Истории самых блистательных музеев России доказывают: искусство не может существовать без меценатов точно так же, как и без самих творцов! Приглашаю вас убедиться в этом на прогулке по музейному кварталу Москвы. Здесь мы проникнем в прошлое Павла Третьякова, Сергея Щукина, Ивана Морозова и других коллекционеров, без которых музейная карта Москвы была бы совсем другой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-25 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музейный квартал: места притяжения

Я проведу вас по улицам, бульварам и набережным, где притаились особняки богатых купцов-коллекционеров, создавших основу коллекций Пушкинского музея, Третьяковки, Эрмитажа. Шаг за шагом мы разберемся, как и кем формировалась музейная карта Москвы. Посмотрим на особняк, откуда Матисс не хотел возвращаться в Париж, на «дом-сказку», который для его создателя стал «домом-трагедией». А еще заглянем в два кафе — в подвале снесенного храма и в особняке Третьякова.

Коллекция историй

В основе экскурсии — истории из жизни московских меценатов, которые вращались в высших светских кругах и поддерживали великих художников, актёров и музыкантов. Например, на прогулке вы выясните:

как чиновник и литератор Вяземский рассорился с семьей из-за жены-ирландки;

как Сергей Щукин исправил картину Матисса и как художник на это отреагировал;

на кого из меценатов семья не возлагала больших надежд, а он блестяще превзошел все ожидания;

что заставило Павла Третьякова отписать свою галерею Москве и какую роль в создании Третьяковки сыграл его брат Сергей;

кто впервые привез в Россию работы Рембрандта и Брейгеля;

почему Надежда фон Мекк и Чайковский всю жизнь вели тесную переписку, но так ни разу и не поговорили.

Организационные детали