками… Экскурсовод переживала за нас и довела до аттракциона, всех пересчитала, дала билеты, объяснила куда и как сдать вещи, как себя вести. Очень хорошая женщина.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парки аттракционов»
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