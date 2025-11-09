Настоящий мототур на 1 день — это реально! На люксовом мотоцикле Honda или BMW мы отправимся в гости к младшему брату Москвы — Дмитрову, который может смело претендовать на звание главной исторической жемчужины Подмосковья.
Преодолеем 180 км, насладимся пейзажами, поговорим о мототуризме, посетим кремль и по желанию поднимемся на Перемиловскую высоту.
Преодолеем 180 км, насладимся пейзажами, поговорим о мототуризме, посетим кремль и по желанию поднимемся на Перемиловскую высоту.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- В путешествие мы отправимся от метро ВДНХ. Сделаем остановку для отдыха в пгт Деденево — по желанию там можно будет перекусить.
- По пути поговорим о настоящем мототуризме как образе жизни современного мотоциклиста и его пассажиров. Обсудим мотоциклы, которые подходят для таких поездок, позволяют взять с собой много вещей и не утомиться.
- В Дмитрове посетим кремль — частично сохранившуюся древнерусскую крепость 12 века. На территории находится музей-заповедник: вы увидите остатки крепостного вала и рва, Успенский собор начала 16 века, Елизаветинскую церковь, воссозданные Никольские ворота и здания 19–20 веков.
- По желанию поднимемся на Перемиловскую высоту — место кровопролитных боёв во время Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Поедем на больших туристических мотоциклах Honda Gold Wing и BMW (с разноцветными огнями и музыкой). Дорога занимает 1 час в одну сторону.
- Мы выдадим всю необходимую экипировку: шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники, перчатки, экшн-камеру для съёмки (по запросу). В случае непогоды предоставим специальные мотокомбинезоны.
- Вес одного участника — не более 120 кг. За каждым пассажиром закреплён отдельный мотоцикл и пилот.
- Отдельно по желанию оплачивается питание в кафе. Также можем забрать вас по адресу в пределах МКАД — 1000 ₽ и отвезти по адресу в пределах МКАД после поездки — 1000 ₽.
- С вами поеду я или другой опытный водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькойЗадать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое сердце Москвы: Кремль, Красная площадь и Китай-город
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Погрузитесь в историю Москвы на индивидуальной экскурсии: уникальные факты о Кремле, Александровском саде и Красной площади
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
11 ноя в 14:00
13 ноя в 09:00
7550 ₽ за всё до 10 чел.