Погрузиться в историю и современную жизнь обители
В своё время Сретенский монастырь сыграл важную роль в истории страны: по преданию, местная икона остановила нашествие Тамерлана, а династия Романовых начинала здесь каждое богомолье. Я расскажу, как монастырь стал символом заступничества и доброй надежды.
Вы узнаете, где искать «райский сад» и точные копии великих православных святынь, в том числе Туринской плащаницы.
Вы узнаете, где искать «райский сад» и точные копии великих православных святынь, в том числе Туринской плащаницы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы побываете в главном храме монастыря — церкви Сретения Владимирской Иконы Божией Матери, в которой сохранились уникальные фрески.
- Мы также посетим собор Новомучеников и исповедников российских, освящённый в 2017 году. Я расскажу, как он связан с революционными событиями вековой давности.
- Спустимся в подземную крипту монастыря, в которой находится точная копия великой православной святыни — Туринской плащаницы.
- Путешествие продолжится прогулкой по окрестностям древнего Кучкова поля — бывшим владениям опального боярина Кучки. Я объясню, почему именно здесь пролегает Сретенка, одна из главных улиц средневековой Москвы и часть царского богомолья от Кремля до Лавры.
Организационные детали
- Большая часть экскурсии проходит в помещениях.
- Фото- и видеосъёмка разрешены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Сретенского монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 364 туристов
Экскурсиями начал заниматься в 2012 году — тогда я учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Знакомил с Троице-Сергиевой Лаврой, городами Золотого кольца и Москвой. С 2015 года специализируюсь на экскурсиях по монастырям столицы. Буду рад встрече с вами.
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