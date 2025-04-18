Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции
Путешествие в Мураново и Абрамцево предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения русской интеллигенции
8 авг в 09:00
20 авг в 09:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Познакомьтесь с усадьбой Неклюдово и отправьтесь на конную прогулку. Уникальная программа для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В посёлке Нагорное
27 июн в 09:00
28 июн в 09:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 апреля 2025Прекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо Владимиру
- ИИрина5 ноября 2024Великолепная поездка! Относительно организации - очень четко, без задержек. Относительно самого гида - Владимир супер! Очень рекомендую данную экскурсию.
- ЕЕлена30 сентября 2024Прекрасное путешествие по таким красивым и значимым местам! Мы с подругами уже вторую неделю обсуждаем всё, что узнали, услышали -
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Иваново»
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