«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением крипты

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В своё время Сретенский монастырь сыграл важную роль в истории страны: по преданию, местная икона остановила нашествие Тамерлана, а династия Романовых начинала здесь каждое богомолье. Я расскажу, как монастырь стал символом заступничества и доброй надежды.

Вы узнаете, где искать «райский сад» и точные копии великих православных святынь, в том числе Туринской плащаницы.
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением крипты
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением крипты
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением крипты
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением крипты
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением крипты
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением крипты
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением крипты
Ближайшие даты:
30
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31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы побываете в главном храме монастыря — церкви Сретения Владимирской Иконы Божией Матери, в которой сохранились уникальные фрески.
  • Мы также посетим собор Новомучеников и исповедников российских, освящённый в 2017 году. Я расскажу, как он связан с революционными событиями вековой давности.
  • Спустимся в подземную крипту монастыря, в которой находится точная копия великой православной святыни — Туринской плащаницы.
  • Путешествие продолжится прогулкой по окрестностям древнего Кучкова поля — бывшим владениям опального боярина Кучки. Я объясню, почему именно здесь пролегает Сретенка, одна из главных улиц средневековой Москвы и часть царского богомолья от Кремля до Лавры.

Организационные детали

  • Большая часть экскурсии проходит в помещениях.
  • Фото- и видеосъёмка разрешены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Сретенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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