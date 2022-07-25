вторник 11-30, воскресенье 12-30

Пешеходная экскурсия по историческому району Москвы – Зарядье с посещением смотровой площадки в парке Зарядье и медиа-аттракционом «Полет над ….»
Парк «Зарядье» - самый большой парк, созданный за последние 50 лет в Москве. Парк, который был подарен туристам и москвичам на юбилей города в 2017 году. Место, которое притягивает тысячи туристов. Даже в зимнее время! Вместо развалин и мусора, оставшихся после ликвидации здания гостиницы «Россия», Мы получили один из самых незабываемых уголков природы в центре столицы России!
Во время пешеходной экскурсии мы пройдем через центральную часть исторического района «Китай-город» до улицы Варварка. Познакомимся не только с историей, но и с достопримечательностями, которые встретятся нам по пути. Узнаем и увидим, как люди, создававшие этот уникальный заповедник, сумели интегрировать в его пространство, все архитектурные шедевры улицы Варварка, узнаем историю каждого.
В парке обязательно посетим парящий мост, уникальную обзорную площадку, созданную над Москва рекой.
- посещение медиа-аттракционом «Полет над ….» - платформа «летающего кинотеатра» переносит зрителей в виртуальное путешествие над Россией (по вторникам) или Москвой (в воскресенье).
- Вы взгляните на красивейшие места страны или Москвы с высоты птичьего полета – Москва, Кремль, Санкт-Петербург, Мамаев курган, Уральские горы, Саяно-Шушенская ГЭС, Курилы ….
Все это за 12 минут в увлекательном виртуальном путешествие в сопровождении спецэффектов
Продолжительность – около 2х часов.
Начало – во вторник 11-30, в воскресенье в 12-30
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
- На сеанс допускаются посетители ростом от 120 до 195 см. и весом не более 136 кг.
- Детям до 6 лет просмотр не рекомендуется.
- Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении отвечающего за них совершеннолетнего лица, сидящего в соседнем кресле.
- Не допускаются беременные женщины, лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также посетители, страдающие от болезней сердца, повышенного артериального давления, болей в спине или шее, морской болезни, головокружений или эпилепсии, повышенной чувствительности к запахам и вспышкам света, клаустрофобии.