«Ах, если бы вы смогли к нам приехать! Это было бы изумительно хорошо!» — так Антон Павлович Чехов приглашал друзей в Мелихово. Слова писателя не потеряли силы. Вы увидите живой музей, где всё дышит чеховским духом: флигель «Чайка», спроектированный Шехтелем, Аллею любви и памятник таксам Брому и Хине. А после — тишина Давидовой пустыни и святой источник в Талеже.

Описание экскурсии

8:30 — сбор группы и отправление

В время путевой экскурсии гид напомнит биографию Чехова и расскажет о псевдонимах писателя — от Дон Антонио Чехонте до Человека без селезёнки.

9:45–12:00 — музей-усадьба «Мелихово»

Экскурсия по главному усадебному дому Чеховых. Сохранившиеся интерьеры, подлинные вещи писателя и атмосфера, будто Антон Павлович только что вышел в сад

Прогулка с гидом по парку. Вы увидите амбулаторию, где Чехов бесплатно лечил крестьян, и изящный флигель «Чайка»

Аллея любви, помнящая шаги писателя и вздохи «о кукурузе его души» — Лике Мизиновой

Памятник таксам Брому и Хине. Загадайте желание — говорят, если потереть нос бронзовой собаке, оно сбудется

Свободное время: можно заглянуть в действующую театральную школу или посидеть в тени деревьев, посаженных самим Чеховым

12:00–13:00 — обед

13:15–14:15 — Давидова пустынь

Вы прогуляетесь по территории, полюбуетесь необычной архитектурой и, если повезёт, попробуете монастырское сливочное мороженое — то самое, со вкусом из детства.

14:30–16:00 — святой источник в Талеже (подворье Давидовой пустыни)

К нему ведут деревянные лестницы с ажурными перилами — настоящий райский уголок в лесу. Вода в роднике необыкновенно сладкая и вкусная.

16:15 — отправление в Москву

18:30 — возвращение (ориентировочно)

Организационные детали