«Ах, если бы вы смогли к нам приехать! Это было бы изумительно хорошо!» — так Антон Павлович Чехов приглашал друзей в Мелихово. Слова писателя не потеряли силы.
Вы увидите живой музей, где всё дышит чеховским духом: флигель «Чайка», спроектированный Шехтелем, Аллею любви и памятник таксам Брому и Хине. А после — тишина Давидовой пустыни и святой источник в Талеже.
Описание экскурсии
8:30 — сбор группы и отправление
В время путевой экскурсии гид напомнит биографию Чехова и расскажет о псевдонимах писателя — от Дон Антонио Чехонте до Человека без селезёнки.
9:45–12:00 — музей-усадьба «Мелихово»
- Экскурсия по главному усадебному дому Чеховых. Сохранившиеся интерьеры, подлинные вещи писателя и атмосфера, будто Антон Павлович только что вышел в сад
- Прогулка с гидом по парку. Вы увидите амбулаторию, где Чехов бесплатно лечил крестьян, и изящный флигель «Чайка»
- Аллея любви, помнящая шаги писателя и вздохи «о кукурузе его души» — Лике Мизиновой
- Памятник таксам Брому и Хине. Загадайте желание — говорят, если потереть нос бронзовой собаке, оно сбудется
- Свободное время: можно заглянуть в действующую театральную школу или посидеть в тени деревьев, посаженных самим Чеховым
12:00–13:00 — обед
13:15–14:15 — Давидова пустынь
Вы прогуляетесь по территории, полюбуетесь необычной архитектурой и, если повезёт, попробуете монастырское сливочное мороженое — то самое, со вкусом из детства.
14:30–16:00 — святой источник в Талеже (подворье Давидовой пустыни)
К нему ведут деревянные лестницы с ажурными перилами — настоящий райский уголок в лесу. Вода в роднике необыкновенно сладкая и вкусная.
16:15 — отправление в Москву
18:30 — возвращение (ориентировочно)
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса
- Вам раздадут устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
- Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ (по желанию, при бронировании программы)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|4480 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Аннино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
