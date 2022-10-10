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За спиной великих: по следам московских коллекционеров

Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
Истории самых блистательных музеев России доказывают: искусство не может существовать без меценатов точно так же, как и без самих творцов! Приглашаю вас убедиться в этом на прогулке по музейному кварталу Москвы.

Здесь мы проникнем в прошлое Павла Третьякова, Сергея Щукина, Ивана Морозова и других коллекционеров, без которых музейная карта Москвы была бы совсем другой.
5
2 отзыва
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
За спиной великих: по следам московских коллекционеров

Описание экскурсии

Музейный квартал: места притяжения

Я проведу вас по улицам, бульварам и набережным, где притаились особняки богатых купцов-коллекционеров, создавших основу коллекций Пушкинского музея, Третьяковки, Эрмитажа. Шаг за шагом мы разберемся, как и кем формировалась музейная карта Москвы. Посмотрим на особняк, откуда Матисс не хотел возвращаться в Париж, на «дом-сказку», который для его создателя стал «домом-трагедией». А еще заглянем в два кафе — в подвале снесенного храма и в особняке Третьякова.

Коллекция историй

В основе экскурсии — истории из жизни московских меценатов, которые вращались в высших светских кругах и поддерживали великих художников, актёров и музыкантов. Например, на прогулке вы выясните:

  • как чиновник и литератор Вяземский рассорился с семьей из-за жены-ирландки;
  • как Сергей Щукин исправил картину Матисса и как художник на это отреагировал;
  • на кого из меценатов семья не возлагала больших надежд, а он блестяще превзошел все ожидания;
  • что заставило Павла Третьякова отписать свою галерею Москве и какую роль в создании Третьяковки сыграл его брат Сергей;
  • кто впервые привез в Россию работы Рембрандта и Брейгеля;
  • почему Надежда фон Мекк и Чайковский всю жизнь вели тесную переписку, но так ни разу и не поговорили.

Организационные детали

  • Первая часть экскурсии проходит по территории будущего Музейного квартала (Малый Знаменский переулок), где сейчас идут реставрационные работы, поэтому какие-то здания могут быть закрыты сеткой
  • Предполагается осмотр особняков снаружи, но расскажу, как можно побывать в некоторых из них
  • Если группа больше 4 человек, гуляем с радиогидами, чтобы всем было хорошо слышно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 180 туристов
Привет! Меня зовут Анна, я аккредитованный гид в Москве. Мне интересны истории людей: как москвичи жили в разное время, как веселились, любили, где гуляли и почему в итоге Москва стала такой, какой её знаем мы. Об этом я и рассказываю на моих экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
добрый день, очень интересная экскурсия.
охватывает разные эпохи нашей страны через призму искусства и меценатства.
для себя почерпнула много интересных фактов и мест Москвы.

вчера познавательная прогулка удалась на все 100.

спасибо
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А
Очень приятный и эрудированный экскурсовод, раскрыла тему красочно и захватывающе.
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