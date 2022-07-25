вторник 11-30, воскресенье 12-30

Зарядье + медиа-аттракцион «Полет над …»

Зарядье + медиа-аттракцион «Полет над …»
Зарядье + медиа-аттракцион «Полет над …»
Зарядье + медиа-аттракцион «Полет над …»
Зарядье + медиа-аттракцион «Полет над …»
Зарядье + медиа-аттракцион «Полет над …»
Зарядье + медиа-аттракцион «Полет над …»
Зарядье + медиа-аттракцион «Полет над …»
Ближайшие даты:
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Описание

Пешеходная экскурсия по историческому району Москвы – Зарядье с посещением смотровой площадки в парке Зарядье и медиа-аттракционом «Полет над ….»
Парк «Зарядье» - самый большой парк, созданный за последние 50 лет в Москве. Парк, который был подарен туристам и москвичам на юбилей города в 2017 году. Место, которое притягивает тысячи туристов. Даже в зимнее время! Вместо развалин и мусора, оставшихся после ликвидации здания гостиницы «Россия», Мы получили один из самых незабываемых уголков природы в центре столицы России!
Во время пешеходной экскурсии мы пройдем через центральную часть исторического района «Китай-город» до улицы Варварка. Познакомимся не только с историей, но и с достопримечательностями, которые встретятся нам по пути. Узнаем и увидим, как люди, создававшие этот уникальный заповедник, сумели интегрировать в его пространство, все архитектурные шедевры улицы Варварка, узнаем историю каждого.
В парке обязательно посетим парящий мост, уникальную обзорную площадку, созданную над Москва рекой.
  • посещение медиа-аттракционом «Полет над ….» - платформа «летающего кинотеатра» переносит зрителей в виртуальное путешествие над Россией (по вторникам) или Москвой (в воскресенье).
  • Вы взгляните на красивейшие места страны или Москвы с высоты птичьего полета – Москва, Кремль, Санкт-Петербург, Мамаев курган, Уральские горы, Саяно-Шушенская ГЭС, Курилы ….
Все это за 12 минут в увлекательном виртуальном путешествие в сопровождении спецэффектов
Продолжительность – около 2х часов.

Начало – во вторник 11-30, в воскресенье в 12-30

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

  • На сеанс допускаются посетители ростом от 120 до 195 см. и весом не более 136 кг.
  • Детям до 6 лет просмотр не рекомендуется.
  • Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении отвечающего за них совершеннолетнего лица, сидящего в соседнем кресле.
  • Не допускаются беременные женщины, лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также посетители, страдающие от болезней сердца, повышенного артериального давления, болей в спине или шее, морской болезни, головокружений или эпилепсии, повышенной чувствительности к запахам и вспышкам света, клаустрофобии.

вторник 11-30, воскресенье 12-30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия-прогулка по историческому району Москвы - Зарядью
  • Билеты на медиа-аттракцион "Полет над …."
Что не входит
  • Проезд до места встречи группы
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Завершение: парк Зарядье медиа-центр
Когда и сколько длится?
Когда: вторник 11-30, воскресенье 12-30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • На сеанс допускаются посетители ростом от 120 до 195 см и весом не более 136 кг.
  • Детям до 6 лет просмотр не рекомендуется.
  • Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении отвечающего за них совершеннолетнего лица, сидящего в соседнем кресле
  • Не допускаются беременные женщины, лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также посетители, страдающие от болезней сердца, повышенного артериального давления, болей в спине или шее, морской болезни, головокружений или эпилепсии, повышенной чувствительности к запахам и вспышкам света, клаустрофобии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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