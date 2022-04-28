Что вас ожидает

Символы Москвы, ланч и речная прохлада

На белоснежном двухпалубном теплоходе «Москва» вы проплывете по самому центру столицы и увидите топ-7 достопримечательностей Москвы: Парящий мост парка «Зарядье», Московский Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, ЦПКиО им. Горького, Воробьевы горы с канатной дорогой, памятник Петру Великому и другие памятники города.

А дополнят программу вкусный ланч (при выборе билета с питанием), познавательный рассказ аудиогида и, конечно, самые фотогеничные ракурсы Москвы.

Маршрут прогулки

Причал «Б. Устьинский мост» — Парящий мост парка Зарядье — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — ОБОРОТ — Причал «Воробьёвы горы» — Пушкинский (Андреевский мост)— Парк Горького — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому— Храм Христа Спасителя— Московский Кремль — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост парка Зарядье — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Причал «Б. Устьинский мост»

Организационные детали