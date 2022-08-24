Я проведу вас по улицам, бульварам и набережным, где притаились особняки богатых купцов-коллекционеров, создавших основу коллекций Пушкинского музея, Третьяковки, Эрмитажа. Шаг за шагом мы разберемся, как и кем формировалась музейная карта Москвы. Посмотрим на особняк, откуда Матисс не хотел возвращаться в Париж, на «дом-сказку», который для его создателя стал «домом-трагедией». А еще заглянем в два кафе — в подвале снесенного храма и в особняке Третьякова.
В основе экскурсии — истории из жизни московских меценатов, которые вращались в высших светских кругах и поддерживали великих художников, актёров и музыкантов. Например, на прогулке вы выясните: