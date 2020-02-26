14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город из стекла

Знакомство с Сити начнем на мосту «Багратион», у скульптуры «Древо жизни» Эрнста Неизвестного. На правой стороне реки поговорим об идее создания района небоскребов и о первом проекте Бориса Тхора, архитектора комплекса. Здесь же вы полюбуетесь видом на башни, а я расскажу об их строительстве.

На левом берегу углубимся в квартал небоскребов: вы рассмотрите Эволюцию, Империю, Город столиц, IQ квартал, Федерацию и Меркурий, а также площадь Сити. По мере продвижения вы откроете технологии и идеи, которые позволили осуществить подобное строительство.

Стеклянные эксперименты и философия

На фоне самых высоких зданий Москвы вы погрузитесь в историю стеклянной архитектуры — начнем со Средневековья, продолжим экспериментами эпохи Возрождения и Просвещения в оранжерейном строительстве и закончим идеями утопических городов 20 века. Вспомним и легендарный Хрустальный дворец Джозефа Пакстона в Лондоне.

Вместе мы посмотрим на высотки Москва-Сити с нетривиального угла. Поговорим о том, как в такой архитектуре отражается политика, о предостережениях философов насчет зданий из стекла, о положительном и негативном влиянии таких построек. А еще я расскажу о нереализованных проектах ММДЦ «Москва-Сити».