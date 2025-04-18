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очень захватило! Выдающиеся люди, прекраснейшие истории семейные! Организация была на высоте: нас 8 человек, из разных уголков Москвы, встретили в самой удобной точке, в самое классное время "до дачников" - благодаря этому мы успели всё задуманное посмотреть при хорошей погоде и вкусно пообедать в красивом ресторане) Владимир - идеальный спутник для таких путешествий: начиная от комфорта при вождении, заканчивая его потрясающими рассказами-дополнениями к официальным экскурсиям в усадьбах. Создалась полнота картины, связалось понимание, какое время это было, какие люди тогда жили и почему с ними всё это произошло. Спасибо за замечательный ресурсный день!