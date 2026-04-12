В своё время Сретенский монастырь сыграл важную роль в истории страны: по преданию, местная икона остановила нашествие Тамерлана, а династия Романовых начинала здесь каждое богомолье. Я расскажу, как монастырь стал символом заступничества и доброй надежды.
Вы узнаете, где искать «райский сад» и точные копии великих православных святынь, в том числе Туринской плащаницы.
Вы узнаете, где искать «райский сад» и точные копии великих православных святынь, в том числе Туринской плащаницы.
Описание экскурсии
- Вы побываете в главном храме монастыря — церкви Сретения Владимирской Иконы Божией Матери, в которой сохранились уникальные фрески.
- Мы также посетим собор Новомучеников и исповедников российских, освящённый в 2017 году. Я расскажу, как он связан с революционными событиями вековой давности.
- А ещё заглянем в Сретенскую духовную академию — это одна из трёх академий РПЦ на территории России. У нас будет уникальная возможность узнать о её жизни изнутри: мы посетим закрытую территорию, увидим тематические аудитории и побываем в прекрасной академической библиотеке.
- Спустимся в подземную крипту монастыря, в которой находится точная копия великой православной святыни — Туринской плащаницы.
- Путешествие продолжится прогулкой по окрестностям древнего Кучкова поля — бывшим владениям опального боярина Кучки. Я объясню, почему именно здесь пролегает Сретенка, одна из главных улиц средневековой Москвы и часть царского богомолья от Кремля до Лавры.
Организационные детали
- Большая часть экскурсии проходит в помещениях.
- Фото- и видеосъёмка разрешены.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Сретенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 587 туристов
Экскурсиями начал заниматься в 2012 году — тогда я учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Знакомил с Троице-Сергиевой Лаврой, городами Золотого кольца и Москвой. С 2015 года специализируюсь на экскурсиях по монастырям столицы. Буду рад встрече с вами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень интересная, необычная экскурсия. Много узнали об истории монастыря, выступлениях хора Сретенского монастыря, посетили старый и новый храмы и академию, который также находится на территории монастыря. Особенно поразили хранящиеся в библиотеке старинные книги. Большое спасибо!
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Т
В конце мая 2026 года запланировали индивидуальную экскурсию по Сретенскому монастырю, мы посещали и раньше этот монастырь,но хотелось познакомиться поближе, узнать о прошлом и настоящем монастыря. Наши ожидания оправдались, наш
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Выражаем благодарность Кириллу за качественную организацию экскурсии по Сретенскому монастырю и иноку Михаилу за профессиональное и внимательное сопровождение. Мы не только узнали много нового о монастыре, но и побывали в
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С удовольствием посетили экскурсию в Сретенский монастырь. Особенно понравилось посещение духовной Академии. Экскурсия оставила приятные впечатления. Рекомендую к посещению.
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Кирилл, огромное спасибо вам за такую душевную и невероятно интересную экскцрсию! Нас было аж 14 человек, представляем, как сложно было удержать внимание! Храмы- восторг, содержательно- браво, не знаю, какие эпитеты еще найти! Мы будем ждать новой встречи! Спасибо!!! 👏👏👏
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Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию!
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