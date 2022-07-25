вторник 11-30, воскресенье 12-30

Пешеходная экскурсия по историческому району Москвы – Зарядье с посещением смотровой площадки в парке Зарядье и медиа-аттракционом «Полет над ….»

Парк «Зарядье» - самый большой парк, созданный за последние 50 лет в Москве. Парк, который был подарен туристам и москвичам на юбилей города в 2017 году. Место, которое притягивает тысячи туристов. Даже в зимнее время! Вместо развалин и мусора, оставшихся после ликвидации здания гостиницы «Россия», Мы получили один из самых незабываемых уголков природы в центре столицы России!

Во время пешеходной экскурсии мы пройдем через центральную часть исторического района «Китай-город» до улицы Варварка. Познакомимся не только с историей, но и с достопримечательностями, которые встретятся нам по пути. Узнаем и увидим, как люди, создававшие этот уникальный заповедник, сумели интегрировать в его пространство, все архитектурные шедевры улицы Варварка, узнаем историю каждого.

В парке обязательно посетим парящий мост, уникальную обзорную площадку, созданную над Москва рекой.

посещение медиа-аттракционом «Полет над ….» - платформа «летающего кинотеатра» переносит зрителей в виртуальное путешествие над Россией (по вторникам) или Москвой (в воскресенье).

Вы взгляните на красивейшие места страны или Москвы с высоты птичьего полета – Москва, Кремль, Санкт-Петербург, Мамаев курган, Уральские горы, Саяно-Шушенская ГЭС, Курилы ….

Все это за 12 минут в увлекательном виртуальном путешествие в сопровождении спецэффектов

Продолжительность – около 2х часов.

Начало – во вторник 11-30, в воскресенье в 12-30

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