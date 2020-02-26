14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити

Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.
900 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Выставочная
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити

Что вас ожидает

Город из стекла
Знакомство с Сити начнем на мосту «Багратион», у скульптуры «Древо жизни» Эрнста Неизвестного. На правой стороне реки поговорим об идее создания района небоскребов и о первом проекте Бориса Тхора, архитектора комплекса. Здесь же вы полюбуетесь видом на башни, а я расскажу об их строительстве.

На левом берегу углубимся в квартал небоскребов: вы рассмотрите Эволюцию, Империю, Город столиц, IQ квартал, Федерацию и Меркурий, а также площадь Сити. По мере продвижения вы откроете технологии и идеи, которые позволили осуществить подобное строительство.

Стеклянные эксперименты и философия
На фоне самых высоких зданий Москвы вы погрузитесь в историю стеклянной архитектуры — начнем со Средневековья, продолжим экспериментами эпохи Возрождения и Просвещения в оранжерейном строительстве и закончим идеями утопических городов 20 века. Вспомним и легендарный Хрустальный дворец Джозефа Пакстона в Лондоне.

Вместе мы посмотрим на высотки Москва-Сити с нетривиального угла. Поговорим о том, как в такой архитектуре отражается политика, о предостережениях философов насчет зданий из стекла, о положительном и негативном влиянии таких построек. А еще я расскажу о нереализованных проектах ММДЦ «Москва-Сити».

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без посещения небоскребов. Но я с радостью расскажу, как попасть на смотровые площадки и на что еще обратить внимание.
  • При заказе от 5 участников стоимость — 700 руб. за человека
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Выставочная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я очень люблю свой город, и мне нравится его современная часть. Увлекаюсь театром, искусством, историей. Мне интересно находить параллели и связи искусства классического и современного. Работала экскурсоводом на разных выставках послевоенного искусства в музеях и галереях города. Делаю лекции об искусстве в проекте «Арена» РГБМ. Получила лицензию экскурсовода по Москве. Очень люблю открывать для себя новое и делиться с путешественниками или гостями выставок. Надеюсь разработать не одну необычную экскурсию по городу, потому что он прекрасный, динамичный, современный и имеет невероятную историю, воплощенную в архитектуре прошлого.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
22 февраля посетили данную экскурсию. Очень понравился маршрут и преподнесение информации - все понятно и доступно) В итоге на смотровой площадке, которую мы посетили отдельно, нам не пригодилась экскурсия, включенная в стоимость билета, и это хорошо, так как людей там значительно больше, чем на улице, а места меньше. Осталось время на фотографии и любование видами. Также отдельно хотелось бы поблагодарить Наталью, что даже при отсутствии большого набора в группе (экскурсия позиционировалась как групповая), она провела мероприятие для двоих. Спасибо большое!
2 февраля 2020
Наталья, очень приятный и грамотный гид. Ей спасибо большое!! Много исторических фактов, в целом мне понравилась теоретическая часть, понравились виды! 4 ставлю потому, что мне бы хотелось больше узнать как живут и обслуживаются такие здания, потому что у них своя специфика, хотелось бы побывать во внутренних помещениях, не только в вестибюлях,
13 января 2020
Прошло замечательно! Очень приятно работать с такими гидами!
11 января 2020
Здорово!
Абсолютно каждому могу рекомендовать!

Полноценная наглядная авторская экскурсия по Москва-Сити с погружением в историю стеклянной архитектуры. С использованием планшета, в котором чертежи, наброски, схемы и фото!

Понятное и интересное изложение материала!
Ответы на любые вопросы, благодаря профильному образованию и широкому кругозору.

Еще раз благодарю Наталью за экскурсию!
9 января 2020
Наш сын давно мечтал посмотреть Москва Сити. Что бы это было не просто глазение и хождение, взяли экскурсию и остались очень довольны! Москва Сити заиграла новыми красками, все обрело смысл и глубину. Спасибо Наталье! Обязательно пользуйтесь экскурсиями!
Светлана
5 января 2020
Мы были на экскурсии по Москва Сити. Экскурсия очень понравилась. Нашим гидом была Наталья. Она просто молодец. Мы очень многое узнали. Экскурсию провела на высшем профессиональном уровне. Спасибо большое.С уважением Семья Цимон.
5 января 2020
Спасибо большое за экскурсию,было интересно и познавательно. Очень понравилось
Сергей
26 ноября 2019
Мне очень понравилась экскурсия. Время пролетело незаметно. Было очень интересно и познавательно. Хорошая, грамотная, увлекательная подача материала. Во время экскурсии узнал много нового и получил ответы на все свои вопросы. Большое спасибо!
Наталья
25 ноября 2019
Экскурсия с Натальей была очень интересной и познавательной! Я очень люблю Москву-сити и хотелось узнать более подробно об истории строительства, башнях, тайных уголках этого комплекса. Я получила ответы на все свои вопросы, формат индивидуальной экскурсии очень комфортен. Наталья очень приятная интеллигентая девушка, видно что действительно увлечена своим делом! Желаю успехов в дальнейшем! Спасибо!
20 ноября 2019
Мне понравилась экскурсия с Натальей! В необычном ключе были представлены небоскребы. Понравилась история и философия стекла. Мне было очень интересно, это было необычное повествование. Я очень рекомендую Наталью. Экскурсия отличается от других, на которых я уже была. Очень тактичная, приятная, подача материала в приятно-развлекательной форме, но очень содержательная.
Ещё 4 отзыва

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