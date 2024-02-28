Т Татьяна Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!

Т Татьяна Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!

М Маргарита Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе читать дальше тоже порадовала, гид пришёл во время, место встречи в метро было удобным, телефоны организаторов работали, есть с чем сравнить, и тут все порадовало. Очень понравилась гид Елена, рассказ был прям с любовью к Москве. Аттракцион шикарный, ожидали гораздо меньшего, всем очень понравилось. Организация