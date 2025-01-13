1.5 часа
Квест
до 7 чел.
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Прогулка по усадьбе Измайлово - это не просто экскурсия, а увлекательный квест для всей семьи. Разгадайте тайны острова и насладитесь природой
Начало: У метро «Партизанская»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
8000₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Измайловский кремль - сказка и быль
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - это не только история, но и уникальная архитектура. Прогулка по острову откроет вам секреты царской жизни и удивит живописными видами
Начало: В районе м. Партизанская
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККухарева13 января 2025Экскурсия была очень интересная! Для детей формат экскурсии-квеста очень подходит. Сбалансированна и историческая информация, и игровая часть. Спасибо большое, Екатерине! 🌹Все было супер!
- ССветлана6 января 2025Спасибо большое Екатерине за проведённую экскурсию-квест по Измайловскому острову. Оказывается, рядом с нами столько интересных исторических мест. Материал преподнесён увлекательно, упорядоченно, легко и непринуждённо. Очень интересно как детям так и взрослым слушателям. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем к посещению.
- ММария22 сентября 2024Спасибо экскурсоводу Екатерине за чудесную экскурсию! Екатерина прекрасно владеет материалом, приводит много интересных фактов, очень доброжелательна. С удовольствием посетим другие её экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Район Измайлово»
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