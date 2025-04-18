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Иваново – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Иваново» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
На машине
На микроавтобусе
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции
Путешествие в Мураново и Абрамцево предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения русской интеллигенции
8 авг в 09:00
20 авг в 09:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Тайны старинной усадьбы: Ворошиловская дача и конная прогулка
Пешая
Конные прогулки
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Познакомьтесь с усадьбой Неклюдово и отправьтесь на конную прогулку. Уникальная программа для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В посёлке Нагорное
27 июн в 09:00
28 июн в 09:00
1500 ₽ за человека
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
На машине
6.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    18 апреля 2025
    По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Прекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо Владимиру
    Прекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо ВладимируПрекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо ВладимируПрекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо Владимиру
  • И
    Ирина
    5 ноября 2024
    По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Великолепная поездка! Относительно организации - очень четко, без задержек. Относительно самого гида - Владимир супер! Очень рекомендую данную экскурсию.
  • Е
    Елена
    30 сентября 2024
    По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Прекрасное путешествие по таким красивым и значимым местам! Мы с подругами уже вторую неделю обсуждаем всё, что узнали, услышали -
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    очень захватило! Выдающиеся люди, прекраснейшие истории семейные! Организация была на высоте: нас 8 человек, из разных уголков Москвы, встретили в самой удобной точке, в самое классное время "до дачников" - благодаря этому мы успели всё задуманное посмотреть при хорошей погоде и вкусно пообедать в красивом ресторане) Владимир - идеальный спутник для таких путешествий: начиная от комфорта при вождении, заканчивая его потрясающими рассказами-дополнениями к официальным экскурсиям в усадьбах. Создалась полнота картины, связалось понимание, какое время это было, какие люди тогда жили и почему с ними всё это произошло. Спасибо за замечательный ресурсный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Иваново»

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  1. По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
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  3. Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Иваново" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Иваново», 31 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август