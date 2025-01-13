К Кухарева По усадьбе Измайлово - всей семьёй Экскурсия была очень интересная! Для детей формат экскурсии-квеста очень подходит. Сбалансированна и историческая информация, и игровая часть. Спасибо большое, Екатерине! 🌹Все было супер!

С Светлана По усадьбе Измайлово - всей семьёй Спасибо большое Екатерине за проведённую экскурсию-квест по Измайловскому острову. Оказывается, рядом с нами столько интересных исторических мест. Материал преподнесён увлекательно, упорядоченно, легко и непринуждённо. Очень интересно как детям так и взрослым слушателям. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем к посещению.