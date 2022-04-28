Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»

Проплыть по Москве-реке и увидеть топ-достопримечательности столицы с борта теплохода

Групповая
Приглашаем вас на увлекательную речную на теплоходе «Москва» вместимостью до 150 пассажиров.

От ультрасовременного парка «Зарядье» вы проплывете мимо стен Кремля и Дома музыки, Воробьевых гор и парка Горького, набережных и памятников.

Виды столицы будут сопровождаться рассказом аудиогида.

А желающие перекусить смогут выбрать билет с обедом на борту.
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Символы Москвы, ланч и речная прохлада

На белоснежном двухпалубном теплоходе «Москва» вы проплывете по самому центру столицы и увидите топ-7 достопримечательностей Москвы: Парящий мост парка «Зарядье», Московский Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, ЦПКиО им. Горького, Воробьевы горы с канатной дорогой, памятник Петру Великому и другие памятники города.

А дополнят программу вкусный ланч (при выборе билета с питанием), познавательный рассказ аудиогида и, конечно, самые фотогеничные ракурсы Москвы.

Маршрут прогулки

Причал «Б. Устьинский мост» — Парящий мост парка Зарядье — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — ОБОРОТ — Причал «Воробьёвы горы» — Пушкинский (Андреевский мост)— Парк Горького — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому— Храм Христа Спасителя— Московский Кремль — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост парка Зарядье — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Причал «Б. Устьинский мост»

Организационные детали

  • На теплоходе «Москва-21» или «Москва 24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
  • Сопровождение гида не предполагается
  • На борт можно взять алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), продукты питания приносить не разрешается

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
причал «Большой Устьинский мост»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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