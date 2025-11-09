Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Настоящий мототур на 1 день — это реально! На люксовом мотоцикле Honda или BMW мы отправимся в гости к младшему брату Москвы — Дмитрову, который может смело претендовать на звание главной исторической жемчужины Подмосковья.



Преодолеем 180 км, насладимся пейзажами, поговорим о мототуризме, посетим кремль и по желанию поднимемся на Перемиловскую высоту.