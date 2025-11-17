Мои заказы

Измайловский остров: как отдыхали цари

Понять уклад старой Москвы и оказаться в царской резиденции
А вы знали, что в Москве есть рукотворный остров? Он появился около 350 лет назад по велению Алексея Михайловича Романова.

На прогулке вы узнаете, как была устроена царская резиденция, посмотрите на окрестности с берега Серебряно-Виноградного пруда и ощутите атмосферу московского Измайлова.
Описание экскурсии

Я покажу вам:

  • историческую территорию Государева дворца — живописный остров, который и сегодня утопает в зелени.
  • Покровский собор — храм, построенный в 17 веке и чудом сохранившийся до наших дней. Здесь можно увидеть уникальные изразцы.
  • Мостовую башню — важный элемент крепостной архитектуры того времени.
  • памятник Петру I — интересы императора становятся понятны с первого взгляда на монумент.
  • Проездные ворота, дошедшие до нас с 17 века.

Вы узнаете:

  • для чего создали Измайлово.
  • как проводили время царственные особы.
  • почему первая на Руси стекольная мануфактура появилась тут.
  • как у Петра I зародилась любовь к флоту и кораблям.
  • какие фильмы снимали в Измайлово.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на открытой территории усадьбы.
  • Будет интересно детям от 6 лет и их родителям.
  • После экскурсии вы можете самостоятельно посетить экспозицию «Измайлово — царская вотчина 17 века». Билеты на выставку приобретаются отдельно.
  • Экскурсию можно провести для больших групп и школьных классов (до 25 чел.).

во вторник и четверг в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 232 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Маргарита. Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас провожу пешеходные экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась, в котором живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что гид — это не работа, это жизнь!

